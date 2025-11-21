Po tragičnem napadu v Novem mestu in odstopu dveh ministrov je DZ potrdil nova obraza

DZ je danes za novo ministrico za pravosodje potrdil dosedanjo državno sekretarko na ministrstvu Andrejo Kokalj, za novega ministra za notranje zadeve pa dosedanjega poslanca Svobode Branka Zlobka. Podprlo ju je 51 poslancev, proti jih je bilo 18. Ministra sta v DZ tudi že zaprisegla.

DZ je ministra potrdil brez prisotnosti njunega predlagatelja, predsednika vlade Roberta Goloba.

Kokalj bo na mestu pravosodne ministrice nadomestila Andrejo Katič, dosedanji poslanec Svobode Zlobko pa na mestu notranjega ministra Boštjana Poklukarja. Oba sta odstopila po tragičnem napadu v Novem mestu, v katerem je umrl Novomeščan.

Zlobko med drugim izpostavil romska vprašanja

Kokalj je v predstavitvi pred odborom DZ za pravosodje poudarila, da ne kandidira z obljubo velikih reform, ampak se bo osredotočila na dokončanje zakonskih predlogov in drugih projektov, njena ključna naloga bo stabilno, odgovorno in strokovno vodenje ministrstva. Kot pomembno je izpostavila tudi, da ministrstvo in pravosodje kot celota v naslednjih mesecih ne postaneta žrtev političnih turbulenc.

Zlobko je v predstavitvi pred člani odbora DZ za notranje zadeve med prioritetami izpostavil romska vprašanja, krepitev kadrov v policiji in nadaljevanje sprejemanja predloga zakona o varstvu javnega reda in miru. Pri ukrepih se je zavzel za iskanje ravnotežja med svobodo in varnostjo, ne glede na kratek mandat, ki ga čaka zaradi prihajajočih državnozborskih volitev. Eden najkompleksnejših izzivov zadnjega časa je po Zlobkovih besedah zagotavljanje varnosti in sobivanje na območjih z romskimi skupnostmi.

Zlobka, ki mu je z ministrskim imenovanjem prenehala poslanska funkcija, bo v poslanskih klopeh predvidoma nadomestila Mateja Zupan Josipović.