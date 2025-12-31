  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
ŠKOCJANSKE JAME

Po tragični smrti 49-letnega Kristjana: »V teh težkih trenutkih smo v mislih z vami«

Namestnik vodje Jamarske reševalne službe Maks Merela je predstavil nekaj podrobnosti nesreče in poteka reševanja.
Škocjanske jame so vzele življenje 49-letnika. Foto: Leon Vidic
Škocjanske jame so vzele življenje 49-letnika. Foto: Leon Vidic
B. K. P.
 31. 12. 2025 | 10:20
 31. 12. 2025 | 10:21
2:52
A+A-

Po tragediji, ki se je tik pred koncem leta zgodila v Škocjanskih jamah, so pred kamere stopili predstavniki Jamarske reševalne službe in sporočili podrobnosti o nesreči, v kateri je življenje izgubil 49-letni jamar potapljač Kristjan. Kot je povedal namestnik vodje Jamarske reševalne službe Maks Merela, je pri reševanju 49-letnega jamarja sodelovalo več kot 100 pripadnikov civilne zaščite, od tega kar 72 jamarskih reševalcev, nato pa opisal, kaj se je usodnega torka sploh zgodilo: »Trije potapljači so se v torek potapljali v prvem sifonu na koncu Martelove dvorane, 49-letni jamar potapljač je plaval v sredini, ko je nenadoma kolega za njim opazil, da se je potopil na globino 21 metrov. Jamarja, ki sta bila z njim, sta mu poskušala pomagati, ga potegnila iz vode in začela oživljati, a zaman.« Zakaj se je 49-letnik nenadoma potopil na takšno globino, še vedno ni znano, Merela o tem ni želel niti ugibati.

Kolega pokojnega Kristjana sta se nato odpravila na površje in aktivirala Jamarsko reševalno službo. Ob 12. uri je odšel v jamo še zdravnik Jamarske reševalne službe in ekipa, ki je nato v noči na sredo pokojnega tudi prinesla iz jame. Merela je dodal, da je celotna reševalna akcija trajala okrog 16 ur, za vse udeležene pa je bila naporna tako fizično še bolj pa psihično. Od pokojnega kolega so se na družabnem omrežju poslovili tudi v Jamarskem društvu Dimnice Koper, kjer so zapisali: »Žalostni in pretreseni sporočamo, da se je včeraj med raziskovalnim potopom v Škocjanskih jamah smrtno ponesrečil naš dolgoletni član in prijatelj Kristjan. Hvala ti Kristjan, za vse kar si naredil za naše društvo! Počivaj v miru.«

»Svojcem izrekamo iskreno sožalje ob tragični izgubi. V teh težkih trenutkih smo v mislih z vami. Jamar­skim kolegom in potapljaški skupnosti pa izražamo globoko sočutje ob izgubi tovariša, ki je svojo strast in znanje delil z drugimi. Naj počiva v miru,« pa so se od kolega jamarja poslovili člani Jamarske reševalne službe. Nesreča je globoko pretresla tudi zaposlene v Parku Škocjanske jame. »V javnem zavodu Park Škocjanske jame globoko obžalujemo tragično nesrečo, ki se je danes zgodila v Škocjanskih jamah pri raziskovanju v sifonskem delu jame,« je že včeraj sožalje svojcem pokojnega jamarja izrekla direktorica Parka Škocjanske jame Polona Kovačič. Potop, ki se je tragično končal,  je bil po njenih besedah eden od petih sistematičnih potapljaških raziskav, ki so jih izvedli letos.

Več iz teme

Škocjanske jamenesrečajamarpotapljačireševanjesmrt
ZADNJE NOVICE
11:37
Bulvar  |  Domači trači
VISOKA NAPETOST

Matjaž Javšnik, razočaran nad Komunalo Kranjska Gora, bralce sprašuje, kaj naj naredi

Za promocijo dogodka je komik najel Komunalo Kranjska Gora, ki naj bi po mestu lepila plakate.
31. 12. 2025 | 11:37
11:20
Lifestyle  |  Praznično
IDEJE ZA ZABAVNO PRAZNOVANJE

Silvestrovo naj bo brez zaslonov, tudi tako je lahko zelo zabavno in posebno

Novoletno zabavo popestrimo z zabavnimi igrami, primernimi starosti in zanimanjem družbe, ki bo z nami.
31. 12. 2025 | 11:20
11:06
Lifestyle  |  Praznično
TRADICIJA

Razbijte krožnik na sosedovih vratih, pravijo Danci

Po svetu imajo za novo leto različne nenavadne običaje.
31. 12. 2025 | 11:06
10:50
Novice  |  Svet
ZAGREB

Nove podrobnosti eksplozije v Zagrebu: policija prijela osumljenca

V eksploziji ni bilo poškodovanih oseb in ni nastala materialna škoda.
31. 12. 2025 | 10:50
10:32
Premium
Bulvar  |  Suzy
ZNANI V ZVEZDAH

Igor Krmelj: Nove karierne priložnosti in uspeh (Suzy)

