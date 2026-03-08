  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
ODZIV

Po streljanju na Fužinah na nogah policijski sindikat! »Policist na terenu nima časa za dolge razprave ali varno distanco!«

Policijski sindikat Slovenije izrekel jasno, odločno in polno podporo policistkam in policistom, ki so sodelovali v četrtkovem dogodku na Fužinah.
Policijski sindikat Slovenije izrekel jasno, odločno in polno podporo policistkam in policistom, ki so sodelovali v četrtkovem dogodku na Fužinah. FOTO: Voranc Vogel
Policijski sindikat Slovenije izrekel jasno, odločno in polno podporo policistkam in policistom, ki so sodelovali v četrtkovem dogodku na Fužinah. FOTO: Voranc Vogel
M. U.
 8. 3. 2026 | 09:13
4:31
A+A-

Poročali smo, da je v četrtek popoldan na ljubljanskih Fužinah vladalo obsedno stanje. Vse skupaj se je dogajalo na Preglovem trgu, ko so v nekem trenutku odjeknili streli. Le nekaj sekund za tem se je moški, ki so ga ustrelili policisti, gre za 25-letnega Petra Kobala, na prehodu za pešce zgrudil na tla.

Policija bo preverila zakonitost uporabe prisilnih sredstev

V skladu s standardnimi postopki bo policija izvedla vse potrebne aktivnosti za preverjanje zakonitosti uporabe prisilnih sredstev ter razjasnitev vseh okoliščin dogodka. O dogodku so bile obveščene pristojne službe, ki so se vključile v ogled kraja dogodka in razjasnitev okoliščin, je po dogodku na Fužinah pojasnil direktor Policijske uprave Ljubljana Tomislav Omejec.

Ker so bili streli za 25-letnika usodni, so ga policisti, ki so takoj po dogodku zavarovali območje, po pričevanju očividcev lahko le še pokrili s pregrinjalom. 

PSS: Policist na terenu nima časa za dolge razprave, dvome ali varno distanco

Zdaj se je glede streljanja na Fužinah oglasil Policijski sindikat Slovenije (PPS). 

image_alt
Zaokrožili posnetki incidenta na Fužinah: »Boga mi, streljajo, ženska je streljala« (VIDEO)

Tako so ocenili, da je dogodek na Fužinah še enkrat pokazal, kako nevarno, odgovorno in psihično obremenjujoče je delo policista. Pokazal pa je tudi, kako malo država v resnici ceni ljudi, od katerih pričakuje, da bodo v najtežjih trenutkih tvegali svoje življenje za varnost vseh drugih. Policist na terenu nima časa za dolge razprave, dvome ali varno distanco. Ko je ogroženo življenje ljudi, se mora odločiti v sekundi. Takoj. Pod pritiskom. V nevarnosti. V razmerah, kjer mora ravnati zakonito, strokovno, odločno in učinkovito, hkrati pa zaščititi druge in tudi samega sebe. To je kruta realnost policijskega poklica.

Policistke in policisti niso potrošno blago. So ljudje, ki vsak dan nosijo odgovornost za varnost družbe. Država, ki tega ne zna spoštovati, dolgoročno spodkopava lastno varnost. Vsem sodelujočim policistkam in policistom sporočamo: niste sami. 

Policist mora v trenutku sprejeti odločitev, s posledicami katere potem živi še dolgo po tem, ko je intervencija končana. Psihično breme, notranji pretresi, javni pritiski in teža take odločitve ne izginejo, ko se dogodek zaključi. Prav zato takšni dogodki najbolj jasno pokažejo, kaj v resnici pomeni nositi policijsko uniformo.

Jasna, odločna in polna podpora policistkam in policistom, ki so sodelovali v dogodku na Fužinah

Policijski sindikat Slovenije zato izreka jasno, odločno in polno podporo vsem policistkam in policistom, ki so sodelovali v dogodku na Fužinah. »Stojimo za ljudmi, ki so morali v izjemno nevarnih okoliščinah ukrepati, ko je bilo treba zaščititi življenja in odvrniti neposredno grožnjo. Ob tem pa je treba povedati brez olepševanja: država od policistov pričakuje največ, vrača pa premalo. Ko je treba stopiti pred nasilje, pred nevarnost in pred kaos, država računa na policista brez vsakega zadržka. Ko pa je treba temu istemu policistu zagotoviti dostojen položaj, ustrezno vrednotenje dela, kadrovsko razbremenitev, zaščito in spoštovanje osnovnih pravic iz dela, sistem odpove. To je nedopustno. Nesprejemljivo je, da mora policist, ki je pripravljen tvegati svoje zdravje, svojo varnost in v skrajnih primerih tudi lastno življenje za zaščito drugih, na koncu še stavkati za svoje osnovne pravice iz dela. To ni le politična napaka. To je sramota državnega sistema, ki ne zna dostojno poskrbeti za lastne uslužbence,« so dodali v PPS.

Kdo bo jutri še želel biti policist?

