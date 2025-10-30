  • Delo d.o.o.
ŠOLSKA AFERA

Drama na OŠ Louisa Adamiča! Po starševskih pritožbah in odstopih čakajo novo vodstvo

Občina je obljubljeno analizo zaključila in potrdila, da je fluktuacija zaposlenih na šoli res nekoliko višja kot na drugih grosupeljskih osnovnih šolah.
Simbolična fotografija. FOTO: Leon Vidic/delo
Simbolična fotografija. FOTO: Leon Vidic/delo
N. P.
 30. 10. 2025 | 12:20
4:13
A+A-

Dogajanje na Osnovni šoli Louisa Adamiča Grosuplje (OŠLAG) je v zadnjih mesecih razburilo starše, učitelje in občino. Po anonimnih opozorilih o domnevnem razsulu, burnih razpravah ter odstopu ravnateljice dr. Barbare Rodica so nekatera vprašanja o razmerah na šoli ostala brez odgovora. Občina je sedaj obljubljeno analizo zaključila in potrdila, da je fluktuacija zaposlenih na OŠ Louisa Adamiča res nekoliko višja kot na drugih grosupeljskih osnovnih šolah. Preverili smo še, kdo trenutno vodi ustanovo in kako te dni poteka delo na šoli.

image_alt
Nevzdržne razmere v Grosupljem: ali so učitelji res množično zapuščali šolo zaradi ravnateljice?

Z občine Grosuplje so za Slovenske novice pojasnili, da so bili s prvimi pritožbami staršev seznanjeni 10. septembra 2025, ko jim je bilo posredovano sporočilo, ki so ga starši naslovili na ministrstvo. »Takoj po prejemu obvestila smo na občini ukrepali v okviru svojih pristojnosti in od vseh treh grosupeljskih osnovnih šol zahtevali podatke o prehajanju zaposlenih ter o morebitnih prepisih učencev med šolami,« so zapisali.

Občina poudarja, da sicer ne posega v pedagoško ali organizacijsko avtonomijo šol, njena vloga pa je »predvsem skrb za ustrezne pogoje dela in izobraževanja«. Analiza, ki jo je občina izvedla, je že zaključena. »Ugotovljeno je, da je prehajanje kadra iz Osnovne šole Louisa Adamiča Grosuplje res nekoliko višje v primerjavi z drugima dvema grosupeljskima osnovnima šolama,« priznavajo.

Dodajajo, da gre za kazalnik, ki ga občina jemlje resno, a da morajo biti podatki »tolmačeni previdno«, saj občina nima pristojnosti posegati v notranje delovanje zavoda, imenovanja ali razreševanja vodstvenih kadrov.

Govorice o še enem odstopu

Z občine so potrdili, da so 16. oktobra 2025 prejeli odstopno izjavo predsednice sveta zavoda, Ksenije Štibernik, ki je sporočila, da nepreklicno odstopa s položaja predsednice.

Kar zadeva prihodnje vodstvo, pojasnjujejo, da postopek imenovanja vršilca dolžnosti ravnatelja poteka po 54. členu Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI). »Občina v postopku nima pristojnosti za imenovanje in tudi ne bo posredovala svojega predloga, bodisi glede kriterijev bodisi glede možnih kandidatov. Odločitev o imenovanju je izključno v pristojnosti sveta zavoda oziroma ministra,« so poudarili.

Šola: pouk ni moten, težave rešujemo sproti

Z osnovne šole so za Slovenske novice sporočili, da Rodica ostaja ravnateljica do 9. novembra 2025, ko naj bi bil njen predlog za razrešitev tudi formalno uveljavljen. Do takrat, pravijo, skupaj s pomočnico in sodelavci še naprej operativno vodi šolo in skrbi za nemoten potek pouka.

»V šolskih letih 2023/2024 in 2024/2025 je šoli, kljub splošnemu pomanjkanju pedagoškega kadra na državni ravni, uspelo zagotoviti zadostno število učiteljev in ostalih strokovnih delavcev. Pri tem niso bili ugotovljeni sistemski primanjkljaji po posameznih predmetih, ki bi ogrožali izvajanje pouka,« so zapisali.

Vodstvo šole dodaja, da redno spremlja delovno klimo in težave rešuje sproti, »v duhu sodelovanja in profesionalnega dialoga«.

Nobena pritožba nad ravnateljico ni bila utemeljena

Še do 10. oktobra 2025, ko je ravnateljica podala zahtevo za razrešitev, nadzorni organi niso ugotovili nepravilnosti, ki bi se nanašale na njeno delo. »Vodstvo šole ni prejelo nobene pisne pritožbe, ki bi bila potrjena kot utemeljena,« so poudarili.

Gre torej resnično zgolj za namensko omalovaževanje ravnateljice, kot je za naš medij povedala že pred tedni? Dokazov o sistemskem razsulu, kot kaže, ni. Ravnateljica bo šolo, kot omenjeno, vodila še do novembra, nato pa bo moral svet zavoda imenovati vršilca dolžnosti.

image_alt
Ravnateljica Barbara Rodica odstopila po anonimki, »razmere na šoli katastrofalne«

Grosuplješolaosnovna šolaukrepisvet zavodaBarbara RodicaOŠ Louisa Adamiča
