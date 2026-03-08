Po streljanju na Fužinah na nogah policijski sindikat! »Policist na terenu nima časa za dolge razprave ali varno distanco!«

Poročali smo, da je v četrtek popoldan na ljubljanskih Fužinah vladalo obsedno stanje. Vse skupaj se je dogajalo na Preglovem trgu, ko so v nekem trenutku odjeknili streli. Le nekaj sekund za tem se je moški, ki so ga ustrelili policisti, gre za 25-letnega Petra Kobala, na prehodu za pešce zgrudil na tla.

Policija bo preverila zakonitost uporabe prisilnih sredstev V skladu s standardnimi postopki bo policija izvedla vse potrebne aktivnosti za preverjanje zakonitosti uporabe prisilnih sredstev ter razjasnitev vseh okoliščin dogodka. O dogodku so bile obveščene pristojne službe, ki so se vključile v ogled kraja dogodka in razjasnitev okoliščin, je po dogodku na Fužinah pojasnil direktor Policijske uprave Ljubljana Tomislav Omejec.

Ker so bili streli za 25-letnika usodni, so ga policisti, ki so takoj po dogodku zavarovali območje, po pričevanju očividcev lahko le še pokrili s pregrinjalom.

PSS: Policist na terenu nima časa za dolge razprave, dvome ali varno distanco

Zdaj se je glede streljanja na Fužinah oglasil Policijski sindikat Slovenije (PPS).

Tako so ocenili, da je dogodek na Fužinah še enkrat pokazal, kako nevarno, odgovorno in psihično obremenjujoče je delo policista. Pokazal pa je tudi, kako malo država v resnici ceni ljudi, od katerih pričakuje, da bodo v najtežjih trenutkih tvegali svoje življenje za varnost vseh drugih. Policist na terenu nima časa za dolge razprave, dvome ali varno distanco. Ko je ogroženo življenje ljudi, se mora odločiti v sekundi. Takoj. Pod pritiskom. V nevarnosti. V razmerah, kjer mora ravnati zakonito, strokovno, odločno in učinkovito, hkrati pa zaščititi druge in tudi samega sebe. To je kruta realnost policijskega poklica.

Policistke in policisti niso potrošno blago. So ljudje, ki vsak dan nosijo odgovornost za varnost družbe. Država, ki tega ne zna spoštovati, dolgoročno spodkopava lastno varnost. Vsem sodelujočim policistkam in policistom sporočamo: niste sami.

Policist mora v trenutku sprejeti odločitev, s posledicami katere potem živi še dolgo po tem, ko je intervencija končana. Psihično breme, notranji pretresi, javni pritiski in teža take odločitve ne izginejo, ko se dogodek zaključi. Prav zato takšni dogodki najbolj jasno pokažejo, kaj v resnici pomeni nositi policijsko uniformo.

Jasna, odločna in polna podpora policistkam in policistom, ki so sodelovali v dogodku na Fužinah

Policijski sindikat Slovenije zato izreka jasno, odločno in polno podporo vsem policistkam in policistom, ki so sodelovali v dogodku na Fužinah. »Stojimo za ljudmi, ki so morali v izjemno nevarnih okoliščinah ukrepati, ko je bilo treba zaščititi življenja in odvrniti neposredno grožnjo. Ob tem pa je treba povedati brez olepševanja: država od policistov pričakuje največ, vrača pa premalo. Ko je treba stopiti pred nasilje, pred nevarnost in pred kaos, država računa na policista brez vsakega zadržka. Ko pa je treba temu istemu policistu zagotoviti dostojen položaj, ustrezno vrednotenje dela, kadrovsko razbremenitev, zaščito in spoštovanje osnovnih pravic iz dela, sistem odpove. To je nedopustno. Nesprejemljivo je, da mora policist, ki je pripravljen tvegati svoje zdravje, svojo varnost in v skrajnih primerih tudi lastno življenje za zaščito drugih, na koncu še stavkati za svoje osnovne pravice iz dela. To ni le politična napaka. To je sramota državnega sistema, ki ne zna dostojno poskrbeti za lastne uslužbence,« so dodali v PPS.

Kdo bo jutri še želel biti policist?

Kdo bo želel opravljati poklic, v katerem se od človeka pričakuje junaštvo, v zameno pa dobi podcenjevanje, vse več obremenitev in vse manj priznanja, se sprašuje policijski sindikat. »Odgovore na to vprašanje vidimo tudi vsako jesen pri vpisih v višješolski študij za policistke in policiste – in ti odgovori so vse bolj klavrni,« še pravijo.