Po tragični smrti 49-letnega Kristjana: »V teh težkih trenutkih smo v mislih z vami«

Po tragediji, ki se je tik pred koncem leta zgodila v Škocjanskih jamah, so pred kamere stopili predstavniki Jamarske reševalne službe in sporočili podrobnosti o nesreči, v kateri je življenje izgubil 49-letni jamar potapljač Kristjan. Kot je povedal namestnik vodje Jamarske reševalne službe Maks Merela, je pri reševanju 49-letnega jamarja sodelovalo več kot 100 pripadnikov civilne zaščite, od tega kar 72 jamarskih reševalcev, nato pa opisal, kaj se je usodnega torka sploh zgodilo: »Trije potapljači so se v torek potapljali v prvem sifonu na koncu Martelove dvorane, 49-letni jamar potapljač je plaval v sredini, ko je nenadoma kolega za njim opazil, da se je potopil na globino 21 metrov. Jamarja, ki sta bila z njim, sta mu poskušala pomagati, ga potegnila iz vode in začela oživljati, a zaman.« Zakaj se je 49-letnik nenadoma potopil na takšno globino, še vedno ni znano, Merela o tem ni želel niti ugibati.

Kolega pokojnega Kristjana sta se nato odpravila na površje in aktivirala Jamarsko reševalno službo. Ob 12. uri je odšel v jamo še zdravnik Jamarske reševalne službe in ekipa, ki je nato v noči na sredo pokojnega tudi prinesla iz jame. Merela je dodal, da je celotna reševalna akcija trajala okrog 16 ur, za vse udeležene pa je bila naporna tako fizično še bolj pa psihično. Od pokojnega kolega so se na družabnem omrežju poslovili tudi v Jamarskem društvu Dimnice Koper, kjer so zapisali: »Žalostni in pretreseni sporočamo, da se je včeraj med raziskovalnim potopom v Škocjanskih jamah smrtno ponesrečil naš dolgoletni član in prijatelj Kristjan. Hvala ti Kristjan, za vse kar si naredil za naše društvo! Počivaj v miru.«

»Svojcem izrekamo iskreno sožalje ob tragični izgubi. V teh težkih trenutkih smo v mislih z vami. Jamar­skim kolegom in potapljaški skupnosti pa izražamo globoko sočutje ob izgubi tovariša, ki je svojo strast in znanje delil z drugimi. Naj počiva v miru,« pa so se od kolega jamarja poslovili člani Jamarske reševalne službe. Nesreča je globoko pretresla tudi zaposlene v Parku Škocjanske jame. »V javnem zavodu Park Škocjanske jame globoko obžalujemo tragično nesrečo, ki se je danes zgodila v Škocjanskih jamah pri raziskovanju v sifonskem delu jame,« je že včeraj sožalje svojcem pokojnega jamarja izrekla direktorica Parka Škocjanske jame Polona Kovačič. Potop, ki se je tragično končal, je bil po njenih besedah eden od petih sistematičnih potapljaških raziskav, ki so jih izvedli letos.