Maja se bodo pokazali rezultati preteklega truda in čaka ga poslovni uspeh.
31. 12. 2025 | 10:32
10:20
Novice  |  Slovenija
ŠKOCJANSKE JAME

Po tragični smrti 49-letnega Kristjana: »V teh težkih trenutkih smo v mislih z vami«

Namestnik vodje Jamarske reševalne službe Maks Merela je predstavil nekaj podrobnosti nesreče in poteka reševanja.
31. 12. 2025 | 10:20

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
Oddih

Zimsko razvajanje v Slavoniji in Podravini: plemiški oddih nepričakovano blizu

Virovitiško-podravska županija na severovzhodu Hrvaške je popolna destinacija za zimski oddih na edinstveni Plemiški poti.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 10:36
Promo
Novice  |  Slovenija
PRAZNIKI

Praznično doživetje za več kot tisoč zaposlenih in njihovih otrok

Se še spominjate čara decembra, ko so vas starši v okviru svoje službe peljali na predstavo, kjer ste lahko videli Božička?
29. 12. 2025 | 11:05
Promo
Lifestyle  |  Stil
BOLEČINA

Ko telo potrebuje več kot počitek

Zakaj je fizioterapija pomemben del sodobnega zdravljenja bolečin, poškodb in omejitev gibanja v vseh življenjskih obdobjih.
Promo Slovenske novice23. 12. 2025 | 09:21
Promo
Novice  |  Slovenija
SPLETNO NAKUPOVANJE

Zakaj skoraj četrtina Slovencev ne zaupa spletnemu plačevanju? (video)

Po zadnji raziskavi Masterindex skoraj štiri petine Slovencev meni, da je spletno nakupovanje večinoma varno, a podatki hkrati kažejo rahlo znižanje najvišje ravni zaupanja in porast deleža tistih, ki spletne nakupe dojemajo kot tvegane.
24. 12. 2025 | 09:57
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Oddih

Zimsko razvajanje v Slavoniji in Podravini: plemiški oddih nepričakovano blizu

Virovitiško-podravska županija na severovzhodu Hrvaške je popolna destinacija za zimski oddih na edinstveni Plemiški poti.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 10:36
Promo
Novice  |  Slovenija
PRAZNIKI

Praznično doživetje za več kot tisoč zaposlenih in njihovih otrok

Se še spominjate čara decembra, ko so vas starši v okviru svoje službe peljali na predstavo, kjer ste lahko videli Božička?
29. 12. 2025 | 11:05
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
BOLEČINA

Ko telo potrebuje več kot počitek

Zakaj je fizioterapija pomemben del sodobnega zdravljenja bolečin, poškodb in omejitev gibanja v vseh življenjskih obdobjih.
Promo Slovenske novice23. 12. 2025 | 09:21
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
SPLETNO NAKUPOVANJE

Zakaj skoraj četrtina Slovencev ne zaupa spletnemu plačevanju? (video)

Po zadnji raziskavi Masterindex skoraj štiri petine Slovencev meni, da je spletno nakupovanje večinoma varno, a podatki hkrati kažejo rahlo znižanje najvišje ravni zaupanja in porast deleža tistih, ki spletne nakupe dojemajo kot tvegane.
24. 12. 2025 | 09:57
Promo
Lifestyle  |  Stil
Praznična pojedina

Smrečica iz sira: praznični hit brez peke

Kremast sirov prigrizek v obliki smrečice, idealen za novoletne pogostitve. Preprost recept, ki navduši goste.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 09:12
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Kineziologija

Vloga kineziologa in kineziologije v celostni rehabilitaciji

Kineziologija temelji na načelih nevroplastičnosti in ima ključno vlogo pri celostni rehabilitaciji skozi gibanje in prilagoditev možganov.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 08:39
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Bivanje

Kakšen bo slovenski dom prihodnosti? »Ne govorimo več samo o hiši« (video)

Vodja razvoja in trajnosti v podjetju Lumar o tem, kako se spreminja način bivanja.
Promo Slovenske novice29. 12. 2025 | 09:15
Promo
Novice  |  Slovenija
Smučanje

Moč žensk na snegu: Generali in smučarski spektakel v Kranjski Gori

Kranjska Gora bo januarja znova dihala s smučarkami svetovnega pokala. Generali podpira šport, enakost in prihodnost smučanja.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 08:50
Promo
Lifestyle  |  Izlet
SMUČARSKI SKOKI ZA ŽENSKE

Petnajst let zgodbe, ki jo pozna ves skakalni svet

Skakalnica na Ljubnem ob Savinji se bo januarja 2026 znova obarvala v barve navijaških zastav, pesmi in nepozabnega vzdušja.
Promo Slovenske novice24. 12. 2025 | 08:03
Promo
Novice  |  Slovenija
Hipnoza

Hipno diploma – brezplačna delavnica o hipnozi in delu z nezavednim

Hipnoza kot orodje za spremembo: delo z nezavednim ni bližnjica, temveč temelj.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 09:00
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki