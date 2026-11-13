Po šokantnih očitkih občanke sta se oglasili občina in inšpekcija: »Občan ni dolžan sam zbrati dokazov«

Pred kratkim smo poročali o stiski domačinke iz občine Ilirska Bistrica, ki je opozorila na neurejeno problematiko nikogaršnjih mačk in neodgovorno ravnanje sosedov, ki naj bi utapljali mačje mladiče. Občanka je v javnosti opozorila na absurdna uradniška tolmačenja – med drugim na domnevne nasvete, naj živali prepusti »naravni selekciji«, ter trditve, da hranjenje mačk posameznika avtomatsko spremeni v njihovega lastnika. Ob tem je opozorila tudi na sume kaznivih dejanj utapljanja novorojenih mladičev in ignoriranje nekontroliranega razmnoževanja.

Za Slovenske novice so se sedaj odzvali tako na Občini Ilirska Bistrica kot na Upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR). Pojasnjujejo potek konkretnega primera, proračunska sredstva ter zakonske dolžnosti občanov in pristojnih služb.

Občina: »Gre za lastniške mačke«

Na Občini potrjujejo, da so s konkretnim primerom seznanjeni, vendar zavračajo navedbe, da gre za zanemarjanje prostoživečih živali: »Na lokaciji je bil koncesionar za izvajanje javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju občine (Zavetišče Horjul), ki je ugotovil, da gre za lastniške in ne prostoživeče mačke. Lastnica teh mačk ni bila prijaviteljica,« so sporočili.

Občina očitkom, da proračunskih sredstev za oskrbo mačk zmanjkuje ali da se varčuje na račun »naravne selekcije«, zoperstavlja številke. Kot trdijo, sredstva v proračunu celo ostajajo neporabljena, kar po njihovem mnenju dokazuje, da zadostujejo potrebam na terenu. V letu 2024 je bilo za zavetišče in oskrbo načrtovanih 52.690 evrov (porabljenih 39.909 evrov), v letu 2025 pa 60.695 evrov (porabljenih 44.582 evrov).

Poleg tega na občini poudarjajo, da dodatno subvencionirajo tudi sterilizacijo in kastracijo lastniških živali, čeprav jih zakon k temu ne obvezuje: »V letu 2025 je bila subvencija dodeljena 96 upravičencem v skupnem znesku 2.450 evrov, v letu 2026 pa je bilo do sedaj subvencioniranih 83 lastniških mačk v znesku 2.270 evrov,« navajajo na občini ter dodajajo, da v primeru obvestil o dejansko prostoživečih mačkah takoj aktivirajo pogodbeno Zavetišče Horjul.

UVHVVR: Hranjenje mačke ne pomeni, da ste postali njen lastnik

Na veterinarski inšpekciji (UVHVVR) so se odzvali na pravna vprašanja in očitke o neukrepanju ob sumih utapljanja mladičev ter neodgovornega skrbništva.

Občanu ni treba samemu zbirati dokazov o utapljanju mladičev

Glede sumov nedovoljenega pokončevanja ali utapljanja novorojenih mladičev na UVHVVR poudarjajo, da mora dokaze ugotavljati uradna oseba: »Občan pred prijavo ni dolžan sam zbrati neposrednih dokazov; dejstva in dokaze v inšpekcijskem postopku ugotavlja uradna oseba, ki postopek vodi. Pomembno pa je, da je prijava čim bolj konkretna,« pravijo na inšpekciji. Za izrek sankcij so ključni posnetki, podatki o pričah, najdena trupelca ter veterinarske ugotovitve. Če gre za sum kaznivega dejanja, zadevo obravnavajo skupaj s policijo.

Sterilizacija zakonodajno ni obvezna, preprečevanje legel pa je

Mnoge preseneča dejstvo, da zakonska obveznost sterilizacije ali kastracije v Sloveniji ne obstaja, vendar pa zakon od skrbnika izrecno zahteva nadzor nad kotenjem: »Zakon skrbniku ne nalaga obvezne sterilizacije ali kastracije živali, zahteva pa, da z osamitvijo, kontracepcijo, sterilizacijo ali kastracijo prepreči rojstvo nezaželenih živali. Sama odločitev, da skrbnik živali ne bo steriliziral, zato še ni podlaga za ukrepanje. Inšpekcija pa ukrepa, če ugotovi, da skrbnik ni preprečeval nezaželenih legel ali ne zagotavlja ustrezne oskrbe potomstva,« pojasnjujejo na UVHVVR.

Simbolična fotografija. FOTO: Okssi/shutterstock

Ali hranjenje pomeni lastništvo?

Inšpekcija je razjasnila tudi dvom glede tega, ali občan s hranjenjem nikogaršnje mačke prevzame celotno finančno in pravno odgovornost ter s tem odveže občino njene dolžnosti: »Občasno hranjenje živali samo po sebi še ne pomeni nujno, da je posameznik prevzel položaj njenega skrbnika. Prav tako hranjenje mačk s strani občanov samo po sebi ne odvezuje občine in zavetišča njunih zakonsko določenih obveznosti glede zapuščenih živali,« zatrjujejo na inšpekciji. Status skrbnika se namreč presoja glede na trajnost oskrbe, obseg in dejanski nadzor nad živaljo.

Različna obravnava primerov na terenu?

Na očitke, da se v nekaterih vaseh ukrepa hitro, v drugih pa se pomoč zavrača, na UVHVVR odgovarjajo, da o odlovu zapuščenih živali primarno odloča javna služba zavetišča in ne inšpekcija z odločbami v vsakem posameznem primeru: »Vsak primer se obravnava na podlagi ugotovljenega dejanskega stanja in konkretnih okoliščin. Zadeve, ki se na prvi pogled zdijo podobne, se lahko razlikujejo glede lastništva, statusa živali in njene ogroženosti,« zaključujejo na inšpekciji ter pozivajo vse prijavitelje, ki menijo, da njihova prijava ni bila ustrezno obravnavana, da jim posredujejo podatke za ponovno preverbo poteka postopka.

Simbolična fotografija. FOTO: Gumpanat Getty Images/istockphoto

Reševanje živali znova pade na ramena posameznikov

Kljub pojasnilom stiska na terenu ostaja. Če se ugotovi, da imajo mačke lastnika, se dolžnost občine in zavetišča formalno zaključi. A vprašanje ostaja: ali to pomeni, da je za živali res ustrezno poskrbljeno?

Pristojni niso pojasnili, kako naj sosedje ukrepajo, ko se lastniške mačke nenadzorovano razmnožujejo, skrbnik pa ne preprečuje novih legel. Ker je dokaze o utapljanju mladičev izjemno težko pridobiti, inšpekcija brez posnetkov ali trdnih dokazov le redko ukrepa. Reševanje bolnih ter lačnih živali tako znova pade na ramena osamljenih posameznikov, sistem pa ostaja ujet v birokratskem prelaganju odgovornosti.