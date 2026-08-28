Pretresljiv zapis reševalca Anžeta: »Tudi sam sem z belo rjuho pokrival otroška telesa« (VIDEO)

Na primorski avtocesti med Uncem in Postojno se je v četrtek zgodila huda prometna nesreča, ki je terjala tri življenja. Po neuradnih podatkih naj bi bili med žrtvami tudi otroci, kar tragediji daje še posebej pretresljiv obraz. Na nesrečo in dogajanje ob njej se je na družbenem omrežju Facebook odzval tudi Zavod Reševalni pas, ki že vrsto let opozarja na pomen pravilno vzpostavljenega reševalnega pasu.

V zavodu so ob objavi interaktivnega videa zapisali, da je zelo težko pripraviti zapis ob takšni tragediji. Anže Albreht, gasilec, reševalec in ustanovitelj Zavoda Reševalni pas, je ob tem izpostavil predvsem tiste, ki morajo po nesreči vstopiti na kraj najhujših prizorov.

Albreht je zapisal, da se ob takšnih dogodkih najprej spomni lastnih izkušenj, ko je bil prisoten pri podobnih intervencijah in je moral z belo rjuho prekrivati tudi otroška telesa. »Na misel mi najprej pride vsaka osebna izkušnja, ko sem v preveč primerih bil zraven in tudi sam, z belo rjuho, pokrival tudi otroška telesa... Postavim se v kožo posredovalcev, katerim taki prizori predstavljajo najhujši možen stres po sami intervenciji. «

Na treh pasovih mora biti reševalni pas dovolj širok

Odsek med Uncem in Postojno je še posebej problematičen, saj tam v eni smeri potekajo trije prometni pasovi. Prav pri takšni ureditvi je za neoviran prihod reševalnih vozil izjemno pomembno, da vozniki pravilno umaknejo svoja vozila in ustvarijo dovolj širok koridor za intervencijska vozila. »Tam potekajo trije pasovi za vožnjo v eno smer, tam ljudje še vedno ne znajo ustvariti dovolj širokega pasu,« opozarja Albreht.

Zavod Reševalni pas je ob tem objavil tudi posnetek, ki je nastal v reševalnem vozilu NMP Logatec. Ta po njihovih navedbah prikazuje, kako vozniki, tudi tuji, razumejo oziroma ne razumejo vzpostavljanja reševalnega pasu na odsekih s tremi prometnimi pasovi.

Nevarnost niso le vozila, ampak tudi ljudje, ki zapustijo avtomobile

Albreht opozarja še na eno težavo, ki se pojavlja ob večjih zastojih – ljudi, ki zapustijo svoja vozila in se sprehajajo po avtocesti. »Kaj pa sprehajalci? Teh je zagotovo spet bilo mnogo in samo upam, da niso ovirali katere od reševalnih enot, ki so se prebijale,« je zapisal. Takšno ravnanje je lahko izjemno nevarno, saj se morajo intervencijske ekipe tudi v popolnoma ustavljenem prometu prebijati do kraja nesreče. Vsaka ovira lahko pomeni dodatno zamudo pri prihodu pomoči.

»Mi se ne bomo ustavili«

Zavod Reševalni pas napoveduje, da bo z ozaveščanjem voznikov nadaljeval. Kot so zapisali, bodo pokazali tudi nevarno početje nekaterih voznikov, ki so ujeti v zastoju. Albreht je ob tem izpostavil tudi prizadevanja družbe DARS in slovenske policije pri obravnavi takšnih situacij. Njegovo sporočilo je jasno: vozniki se morajo zavedati, da je reševalni pas namenjen reševanju življenj, ne pa le prometnemu pravilu.

»Za sekundo se ustavite in vsi tisti, ki naše neprestano delo, spremljanje in ozaveščanje voznikov negirate in zaničujete ... ustavite se za sekundo in pomislite na današnjo tragedijo. Umrli so trije, med njimi neuradno tudi otroci,« je zapisal.

Objavo je zaključil z odločnim sporočilom: »MI SE NE BOMO USTAVILI, ozaveščali bomo še naprej, vse dokler dejanja, ki ne sodijo na avtocesto, ne bodo postala NESPREJEMLJIVA VSAKEMU POSEBEJ.«

Tragedija na primorski avtocesti tako poleg vprašanja, kaj je povzročilo smrtonosno trčenje, znova odpira tudi širše vprašanje prometne kulture. Reševalni pas se namreč vzpostavlja zato, da lahko pomoč do poškodovanih pride čim hitreje. Na avtocesti lahko odločajo minute, zato mora biti pot intervencijskim ekipam omogočena že v prvih trenutkih po nesreči.