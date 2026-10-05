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OBISK V VATIKANU

Oglasila se je Janševa žena, po srečanju s papežem ganjeno sporočila ... (FOTO)

Papežu Leonu XIV. se je Urška Bačovnik Janša zahvalila za besede in molitve, namenjene Sloveniji.
FOTO: Simone Risoluti Afp

FOTO: Simone Risoluti Afp

Papežu Leonu XIV. se je Urška Bačovnik Janša zahvalila za besede in molitve, namenjene Sloveniji. FOTO: Omrežje X Urške Bačovnik Janša

Papežu Leonu XIV. se je Urška Bačovnik Janša zahvalila za besede in molitve, namenjene Sloveniji. FOTO: Omrežje X Urške Bačovnik Janša

Janša je odprl tudi vprašanje vatikanskega sporazuma. FOTO: Simone Risoluti Afp

Janša je odprl tudi vprašanje vatikanskega sporazuma. FOTO: Simone Risoluti Afp

FOTO: Simone Risoluti Afp
Papežu Leonu XIV. se je Urška Bačovnik Janša zahvalila za besede in molitve, namenjene Sloveniji. FOTO: Omrežje X Urške Bačovnik Janša
Janša je odprl tudi vprašanje vatikanskega sporazuma. FOTO: Simone Risoluti Afp
M. U.
 5. 10. 2026 | 18:40
 5. 10. 2026 | 20:21
2:53
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Obisk predsednika vlade Janeza Janše in njegove soproge Urške Bačovnik Janša v Vatikanu odmeva. Potem ko je premier po srečanju s papežem Leonom XIV. spregovoril o odnosih med Slovenijo in Svetim sedežem ter možnosti nadgradnje vatikanskega sporazuma, se je oglasila še njegova žena. Srečanje s svetim očetom jo je očitno močno zaznamovalo.

»Izjemna milost in čast je bilo srečati svetega očeta,« je zapisala Urška Bačovnik Janša na omrežju X.

Papežu se je zahvalila tudi za besede in molitve, namenjene Sloveniji.

»Sveti oče, hvala za vaš blagoslov, za vašo dobroto in za vaše molitve za Slovenijo in naš narod. Naj vas Bog varuje in vodi,« je dodala.

Janša odprl tudi vprašanje vatikanskega sporazuma

Kot smo že poročali, je papež Leon XIV. premierja Janšo sprejel na delovnem obisku v Vatikanu. Govorila sta o aktualnih mednarodnih razmerah, prizadevanjih za mir, Zahodnem Balkanu ter odnosih med Slovenijo in Svetim sedežem.

Papežu Leonu XIV. se je Urška Bačovnik Janša zahvalila za besede in molitve, namenjene Sloveniji. FOTO: Omrežje X Urške Bačovnik Janša
Papežu Leonu XIV. se je Urška Bačovnik Janša zahvalila za besede in molitve, namenjene Sloveniji. FOTO: Omrežje X Urške Bačovnik Janša

Papeža povabil v Slovenijo

Premier Janez Janša je papeža povabil na obisk Slovenije. Tudi predsednica države Nataša Pirc Musar je obisku papeža naklonjena, so sporočili iz njenega urada. Konec meseca, ko se bo z njim srečala, mu bo v imenu države predala tudi uradno vabilo.

Janša je po srečanju razkril, da je bilo med temami tudi vprašanje morebitne nadgradnje vatikanskega sporazuma. Po njegovih besedah bi bilo dobro nekatera vprašanja urediti bolj trajno, »da pač je to nekaj trajnega, ne da pa vsaka vlada potem neke stvari spreminja«.

Janša in Meloni tudi o migracijah in meji

Premier Janez Janša se je v Rimu srečal z italijansko premierko Giorgio Meloni. Govorila sta o nadgradnji odnosov med državama na strateško raven, sodelovanju na področjih obrambe, energetike, povezljivosti, raziskav in kulture ter o upravljanju migracijskih tokov. Dotaknila sta se tudi nadzora na slovensko-italijanski meji, pri čemer je Janša dejal, da bo Italija nadzor odpravila, ko bodo zunanje meje EU bolje varovane. Med temami so bili še evropska energetska politika, prihodnji proračun EU in položaj slovenske manjšine v Italiji.

Premier je papežu podaril Zdravljico v slovenščini in angleščini, podpisani teniški lopar Žige Šeška, križec iz Macesnove gorice ter svoji knjigi. Sveti sedež je po srečanju poudaril tudi prispevek Katoliške cerkve k slovenski družbi. Janša in Urška Bačovnik Janša sta imela med obiskom na programu tudi ogled Sikstinske kapele in Rafaelovih sob.

Janša je odprl tudi vprašanje vatikanskega sporazuma. FOTO: Simone Risoluti Afp
Janša je odprl tudi vprašanje vatikanskega sporazuma. FOTO: Simone Risoluti Afp

 

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