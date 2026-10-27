Po štirih zavrnitvah si Stevanović vendarle lahko oddahne: našli so Mijičevo naslednico! To je ženska, ki prihaja v parlament

Po burnem dogajanju v stranki Resnica in odstopu poslanca Borisa Mijiča je končno znano, kdo bo zasedel njegov poslanski stolček. Pot do nove poslanke ni bila preprosta, saj so kar štirje kandidati pred njo zavrnili mandat. Zdaj je odločitev padla: v državni zbor prihaja Martina Haring navaja 24ur.com.

Boris Mijič, Resnica FOTO: Dz

Stranka Resnica, ki jo vodi predsednik državnega zbora Zoran Stevanović, je po odstopu Borisa Mijiča tako vendarle našla njegovo naslednico.

Kdo je Martina Haring? Martina Haring (1984) je po izobrazbi magistrica poslovnih ved, naziv pa je pridobila na Fakulteti za komercialne in poslovne vede v Celju. Pred tem je na Dobi zaključila študij za poslovno sekretarko in diplomirano ekonomistko. V poslanske klopi prihaja z Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, z oddelka za plan in analize. Poleg poklicnega dela je dejavna tudi v lokalnem okolju. Štiri leta je bila članica Nadzornega odbora Mestne občine Ptuj, imenovana je bila v Svet zavoda Osnovne šole Mladika, kot predstavnica Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije pa sodeluje tudi v Svetu zavoda Zdravstvenega doma Ptuj.

Iskanje Mijičevega naslednika se zapletlo, saj so se kandidati drug za drugim odpovedovali možnosti, da bi sedli v poslanske klopi.

Prvi mandat zavrnil kar v solzah

Prvi, ki bi lahko nasledil Mijiča, je bil Slavko Moharič, a je na novinarski konferenci sporočil, da poslanskega mandata ne bo sprejel. Svojo odločitev je pospremil s solzami. »Res sem razočaran, da moram to reči, ampak funkcije ne bom sprejel,« je takrat dejal. Za njim je mandat zavrnil še Mirko Radujković, nato pa sta se poslanskemu stolčku odpovedali tudi Marjana Matjašič in Anita Bratinščak Hanželič. Šele peta kandidatka, Martina Haring, je ponudbo sprejela. Haringova je na parlamentarnih volitvah kandidirala v volilnem okraju Ptuj 3, kjer je prejela 799 glasov oziroma 6,09 odstotka.

Mijič odšel po aferah, nato zaprosil še za nadomestilo plače

Spomnimo, Boris Mijič je poslanske klopi zapustil po več aferah, ki so zaznamovale njegovo kratko politično kariero. Izvršilni odbor Resnice ga je izključil iz stranke, nato pa so ga pozvali še k odstopu. Mijič je poslanski mandat opravljal približno šest mesecev, državni zbor pa se je z njegovim odstopom seznanil 16. oktobra. Le nekaj dni pozneje je odjeknila še novica, da je nekdanji poslanec zaprosil za nadomestilo poslanske plače. Ker je funkcijo opravljal najmanj šest mesecev, lahko ob izpolnjevanju zakonskih pogojev uveljavlja pravico do 80-odstotnega nadomestila.

Zoran Stevanović FOTO: Leon Vidic/delo

Zapis stranke Resnica na družabnem omrežju Zahvaljujemo se vsem medijem in predstavnikom drugih političnih strank za vso skrb, ki jo namenjajo naši poslanski skupini. Naj vas pomirimo. Naša nova poslanka Martina Haring je odlična okrepitev naše ekipe! Gremo naprej. Še močnejši, še bolj povezani in še bolj odporni na vse pritiske.

Njegova avgustovska bruto plača je znašala 5245,65 evra, kar bi ob takšni osnovi pomenilo približno 4196 evrov bruto mesečnega nadomestila. O upravičenosti do izplačila mora odločiti pristojno parlamentarno telo.