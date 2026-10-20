Po stavki Woltovcev: kaj so pokazali obiski inšpektorjev? Nepravilnosti so odkrili le na enem področju ...

Minuli petek so dostavljalci Wolta v Sloveniji zaradi nezadovoljstva z delovnimi razmerami prekinili delo in se zbrali na protestu v Ljubljani. Podjetju so očitali nizke in nepregledne zaslužke, pomanjkanje dialoga ter vse slabše pogoje dela. K ukrepanju so pozvali tudi pristojne državne institucije. Na Inšpektoratu RS za delo so za STA pojasnili, kaj so pokazali njihovi dosedanji nadzori nad podjetjema, ki v Sloveniji delujeta pod blagovno znamko Wolt.

Inšpektorji obiskali tudi lokacije, kjer so prekinili delo

Kot smo poročali, so dostavljalci v petek, 16. oktobra, izvedli celodnevno stavko, ki so jo pospremili z zborom na ploščadi Ajdovščina v Ljubljani. Ob tem so se spomnili tudi 26-letnega kolega, ki je nekaj dni prej med dostavljanjem hrane umrl v prometni nesreči v Mariboru. Od ministra za delo Anžeta Logarja in pristojnih institucij so zahtevali, naj nemudoma preverijo delovanje platformnega dela v Sloveniji in presodijo, ali je sedanji sistem ustrezno zakonsko urejen.

Na inšpektoratu so zdaj pojasnili, da so v minulih letih obravnavali obe Woltovi podjetji, Wolt Services in Wolt Tehnologije. Leta 2025 so opravili nadzor nad podjetjem Wolt Services, pri katerem so preverjali spoštovanje delovne zakonodaje, predvsem izplačevanje plač in regresa ter vodenje evidenc o izrabi delovnega časa. Nepravilnosti so ugotovili pri evidencah delovnega časa, zaradi česar so podjetju izrekli opozorilo na zapisnik.

Inšpektorji so obiskali tudi lokacije, kjer so dostavljalci, ki delo opravljajo kot samostojni podjetniki, organizirali prekinitev dela. Pri teh preverjanjih po navedbah inšpektorata niso ugotovili nepravilnosti, zaradi katerih bi lahko ukrepali. Že leta 2023 so nadzor opravili tudi pri podjetju Wolt Tehnologije, vendar nepravilnosti niso odkrili.

Dostavljalci opozarjajo na nizke zaslužke, inšpektorat očitkov ne komentira

Dostavljalci so med stavko opozarjali, da Wolt javno predstavlja višje zaslužke od tistih, ki jih sami dejansko dosegajo. Po njihovih navedbah se urni bruto zaslužki gibljejo med šestimi in desetimi evri, od tega pa morajo plačevati še prispevke, davke, gorivo in vzdrževanje vozil. Opozarjali so tudi na nepregledno določanje plačil za posamezne dostave in pomanjkanje neposrednega stika s predstavniki podjetja. Na inšpektoratu teh očitkov niso komentirali. Njihove dosedanje ugotovitve zato še ne pomenijo, da so očitki dostavljalcev neutemeljeni.

Protest dostavljalcev Wolta, Ljubljana 16. oktober 2026 FOTO: Matej Druznik

Na inšpektoratu priznavajo, da platformno delo odpira številna vprašanja, na katera veljavna zakonodaja še nima jasnih odgovorov. Po zakonu se delo, pri katerem obstajajo elementi delovnega razmerja, praviloma ne sme opravljati na podlagi civilnopravnih pogodb. Toda inšpektorji morajo obstoj teh elementov dokazovati za vsakega posameznika posebej. Platformno delo po njihovih besedah »v marsičem prehiteva normativno ureditev«, saj je pogosto nemogoče dokazati vse potrebne elemente delovnega razmerja. To pomeni, da nadzor nad takšnimi oblikami dela ni vedno enostaven, tudi kadar delavci opozarjajo na težave.

Nova pravila morajo biti sprejeta do 2. decembra

Spremembe pa se obetajo že kmalu. Slovenija mora namreč do 2. decembra letos v svojo zakonodajo prenesti evropsko direktivo o izboljšanju delovnih pogojev pri platformnem delu, ki je bila sprejeta pred dvema letoma. Nova pravila bodo morala med drugim zagotoviti možnost varnega in učinkovitega komuniciranja med platformnimi delavci ter stik z njihovimi predstavniki. Predvideni so tudi ukrepi za zaščito delavcev pred povračilnimi ukrepi in drugimi škodljivimi posledicami, če bi se zaradi domnevnih nepravilnosti pritožili. »Ustrezna normativna ureditev bo v nadaljevanju lahko predmet učinkovitega nadzora,« so poudarili na inšpektoratu.