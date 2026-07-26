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Po sončnih dneh prihaja sprememba, Slovenijo danes zajemajo nevihte, možni tudi nalivi

Nestanovitno vreme bo vztrajalo vse do večera, največ padavin vremenoslovci pričakujejo na zahodu in jugu države.
FOTO: Guliver/Thinkstock  
FOTO: Guliver/Thinkstock  
A. G.
 26. 7. 2026 | 10:16
 26. 7. 2026 | 10:16
3:35
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Po več dneh sončnega in vročega vremena bo današnja nedelja prinesla občutno spremembo. Nad Slovenijo bo od jugozahoda začel dotekati bolj vlažen zrak, zato bodo že dopoldne nastajale plohe in nevihte. Ponekod, predvsem na Primorskem, bodo možni tudi nalivi, vremenoslovci pa opozarjajo, da bo vreme nestanovitno vse do večera. Po več zaporednih dneh, ko je večino Slovenije spremljalo pravo poletno vreme z visokimi temperaturami in veliko sonca, se danes obeta precej drugačna vremenska slika. Sonce bodo vse pogosteje zakrivali oblaki, že v jutranjih urah pa se bodo začele pojavljati prve plohe in nevihte.

Po napovedi Agencije RS za okolje (Arso) bodo padavine vztrajale tudi čez dan in v večernih urah. Največ jih pričakujejo na zahodu in jugu Slovenije, predvsem na Primorskem, kjer lahko posamezne nevihte spremljajo tudi močnejši nalivi. Proti vzhodnemu delu države bo vremena nekoliko prijaznejše, saj bo tam več sončnih obdobij. Pihal bo jugozahodni veter, ki bo k nam prinašal topel in precej vlažen zrak.

Po napovedi Arsa bodo padavine vztrajale tudi čez dan in v večernih urah. FOTO: Doctor_bass Getty Images/iStockphoto
Po napovedi Arsa bodo padavine vztrajale tudi čez dan in v večernih urah. FOTO: Doctor_bass Getty Images/iStockphoto

Padavine bodo postopno ponehale, oblaki se bodo trgali, proti jutru pa se bo marsikje tudi zjasnilo. Jutranje temperature bodo znašale med 12 in 18 stopinjami Celzija.

Temperature bodo nekoliko nižje

Današnja sprememba vremena bo prinesla tudi nekoliko prijetnejše temperature. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 28 stopinj Celzija, kar je nekaj manj kot v preteklih dneh, ko se je ponekod živo srebro približalo tridesetici ali jo tudi preseglo. V noči na ponedeljek se bo ozračje začelo umirjati. Padavine bodo postopno ponehale, oblaki se bodo trgali, proti jutru pa se bo marsikje tudi zjasnilo. Jutranje temperature bodo znašale med 12 in 18 stopinjami Celzija.

Čeprav bo nedelja precej spremenljiva, se vreme ne bo dolgo kvarilo. Že v ponedeljek bo večji del Slovenije znova deležen sonca. Popoldne sicer ni izključena kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta, predvsem v notranjosti države, vendar bodo padavine precej redkejše kot danes. Najvišje dnevne temperature se bodo gibale med 25 in 30 stopinjami Celzija, kar pomeni, da se bo poletje hitro vrnilo v svojo ustaljeno podobo.

Po zdajšnjih napovedih bo še lepše v torek in sredo, ko bo nad Slovenijo prevladovalo sončno vreme.

Na Primorskem še vedno velika požarna ogroženost

Kljub današnjim padavinam pristojni opozarjajo, da v večjem delu Primorske še vedno velja velika požarna ogroženost naravnega okolja. Zaradi dolgotrajnega sušnega obdobja je rastje močno izsušeno, zato ostajajo v veljavi omejitve in prepovedi kurjenja v naravi.

Padavine bodo sicer ponekod nekoliko omilile sušne razmere, vendar strokovnjaki opozarjajo, da za odpravo posledic daljšega sušnega obdobja ena vremenska fronta ne bo zadostovala.

Kako bo vreme vplivalo na počutje?

Po podatkih Arsa bo današnji vpliv vremena na počutje ljudi zmerno obremenilen. Vremensko občutljivi posamezniki lahko občutijo manjše težave, predvsem zaradi hitrih sprememb vremena in prehoda nevihtnih pasov.

Že v ponedeljek pa bo vpliv vremena na počutje znova ugoden, saj se bo ozračje umirilo, vreme pa bo postalo precej stabilnejše.

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