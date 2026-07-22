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Po stikih Janše in Kurza Levica udarila: »Vlada dobiva opremo za prisluškovanje«

Predstavniki opozicije niso presenečeni nad lobističnimi stiki med predsednikom vlade in nekdanjim avstrijskim kanclerjem. So pa zelo kritični.
Janez Janša in Sebastian Kurz.  FOTO: Leonhard Foeger, Reuters/Nicolas Tucat Afp

Janez Janša in Sebastian Kurz.  FOTO: Leonhard Foeger, Reuters/Nicolas Tucat Afp

Sebastian Kurz. FOTO: Leonhard Foeger, Reuters

Sebastian Kurz. FOTO: Leonhard Foeger, Reuters

Janez Janša FOTO: Nicolas Tucat Afp

Janez Janša FOTO: Nicolas Tucat Afp

Janez Janša in Sebastian Kurz.  FOTO: Leonhard Foeger, Reuters/Nicolas Tucat Afp
Sebastian Kurz. FOTO: Leonhard Foeger, Reuters
Janez Janša FOTO: Nicolas Tucat Afp
STA, M. U.
 22. 7. 2026 | 15:25
 22. 7. 2026 | 16:27
3:24
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Predstavniki opozicijskih strank niso presenečeni nad lobističnimi stiki med predsednikom vlade Janezom Janšo in nekdanjim avstrijskim kanclerjem Sebastianom Kurzem, ki naj bi prejšnji teden pri Janši lobiral za izraelska kibernetska orodja. 

Kdo je Sebastian Kurz?

Sebastian Kurz, ki je nekoč veljal za čudežnega dečka evropskih konservativcev, je bil avstrijski kancler med letoma 2017 in 2019, nato pa je od januarja 2020 do jeseni 2021 vodil koalicijsko vlado ÖVP in Zelenih, nakar je zaradi očitkov korupcije odstopil. Decembra istega leta je napovedal popoln odhod iz politike ter postal podjetnik in lobist. Nekdanji avstrijski kancler je bil leta 2024 obsojen na pogojno osemmesečno zaporno kazen zaradi krivega pričanja v okviru preiskave t. i. afere Ibiza. Vendar pa je višje sodišče na Dunaju maja lani sodbo v pritožbenem postopku razveljavilo in ga v celoti oprostilo vseh obtožb.

Sebastian Kurz. FOTO: Leonhard Foeger, Reuters
Sebastian Kurz. FOTO: Leonhard Foeger, Reuters

Kurz in Janša sta se sestala 13. julija, pri čemer naj bi Kurz kot poslovnež in predsednik izraelskega podjetja Dream Group lobiral za izraelska kibernetska orodja. V kabinetu premierja so obisk potrdili ter dodali, da je bil informativne in predstavitvene narave, je poročal Večer.

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Najbolj kritični v Levici

Predstavniki opozicijskih strank so danes komentirali obisk, ki jih ni presenetil. »Moram reči, da dam komentar lahko samo v svojem imenu, temu pa ne polagamo kakšne posebne pozornosti,« je povedal vodja poslancev Svobode Borut Sajovic. Izrazil je tudi upanje, da »ne gre za poplačilo kakršnihkoli dolgov iz volilne kampanje«.

Janez Janša FOTO: Nicolas Tucat Afp
Janez Janša FOTO: Nicolas Tucat Afp

Bolj ostra je bila poslanka Levice Tina Brecelj, ki je izpostavila, da Janša »izraelske vlade nikoli ni pozval k odgovornosti za genocid v Gazi, nasprotno, pravzaprav je že ves čas njihov politični zaveznik in podpornik«. Po njeni oceni se politično zbliževanje z Izraelom pod novo vlado stopnjuje, sedaj pa »očitno dobivamo tudi kibernetsko opremo, ki bo aktualni vladi omogočala prisluškovanje in nadzor nad političnimi nasprotniki«. 

»Informacija ni nič presenetljivega. Vemo, da Janez Janša zelo tesno sodeluje z Izraelom, preseneča samo to, da se ne skrivajo več,« pa je menil namestnik vodje poslanske skupine SD Luka Goršek. Dejal je še, da je pomembno, da je bil stik prijavljen.

»Je pa tudi zanimivo, da je v bistvu ta lobist obsojen politik v Avstriji, in (...) poraja se vprašanje, na komu bodo uporabljali sisteme za špijonažo, ki jih Sebastian Kurz promovira oziroma lobira zanje,« je dodal.

Kabinet predsednika vlade: Srečanje informativne in predstavitvene narave

Kot pa so pojasnili v kabinetu premierja, so bile na srečanju predstavljene tehnološke rešitve podjetja, namenjene državam za krepitev kibernetske varnosti.

Srečanje je bilo informativne in predstavitvene narave ter ni bilo namenjeno odločanju o nabavi ali izbiri posameznih rešitev. O morebitnih nadaljnjih aktivnostih se bo odločalo skladno z veljavno zakonodajo in predpisanimi postopki, še zagotavlja kabinet.

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