NISO OSTALI SAMI

Po tragični izgubi v požaru družina Marčič ni ostala sama: Vedno bo iskal svojega bratca

Tudi bralci Slovenskih novic ste velikodušno priskočili na pomoč.
Drago Lesjak, predsednik vaškega odbora Draženci, Lucija Marčič, bližnja sorodnica nesrečne družine, in Aleksander Jagarinec, predsednik Prostovoljnega gasilskega društva Draženci, so hvaležni vsem, ki ste priskočili na pomoč. Foto: Andrej Bedek

Pri reševanju otrok iz sobice je oče tvegal lastno življenje. FOTO: D. K.

Hišo bo treba porušiti do temeljev. FOTO: Jure Banfi

V zgodnjih jutranjih urah 18. januarja je zagorelo v ostrešju. FOTO: Jure Banfi

Mlado družino je doletela nepredstavljiva nesreča. FOTO: Č. G.

 29. 3. 2026 | 05:00
Dva meseca je minilo od tragedije, v kateri je družina Marčič iz Dražencev pri Ptuju v grozljivem požaru izgubila otroka, petletnega fantka. A kmalu so zasvetili žarki upanja, mnogi so jim priskočili na pomoč, tudi bralci Slovenskih novic ste darovali. V našem Skladu Ivana Krambergerja se je zbralo kar 6200 evrov. Lucija Marčič, bližnja sorodnica nesrečne družine, Drago Lesjak, predsednik vaškega odbora Draženci, in Aleksander Jagarinec, predsednik Prostovoljnega gasilskega društva (PGD) Draženci, so hvaležni vsem, ki ste priskočili na pomoč. Stanje triletnega dečka se je izboljšalo, a Marčičeva pravi, da še vedno potrebuje zdravniško pomoč. »Z bratom sta bila zelo povezana, vedno bo iskal svojega bratca. To pa ne bo enostavno.«

6200 EVROV ste zbrali za nesrečno družino.

Večeri za družino so zato še zmeraj naporni in težki, zdaj bivajo v nadomestnem bivališču, Lesjak pravi, da bi lahko do zime zaživeli v novem domovanju. Najprej je bil načrt porušiti le etažo, da bi ostalo vsaj pritličje. Ni se izšlo, zavoljo statike in vode, s katero so gasili, bo treba hišo porušiti do temeljev. V manj kot 14 dneh bodo predvidoma zabrneli stroji. »Materialno, fizično bomo mi rešili vse. Mi bomo njih postavili na noge. Oni naj se poberejo psihično, ker čez to moraš iti. Veliko smo že naredili na tem, da jih postavimo na noge,« zagotavlja Lesjak. Marčičeva pa prizna, da ni enostavno. Njen sorodnik je enega otroka rešil, drugega ni mogel. »Večeri so res dolgi, vsak žaluje na svoj način.« Tragedija jih je zaznamovala za zmeraj. S solzami v očeh se Marčičeva, ko smo jim izročili bon sklada Ivana Krambergerja, dobrega človeka in dobrotnika iz Negove, spominja slehernega, ki je ponudil pomoč. Donacije prihajajo bodisi v denarju bodisi v materialu. Nekdo je že poklonil popolnoma novo otroško sobo, drugi šest notranjih vrat, spet tretji klimo. Denarno pomoč je ponudil celo Hrvat, ki se je med potjo na delo v Avstrijo ustavil v Dražencih.

Oče je le štiri dni po tragediji v lastnem domu odhitel na gasilsko intervencijo.

»Pomoč prihaja iz vse Slovenije, povsem naključni ljudje se ustavljajo in prinašajo pomoč,« poudari Jagarinec, predsednik PGD Draženci. Znova so znali stopiti skupaj, gasilci, športniki, lovci. »V vasi smo dejansko zelo povezani. In to šteje.« »Oče nesrečnega fantka je prostovoljni gasilec v našem društvu, vsi ga zelo cenijo in je pri reševanju otrok v požaru tvegal lastno življenje,« je še poudaril. Res, ni bilo intervencije, na katero se ni odzval. Tudi požar na Krasu je pomagal gasiti, reševal je v poplavah na Koroškem. Le štiri dni po tragediji v lastnem domu je odhitel na gasilsko intervencijo, ko mu je zapiskal pozivnik. Niti malo ni okleval. Kot vedno.