Kdo bo želel opravljati poklic, v katerem se od človeka pričakuje junaštvo, v zameno pa dobi podcenjevanje, vse več obremenitev in vse manj priznanja, se sprašuje policijski sindikat. »Odgovore na to vprašanje vidimo tudi vsako jesen pri vpisih v višješolski študij za policistke in policiste – in ti odgovori so vse bolj klavrni,« še pravijo. 

Več iz teme

policijapolicististreljanjePU LjubljanaPolicijski sindikat SlovenijeFužine
ZADNJE NOVICE
10:31
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
RAVNOVESJE V TELESU

Od spanja do presnove: kako hormoni vplivajo na delovanje našega telesa

Uravnoteženo delovanje hormonov je ključ do normalnega delovanja telesa, dobrega počutja in dolgoročnega zdravja.
8. 3. 2026 | 10:31
10:16
Novice  |  Slovenija
SLOVO

Vinko Šimek žaluje: »Ostala bo praznina, cmok v grlu, molk in tišina«

Legendarni komik je izgubil drago prijateljico, za katero pravi, da je bila angel na zemlji.
8. 3. 2026 | 10:16
10:00
Novice  |  Nedeljske novice
HUDIČ MU NE DA MIRU

Eksorcist Martin Veternik: Največ prihaja k meni žensk, ki so naredile splav

Hudič se pojavlja v različnih oblikah in skuša vsakega, pravi 70-letni duhovnik in še, da ga že četrt stoletja izganja.
Drago Perko8. 3. 2026 | 10:00
09:40
Razno
NA VRTU

Ko vrt oživi: zgodnje setve, zaščita rastlin in praznik cvetja

Pomlad je tu: čas za prve setve, zaščito mladih rastlin in praznovanje cvetja. Ujemite ritem narave in ustvarite rodoviten, cvetoč vrt.
8. 3. 2026 | 09:40
09:34
Novice  |  Slovenija
PROSTOVOLJCI

To so Zasavčani, ki rešujejo življenja

Nazive v treh kategorijah so podelili posameznikom, organizaciji in projektu, ki so pomembno prispevali k prostovoljstvu v regiji.
Roman Turnšek8. 3. 2026 | 09:34
09:13
Novice  |  Slovenija
ODZIV

Po streljanju na Fužinah na nogah policijski sindikat! »Policist na terenu nima časa za dolge razprave ali varno distanco!«

Policijski sindikat Slovenije izrekel jasno, odločno in polno podporo policistkam in policistom, ki so sodelovali v četrtkovem dogodku na Fužinah.
8. 3. 2026 | 09:13

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
JADRAN

Tri destinacije, eno počitniško doživetje

Edinstven koncept na najbolj zaželenih destinacijah hrvaškega Jadrana za vse, ki iščejo več kot klasično hotelsko bivanje.
Promo Slovenske novice2. 3. 2026 | 18:30
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOŠKI VELIKANI

Telekom Slovenije vključen v strateško odločitev, kdo bo imel nadzor

Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
27. 2. 2026 | 14:00
Promo
Novice  |  Slovenija
NAKUP AVTOMOBILA

Trgovec leta, ki izstopa zaradi posebnega pristopa

Podjetje Špan je v letu 2025 prejelo priznanje trgovec leta za blagovno znamko Volkswagen Gospodarska vozila.
3. 3. 2026 | 08:10
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
TENIŠKI KOMOLEC

Kaj je najpogostejši vzrok za bolečino na zunanji strani komolca?

Teniški komolec še zdaleč ne prizadene samo teniških igralcev, pravzaprav velja za najpogostejši vzrok za bolečino na zunanji strani komolca.
Promo Slovenske novice3. 3. 2026 | 08:40
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
JADRAN

Tri destinacije, eno počitniško doživetje

Edinstven koncept na najbolj zaželenih destinacijah hrvaškega Jadrana za vse, ki iščejo več kot klasično hotelsko bivanje.
Promo Slovenske novice2. 3. 2026 | 18:30
Photo
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOŠKI VELIKANI

Telekom Slovenije vključen v strateško odločitev, kdo bo imel nadzor

Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
27. 2. 2026 | 14:00
Promo
Novice  |  Slovenija
NAKUP AVTOMOBILA

Trgovec leta, ki izstopa zaradi posebnega pristopa

Podjetje Špan je v letu 2025 prejelo priznanje trgovec leta za blagovno znamko Volkswagen Gospodarska vozila.
3. 3. 2026 | 08:10
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
TENIŠKI KOMOLEC

Kaj je najpogostejši vzrok za bolečino na zunanji strani komolca?

Teniški komolec še zdaleč ne prizadene samo teniških igralcev, pravzaprav velja za najpogostejši vzrok za bolečino na zunanji strani komolca.
Promo Slovenske novice3. 3. 2026 | 08:40
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ODPRAVA DIOPTRIJE

Vid za naslednjih 30 let: kdaj na lasersko operacijo dioptrije

Če se vam zdi, da se je vaša dioptrija po letih spreminjanja končno ustalila, ste morda prav v obdobju, ko je smiselno razmisliti o trajni korekciji vida.
2. 3. 2026 | 15:14
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
POŠKODBA MENISKUSA

Kdaj je smiselna rekonstrukcija oziroma zašitje?

