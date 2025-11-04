Po tragediji v Novem mestu se oglasila Rominja iz Šentjerneja: Kam gre denar? To vse mi plačujemo od socialne, ki jo dobimo (FOTO)

Po tragičnih dogodkih v Novem mestu, v katerih je življenje izgubil 48-letni Novomeščan Aleš Šutar, se v javnosti še naprej vrstijo odzivi. Predsednica republike Nataša Pirc Musar je na izredni seji DZ o vprašanjih, povezanih z varnostnimi razmerami na jugovzhodu države, poudarila pomen skupnega iskanja rešitev . DZ je pozvala k sprejemu utemeljenih in pravičnih zakonov, pri čemer si ne smejo dovoliti čezmernih posegov v človekove pravice. Tudi Rome je pozvala k prevzemu odgovornosti.

Na uredništvo pa se nam je oglasila ene izmed Rominj iz Šentjerneja, ki želi biti anonimna. Pravi, da romski prebivalci iz Šentjerneja po nedavnem tragičnem dogodku v Novem mestu, ki je pretresel celotno Slovenijo, izražajo iskreno sožalje svojcem in bližnjim žrtev ter poudarjajo, da so tudi sami Romi globoko pretreseni, žalostni in v strahu.

»Nismo vsi Romi enaki, tako kot tudi ne vsi Slovenci«

»Na družbenih omrežjih beremo sovražne komentarje in žaljivke, kot da smo vsi Romi krivi za to, kar se je zgodilo. To ni prav. Nismo vsi enaki, tako kot tudi ne vsi Slovenci. Zdaj nas je strah voziti otroke v šolo, bojimo se za svojo varnost,« nam je sporočila. V skupnosti opozarjajo tudi na odnos občinskih oblasti. »Župan nas je sramotil in izjavil, da bi nam morali ukiniti socialno pomoč. Toda vsak državljan Republike Slovenije ima pravico do pomoči, ne glede na narodnost.«

Po njenih besedah se romska skupnost v Šentjerneju že dolgo sooča s številnimi težavami. »Tu živimo že desetletja, a še vedno nimamo hišnih številk. Plačujemo najemnino za zemljišča, na katerih imamo postavljene hiše, vendar občina kot lastnik zemljišča ne želi podpisati dokumentov, ki bi nam omogočili urejen status. Ko smo šli na občino, so nas poslali na kataster, kjer so rekli, da tega ne morejo urediti, ker je zemljišče občinsko.« Poudarja, da oni plačujejo račune. Elektrike je imela 247 evrov, plačuje tudi nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča občini 14 evrov. »To vse mi plačujemo od socialne, ki jo dobimo, ker Slovenci pišejo, da Romi nič ne plačujemo.«

Občina ni izpolnila obljub?

Poleg tega dodaja, da občina ni izpolnila obljub glede izboljšanja življenjskih pogojev v naselju: »Obljubili so nam igrišče in vrtec, kjer bi otroci lahko delali domače naloge in dobili dodatno pomoč, pa se do danes ni zgodilo nič. Zanima nas, kam gre denar, ki ga občina prejema iz evropskih sredstev za reševanje romske problematike.«

Izpostavlja tudi primer romske družine s sedmimi otroki, ki je zaradi stiske postavila šotor na travniku, potem ko niso imeli kam iti. »Namesto da bi jim občina pomagala, je župan raje dal travnik zorati. Tako se romske problematike ne bo dalo rešiti,« opozarja ter za konec zapiše: »Dovolj nam je. Želimo sodelovati in skupaj poiskati rešitve, ne pa živeti v strahu in brez osnovnih pravic.«