Tragedija 18. januarja je prizadela celotno skupnost, a jo tudi dodatno povezala. Aleksander Jagarinec verjame, da bo gasilcem in drugim požrtvovalnim ljudem mladi družini, ki je doživela nepredstavljivo nesrečo, uspelo zagotoviti prihodnost. »Naša občina je znana po tem, da znamo vedno stopiti skupaj, in to bomo tudi vsekakor naredili. Vse, kar bo v naši moči,« pravi Jagarinec. Župan Hajdine Stanko Glažar se je pri Marčičevih z ekipo občinske uprave oglasil takoj po usodnem požaru. »Naredili smo štab, v katerem je vsak poskrbel za svoje področje.« Predsednik vaškega odbora Lesjak pa pripomni, da mu je pregorel telefon v prvih dnevih po tragediji. Vse klice za pomoč si je zavoljo lažje organizacije zapisoval. »Vse, kar lahko, bomo storili. To je naša dolžnost. Sem pa vesel, da je skoraj vsa Slovenija stopila skupaj. V teh turbulentnih časih to še posebno šteje,« je sklenil predsednik draženskega vaškega odbora.

IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
SAMOPOMOČ

Bolečine v hrbtu, ki ne minejo? Vzrok vas lahko preseneti

Osteohondroza je degenerativna bolezen hrbtenice, ki prizadene medvretenčne diske. Posledica so bolečina, omejena gibljivost in otrdelost.
Promo Slovenske novice24. 3. 2026 | 09:13
Promo
Novice  |  Slovenija
PREHOD

Podatki kot skrito orožje: podjetja šele zdaj razkrivajo resnico

V industriji se trajnost vse bolj premika iz sfere obljub in ciljev na področje merljivih odločitev.
Promo Slovenske novice25. 3. 2026 | 10:02
Promo
Novice  |  Slovenija
REZULTATI

Kakšen je recept za vrhunskost v športu

Šport danes povezuje talent, poslovne modele, tehnologijo in vrednote, zato postaja pomemben del gospodarstva in družbenega razvoja.
19. 3. 2026 | 07:30
Promo
Novice  |  Svet
NALOŽBE

Izjemna priložnost za nakup prestižne nepremičnine na Hrvaškem

Novigrad je postal ena najbolj iskanih destinacij med slovenskimi kupci nepremičnin zaradi odlične lege, stabilnih donosov in zmernega turizma.
Promo Slovenske novice23. 3. 2026 | 10:01
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
SAMOPOMOČ

Bolečine v hrbtu, ki ne minejo? Vzrok vas lahko preseneti

Osteohondroza je degenerativna bolezen hrbtenice, ki prizadene medvretenčne diske. Posledica so bolečina, omejena gibljivost in otrdelost.
Promo Slovenske novice24. 3. 2026 | 09:13
Promo
Novice  |  Slovenija
PREHOD

Podatki kot skrito orožje: podjetja šele zdaj razkrivajo resnico

V industriji se trajnost vse bolj premika iz sfere obljub in ciljev na področje merljivih odločitev.
Promo Slovenske novice25. 3. 2026 | 10:02
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
REZULTATI

Kakšen je recept za vrhunskost v športu

Šport danes povezuje talent, poslovne modele, tehnologijo in vrednote, zato postaja pomemben del gospodarstva in družbenega razvoja.
19. 3. 2026 | 07:30
PromoPhoto
Novice  |  Svet
NALOŽBE

Izjemna priložnost za nakup prestižne nepremičnine na Hrvaškem

Novigrad je postal ena najbolj iskanih destinacij med slovenskimi kupci nepremičnin zaradi odlične lege, stabilnih donosov in zmernega turizma.
Promo Slovenske novice23. 3. 2026 | 10:01
Promo
Lifestyle  |  Praznično
VELIKA NOČ

Tradicija na krožniku: katera vina se najbolje ujamejo z velikonočnimi jedmi?

Pomladanske vonjave napovedujejo praznično vzdušje, pravi čar velike noči pa se razkrije ob mizi, ko domače dobrote in skrbno izbrano vino povežejo družino.
27. 3. 2026 | 09:37
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
BELJAKOVINE

Ni samo lakota: telo vam morda sporoča nekaj drugega

Beljakovine imajo pomembno vlogo v vseh življenjskih obdobjih, saj podpirajo telo od otroštva do pozne starosti in jih zlahka vključimo v prehrano.
24. 3. 2026 | 09:16
Promo
Lifestyle  |  Stil
SLASTNO

Nore številke: dnevno razbijejo kar 5000 jajc

Hofer si že od nekaj prizadeva v svojo ponudbo uvrščati čim več slovenskih izdelkov, zato želi iskati priložnosti za sodelovanje s slovenskimi dobavitelji.
Promo Slovenske novice26. 3. 2026 | 10:02
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
PONOVNA UPORABA

To je trend, ki spreminja domove in navade Slovencev

Doma se nam kopičijo stvari, ki jih ne potrebujemo več, čeprav bi brez težav lahko služile komu drugemu.
27. 3. 2026 | 13:00
Promo
Novice  |  Slovenija
DEMENCA

Smo res pripravljeni na to, kar prihaja?

