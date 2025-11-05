Po solzah sreče hladna prha za Niko Kovač? To ji sporoča Matej Tonin

Po čustvenem glasovanju v Bruslju, kjer je odbor Evropskega parlamenta FEMM podprl pobudo Inštituta 8. marec za zagotovitev pravice do splava v EU, se je odzval evropski poslanec Matej Tonin (NSi/EPP). V objavi na omrežju X je glede »zgodovinske zmage« Nike Kovač opozoril, da resolucija dejansko ne pomeni skoraj ničesar konkretnega.

Tonin je v objavi zapisal: »Zgodovinska zmaga I8M … ne škodi malo poznavanja procedur #EP, namesto samo-promocijskih aktivnosti.«

Evroposlanec poudarja, da resolucije ne sprejema odbor FEMM, temveč celoten Evropski parlament, a tudi to po njegovih besedah ne prinaša zavezujočih odločitev. »Odločitev sprejme Evropska komisija,« je zapisal in dodal, da je področje splava v pristojnosti držav članic, zato naj bi Komisija temu sledila.

Po njegovem mnenju je zato »izkupiček porabljenega milijona evrov za kampanjo najverjetneje uboren«. Poudarja, da bi bilo bolj smiselno sredstva usmeriti v reševanje konkretnih težav žensk v Sloveniji, kjer več kot 200.000 žensk nima svojega ginekologa. Kot alternativo je omenil tudi gibanje One of Us, ki po njegovih besedah »promovira materinstvo«.

V nadaljevanju je še dodal, da bi morala Evropska unija poskrbeti za večjo preglednost financiranja nevladnih organizacij. »Vprašanje je preprosto: kdo financira vojsko levih NVO? Tukaj mora EU narediti red,« je zaključil.