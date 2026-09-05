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Po tragični smrti 26-letnega Tima vendarle ukrep: zdaj je ograja precej spremenjena (FOTO)

Pred dobrima dvema tednoma je bil ta kraj prizorišče tragedije, ki je pretresla Britof, Kranj in širšo okolico.
Zvišana varnostna ograja. FOTO: bralec Boris
Zvišana varnostna ograja. FOTO: bralec Boris
G. P.
 5. 9. 2026 | 20:18
 5. 9. 2026 | 20:22
2:45
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26-letni Tim Medvešček iz Britofa je na območju Predoselj v kanjonu Kokre izgubil življenje, njegovo 20-letno dekle pa se je pri padcu hudo poškodovalo. Par je v zgodnjih jutranjih urah po vrnitvi s festivala v Predosljah omahnil v globino kanjona. Dekle se po padcu zdravi zaradi poškodb hrbtenice. Domačini so že dolgo pred nesrečo opozarjali, da je območje ob poti proti Predosljam nevarno in da je prepad ob cesti oziroma šolski poti zaščiten z ograjo, ki je po njihovem mnenju prenizka. Da je dejansko prišlo do ukrepa, pa sta morali biti darovani dve mladi življenji.

Ograja je zdaj dvakrat višja

Včeraj so v Britofu ob nevarnem odseku zvišali varnostno ograjo na dvojno višino. Tam, kjer je še pred kratkim stala precej nižja zaščita, je zdaj dodatna konstrukcija, ki naj bi bistveno otežila dostop do roba prepada in zmanjšala možnost, da bi kdo čeznjo zdrsnil ali padel. Kanjon Kokre je na tem območju namreč izjemno globok, teren pa se za ograjo strmo spušča. Ponekod dosega globino od 15 do celih 30 metrov, nevarno območje pa je tik ob cestah in poteh, ki jih uporabljajo tudi otroci na poti v šolo.

Občina Kranj je sicer po nesreči odredila nadzor. Po ugotovitvah občinskih služb in medobčinskega redarstva pri obstoječi odbojni ograji niso ugotovili nepravilnosti – ta je bila nameščena skladno z zakonodajo. Zemljišče neposredno za njo, kjer se teren spušča v kanjon, je namreč zasebno. A po tragičnem dogodku je očitno vendarle prišlo do dodatnega ukrepanja. 

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Tim (26) umrl ob Kokri, njegovo dekle hudo poškodovano, ganljivo sporočilo Timovih prijateljev iz navijaške skupine pretrese ...

To ni bila prva tragedija na tem območju

Ob in na ograji so še vedno sveče in spominski simboli, ki so jih po smrti mladega Britofčana pustili njegovi bližnji, prijatelji in domačini. Kraj tako še vedno deluje kot tiho spominsko obeležje tragediji, ki se je zgodila pred kratkim. Timova smrt je močno prizadela tudi lokalno skupnost. Bil je dolgoletni član in podpornik NK Britof ter član navijaške skupine Pogrebarji Britof. Njegovi prijatelji so ga opisali kot človeka, ki je bil vedno pripravljen pomagati in je bil pomemben del njihove skupnosti.

Posebej zgovorno je, da letošnja tragedija ni bila prvi smrtonosni dogodek na tem območju. Pred natanko 14 leti se je na skoraj istem mestu po vrnitvi z enakega festivala smrtno ponesrečil 18-letnik. Maja 2022 pa so iz kanjona reševali moškega, ki je padel s skalne pečine, a je na srečo preživel.

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