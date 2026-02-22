Po snežni ujmi brez elektrike še 2500 uporabnikov, na terenu 60 ekip

Po petkovi snežni ujmi, ko je bilo na severovzhodu države brez elektrike več kot 70.000 odjemalcev, je stanje bistveno boljše, je na novinarski konferenci poudarila direktorica družbe Elektro Maribor Tatjana Vogrinec Burgar. Trenutno je brez napajanja še 2500 uporabnikov, glavni cilj 60 terenskih ekip je, da električno energijo dobijo čim prej.

Območja, kjer so po navedbah Vogrinec Burgar trenutno ljudje še brez elektrike in so tudi najbolj zahtevna za popravila poškodovane infrastrukture, so Maribor s širšo okolico, območje Šentilja, Pohorje proti Hočam, na ptujskem koncu Haloze ter območje Slovenskih goric proti Lenartu. »Situacija je veliko boljša. Če spomnim, da je bilo v preteklih dneh brez električne energije več kot 70.000 uporabnikov, smo s skupnimi močmi ekip Elektra Maribor in ob podpori ostalih deležnikov cilj vzpostavitve oskrbe z električno energijo že dosegli,« je povedala Vogrinec Burgar.

FOTO: Elektro Maribor

V soboto je bilo po njenih navedbah na terenu 50 ekip Elektra Maribor in tri ekipe Elektra Ljubljana, danes pa deluje skupaj 60 ekip, 51 ekip Elektra Maribor in devet ekip iz drugih elektrodistribucijskih podjetij, je še povedala. Po njenih besedah je cilj, da se še danes vzpostavi napajanje na srednjenapetostnem omrežju, kar bo omogočilo, da bo večina uporabnikov znova oskrbljena z električno energijo. Po tem bodo ekipe identificirale še posamezne okvare na nizkonapetostnem omrežju. Uporabnike je ob tem pozvala, naj morebitne napake prijavijo klicnemu centru, da jih bodo lahko odpravili v čim krajšem času.

V naslednjih dneh bodo uporabnike obveščali tudi o morebitnih načrtovanih izklopih, potrebnih za odpravo posameznih napak. »Naš cilj je, da čim prej vsi uporabniki spet dobijo električno energijo,« je dejala. Na očitke o domnevno slabo vzdrževani infrastrukturi in sočasno visokih dobičkih podjetja je direktorica odgovorila, da Elektro Maribor v zadnjih skoraj treh letih bistveno povečuje investicijska vlaganja v omrežje. »V letu 2022 so vlaganja znašala 28 milijonov evrov, leta 2023 38 milijonov, leta 2024 54 milijonov, letos pa načrtujemo 67 milijonov evrov investicij,« je nanizala in dodala, da družba celo presega cilje iz nacionalnega energetskega in podnebnega načrta.

Poudarila je, da je Elektro Maribor delniška družba, v kateri ima država okoli 80-odstotni delež, razporejanje sredstev pa da poteka pregledno in v skladu z zakonodajo ter strokovnimi podlagami. »Vsa sredstva so namenjena izvajanju naše osnovne dejavnosti, distribuciji električne energije,« je zagotovila. Vogrinec Burgar je ob tem izpostavila tudi pomen vzdrževanja in obratovanja omrežja ter prilagajanja novim razmeram, ki jih prinašajo podnebne spremembe. »Soočamo se z vetrolomi, snegolomi, poplavami. Omrežje moramo prilagajati, da bo bolj robustno in odporno,« je dejala.