Kdaj je ob poškodbi meniskusa dovolj konservativno zdravljenje in kdaj je smiselna artroskopska operacija ali zašitje meniskusa?
2. 3. 2026 | 10:25
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NACIONALNI DAN BRANJA  

Gimnazija Poljane se je odločila za novo strategijo

O branju, kot ga doživljamo učitelji slovenščine na Gimnaziji Poljane
4. 3. 2026 | 13:45
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DIŠAVE

Vstopite v svet nišnih parfumov

Belodore je – za tiste, ki ga še ne poznajo – najbolj ambiciozna in najzanimivejša veriga nišnih parfumerij v Evropi: 17 butikov v sedmih državah, vsak skrbno zasnovan tako, da odraža najbolj iskane dišave, lokalno kulturo in diskretno estetiko luksuza.
2. 3. 2026 | 08:30
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NAKUP STANOVANJA

Zanimanje kupcev presega običajna pričakovanja

Ko razmišljamo, kje bi si ustvarili (nov) dom, se vse pogosteje spogledujemo z manjšimi mesti, kjer je več miru, več zelenja in je vsakdan malce preprostejši.
5. 3. 2026 | 09:36
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILI

Zlati prinašalec, ki obožuje vožnjo: razlog je presenetljivo preprost

Ko se družina z dvema otrokoma in zlatim prinašalcem odpravi na pot, mora biti avtomobil več kot prevoz. Jaecoo 5 ponuja prostor in udobje za vse člane odprave.
5. 3. 2026 | 10:46
Promo
Lifestyle  |  Stil
PAG

Sredozemlje v najbolj surovi obliki

Golo kamenje prekriva tanka plast soli, ki se na soncu lesketa kot drobni kristali. Ta nekoliko samosvoj otok najhitreje spoznate po zraku in vonjih, pa tudi okusih.
2. 3. 2026 | 10:30
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
E-MOBILNOST

Spoznajte sistem, ki je navdušil zaposlene

Primer Zavarovalnice Generali kaže, kako podjetje poveže elektrifikacijo voznega parka, domače polnjenje zaposlenih in centralno upravljanje infrastrukture.
Promo Slovenske novice3. 3. 2026 | 09:57
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DEBELOST

Debelost je bolezen, ki se lahko zdravi

Po podatkih Atlasa debelosti 2025 (World Obesity Atlas 2025) bo do leta 2030 imelo 949.000 odraslih v Sloveniji visok indeks telesne mase (ITM).
4. 3. 2026 | 08:29
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PERIMENOPAVZA

Tišina, o kateri se še vedno premalo govori

Perimenopavza je naravno življenjsko obdobje nekaj let pred zadnjo menstruacijo, ki označuje začetek prehoda iz rodne dobe v menopavzo.
4. 3. 2026 | 08:39
PromoPhoto
Razno
VLAK

Slovenske železnice so lansko leto prepeljale 25 odstotkov več potnikov

Pri nas vse več ljudi za svoje poti izbere vlak. V letu 2025 so Slovenske železnice prepeljale 20,9 milijona potnikov.
4. 3. 2026 | 08:53
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NAPREDNA DIAGNOSTIKA

»Ni rešitve.« Morda imajo zastarele pristope

Pri pomanjkanju čeljustne kosti se možnosti zdravljenja močno razlikujejo. All-on-X in napredni implantati odpirajo pot do fiksne rešitve.
6. 3. 2026 | 08:42
Promo
Lifestyle  |  Izlet
DOPUST

Ste bolj za morje, kamp ali toplice v zelenju?

Idealna izbira ne glede na to, ali iščete miren mestni butični hotel, družinsko letovišče, obmorski kamp ob Jadranu ali toplice sredi zelenja v notranjosti celine.
2. 3. 2026 | 14:30
Promo
Novice  |  Slovenija
DVOJNA RABA

Evropa pospešuje, tudi slovenska podjetja stopnjujejo preboj

Zanimanje za sodelovanje s podjetji, ki razvijajo visokotehnološke rešitve, se v Evropi in širše hitro povečuje.
6. 3. 2026 | 09:13
Promo
Lifestyle  |  Izlet
HRVAŠKO ZAGORJE

Vrhunska celinska destinacija za nepozabne počitnice

To je ena najbolj zaželenih celinskih destinacij za goste, ki iščejo več kot le klasični oddih. Tukajšnja pokrajina ni zgolj kulisa.
2. 3. 2026 | 16:30
Promo
Novice  |  Slovenija
KAJ KUPUJEMO

IKEA v Sloveniji: kaj se je najbolj prijelo med kupci?

Kupci ostajajo zvesti praktičnosti, trajnosti in dolgoročnim rešitvam za dom, še posebej v kuhinji in pri shranjevanju.
Promo Slovenske novice4. 3. 2026 | 14:52
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki