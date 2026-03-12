Po sredini marca prihaja vremenski preobrat, videli bomo tudi sneg!

Kot poročajo pri Neurje,si, bi se temperature v višjih plasteh ozračja v tem času lahko znižale za več stopinj. Na višini približno 1500 metrov nad morjem bi se lahko z območja okoli +3 do +5 °C spustile proti približno –3 do –5 °C, kar pomeni, da se bo nad Slovenijo razširil občutno hladnejši zrak. Hkrati modeli v tem obdobju kažejo tudi povečano verjetnost padavin, najverjetneje ob prehodu vremenske fronte ali ciklonskega območja.

Ob morebitnem močnejšem ohlajanju bi se lahko meja sneženja prehodno znižala. V višjih legah Alp in predalpskega sveta bi lahko znova snežilo, medtem ko v nižjih predelih ni izključen tudi pojav mokrega snega ali sodre. Takšne kratkotrajne vrnitve bolj zimskega vremena so v drugi polovici marca sicer še precej pogoste.

Prihajajo hladne zračne mase. FOTO: Neurje.si

Prihaja april, prinaša spremenljivo vreme

Sinoptične karte za okoli 18. marca kažejo tudi možnost prodora hladnejšega zraka iz severne Evrope proti srednji Evropi in Balkanu. Slovenija bi se v takšni postavitvi lahko znašla na meji med hladnejšim zrakom na vzhodu in nekoliko toplejšim zrakom nad zahodnim Sredozemljem, kjer se lahko hkrati razvijejo ciklonska območja, ki proti severu prinašajo vlažen zrak.

V drugi polovici marca nato kaže na nadaljevanje precej spremenljivega vremena. Temperature bodo nihale, pogostejši bodo prehodi vremenskih front, zato lahko pričakujemo izmenjavanje sončnih obdobij in padavin.

Takšen razvoj je za prehod iz zime v pomlad precej značilen, saj se nad Evropo v tem času pogosto srečujejo toplejše in hladnejše zračne mase. Posledično se lahko vremenske razmere v razmeroma kratkem času precej spremenijo, kar pomeni, da bo vreme v drugi polovici marca verjetno precej dinamično.