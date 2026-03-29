Po tragični izgubi v požaru družina Marčič ni ostala sama: Vedno bo iskal svojega bratca

Dva meseca je minilo od tragedije, v kateri je družina Marčič iz Dražencev pri Ptuju v grozljivem požaru izgubila otroka, petletnega fantka. A kmalu so zasvetili žarki upanja, mnogi so jim priskočili na pomoč, tudi bralci Slovenskih novic ste darovali. V našem Skladu Ivana Krambergerja se je zbralo kar 6200 evrov. Lucija Marčič, bližnja sorodnica nesrečne družine, Drago Lesjak, predsednik vaškega odbora Draženci, in Aleksander Jagarinec, predsednik Prostovoljnega gasilskega društva (PGD) Draženci, so hvaležni vsem, ki ste priskočili na pomoč. Stanje triletnega dečka se je izboljšalo, a Marčičeva pravi, da še vedno potrebuje zdravniško pomoč. »Z bratom sta bila zelo povezana, vedno bo iskal svojega bratca. To pa ne bo enostavno.«

6200 EVROV ste zbrali za nesrečno družino.

Večeri za družino so zato še zmeraj naporni in težki, zdaj bivajo v nadomestnem bivališču, Lesjak pravi, da bi lahko do zime zaživeli v novem domovanju. Najprej je bil načrt porušiti le etažo, da bi ostalo vsaj pritličje. Ni se izšlo, zavoljo statike in vode, s katero so gasili, bo treba hišo porušiti do temeljev. V manj kot 14 dneh bodo predvidoma zabrneli stroji. »Materialno, fizično bomo mi rešili vse. Mi bomo njih postavili na noge. Oni naj se poberejo psihično, ker čez to moraš iti. Veliko smo že naredili na tem, da jih postavimo na noge,« zagotavlja Lesjak. Marčičeva pa prizna, da ni enostavno. Njen sorodnik je enega otroka rešil, drugega ni mogel. »Večeri so res dolgi, vsak žaluje na svoj način.« Tragedija jih je zaznamovala za zmeraj. S solzami v očeh se Marčičeva, ko smo jim izročili bon sklada Ivana Krambergerja, dobrega človeka in dobrotnika iz Negove, spominja slehernega, ki je ponudil pomoč. Donacije prihajajo bodisi v denarju bodisi v materialu. Nekdo je že poklonil popolnoma novo otroško sobo, drugi šest notranjih vrat, spet tretji klimo. Denarno pomoč je ponudil celo Hrvat, ki se je med potjo na delo v Avstrijo ustavil v Dražencih.

Oče je le štiri dni po tragediji v lastnem domu odhitel na gasilsko intervencijo.

»Pomoč prihaja iz vse Slovenije, povsem naključni ljudje se ustavljajo in prinašajo pomoč,« poudari Jagarinec, predsednik PGD Draženci. Znova so znali stopiti skupaj, gasilci, športniki, lovci. »V vasi smo dejansko zelo povezani. In to šteje.« »Oče nesrečnega fantka je prostovoljni gasilec v našem društvu, vsi ga zelo cenijo in je pri reševanju otrok v požaru tvegal lastno življenje,« je še poudaril. Res, ni bilo intervencije, na katero se ni odzval. Tudi požar na Krasu je pomagal gasiti, reševal je v poplavah na Koroškem. Le štiri dni po tragediji v lastnem domu je odhitel na gasilsko intervencijo, ko mu je zapiskal pozivnik. Niti malo ni okleval. Kot vedno.

Tragedija 18. januarja je prizadela celotno skupnost, a jo tudi dodatno povezala. Aleksander Jagarinec verjame, da bo gasilcem in drugim požrtvovalnim ljudem mladi družini, ki je doživela nepredstavljivo nesrečo, uspelo zagotoviti prihodnost. »Naša občina je znana po tem, da znamo vedno stopiti skupaj, in to bomo tudi vsekakor naredili. Vse, kar bo v naši moči,« pravi Jagarinec. Župan Hajdine Stanko Glažar se je pri Marčičevih z ekipo občinske uprave oglasil takoj po usodnem požaru. »Naredili smo štab, v katerem je vsak poskrbel za svoje področje.« Predsednik vaškega odbora Lesjak pa pripomni, da mu je pregorel telefon v prvih dnevih po tragediji. Vse klice za pomoč si je zavoljo lažje organizacije zapisoval. »Vse, kar lahko, bomo storili. To je naša dolžnost. Sem pa vesel, da je skoraj vsa Slovenija stopila skupaj. V teh turbulentnih časih to še posebno šteje,« je sklenil predsednik draženskega vaškega odbora.

Drago Lesjak, predsednik vaškega odbora Draženci, Lucija Marčič, bližnja sorodnica nesrečne družine, in Aleksander Jagarinec, predsednik Prostovoljnega gasilskega društva Draženci, so hvaležni vsem, ki ste priskočili na pomoč. Foto: Andrej Bedek

Hišo bo treba porušiti do temeljev. FOTO: Jure Banfi

V zgodnjih jutranjih urah 18. januarja je zagorelo v ostrešju. FOTO: Jure Banfi