Spominčica – Alzheimer Slovenija je v preteklih letih pomembno prispevala k razvoju strokovne razprave o demenci v Sloveniji in v mednarodnem prostoru.
26. 3. 2026 | 15:20
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
KARPALNI KANAL

Ko vas ponoči zbudi mravljinčenje v prstih – sindrom zapestnega prehoda

Nočno mravljinčenje in otrplost prstov sta lahko znak sindroma zapestnega prehoda.
23. 3. 2026 | 08:46
Promo
Novice  |  Slovenija
NASLEDSTVO

Skrita težava slovenskega gospodarstva, o kateri se premalo govori

Andrej je star 58 let. Pred skoraj tremi desetletji je ustanovil proizvodno podjetje, ki danes zaposluje 42 ljudi.
Promo Slovenske novice27. 3. 2026 | 09:38
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
PREVENTIVA

O tem ne govorimo. Posledice pa so lahko usodne

Vsako leto skoraj 3000 novih diagnoz – zakaj o rakih prebavil še vedno molčimo?
Promo Slovenske novice23. 3. 2026 | 14:38
Lifestyle  |  Stil
PODKAST

Vselitev v manj kot letu dni? Mnogi ob tej možnosti obstanejo

Kako poteka gradnja montažne hiše, koliko časa traja in na kaj morajo biti investitorji pozorni? V podkastu Deloindom razlagata Nika Bratović in Luka Žvižej.
Nina Štajner25. 3. 2026 | 13:53
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
KUHINJA

Kar je razkril madžarski chef, je marsikoga presenetilo

Pametne funkcije, natančnejša priprava in manj čiščenja spreminjajo vsakodnevno delo v kuhinji v bolj prijetno opravilo.
23. 3. 2026 | 08:29
Photo
Novice  |  Slovenija
MOBILNE TEHNOLOGIJE 2026

Kdo bo vodil digitalni svet?

Nova Delova kampanja razkriva, kako umetna inteligenca, podatki in mobilnost na novo določajo zmagovalce v gospodarstvu in geopolitiki.
20. 3. 2026 | 08:00
Promo
Novice  |  Slovenija
NABAVNA KONFERENCA

Kaj se bo maja dogajalo v Portorožu?

Pogovor s snovalci 25. Nabavne konference (7. in 8. maj, Portorož)
23. 3. 2026 | 15:05
Promo
Lifestyle  |  Stil
POMEMBEN POTENCIAL

Slovenija ima vir, ki bi lahko spremenil način ogrevanja

Evropska unija je določila zavezujoč cilj, da bo do leta 2030 delež obnovljivih virov energije v bruto končni rabi dosegel najmanj 42,5 odstotka.
Promo Slovenske novice26. 3. 2026 | 08:56
Promo
Novice  |  Slovenija
MATERINSTVO

Dve od treh mamic nimata niti ure zase: kam to pelje?

Dve od treh mamic (61 %) imata manj kot eno uro dnevno za svoje osnovne potrebe.
23. 3. 2026 | 08:38
PromoPhoto
Lifestyle  |  Polet
OBČUTLJIVA PREBAVA

Stres in prebava: kako prehrana vpliva na počutje

Napihnjenost, bolečine in nihanje prebave imajo pogosto skupni imenovalec. Rešitve pa so bližje, kot si mislite.
27. 3. 2026 | 10:32
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
TOPLOTNA ČRPALKA

Nenaden mraz razkriva napake, ki jih mnogi spregledajo

Zadnja leta nas vreme vedno pogosteje preseneča. Ko že pospravimo zimske plašče in se razveselimo prvih toplih dni, nas lahko čez noč znova ujame mraz.
Promo Slovenske novice26. 3. 2026 | 12:08
Promo
Novice  |  Slovenija
VARČEVANJE

Slovenci imamo 40 milijard prihrankov. Zakaj odlašamo z vlaganjem?

Slovenci imamo na bančnih računih in v gotovini približno 40 milijard evrov prihrankov, vendar velik del tega denarja ostaja neizkoriščen.
23. 3. 2026 | 14:39
