Po smrti Aleša izredna seja: kaj bo povedala Pirc Musarjeva? Romi so ji zagotovili, da streljanja ne bo več

Poslanci bodo teden začeli z dvema izrednima sejama. Na prvi jih bo po nedavnem napadu v Novem mestu, v katerem je življenje izgubil 48-letni Aleš Šutar, nagovorila predsednica republike Nataša Pirc Musar. Ta je v soboto v Novem mestu prižgala svečo v spomin na Aleša in poudarila, da so ji predstavniki romske skupnosti zagotovili, da bodo poskušali narediti vse, da se streljanje in kriminal v romskih naseljih prenehajo.

Spomnimo, predsednik SDS Janez Janša je takoj po sobotnem tragičnem dogodku napovedal sklic izredne seje DZ, na kateri bodo zahtevali takojšen sprejem štirih zakonov, ki so jih vložili župani, sprejem ukrepov za odpravo dvojnih meril pri obravnavi kaznivih dejanj Romov ter »odgovornost vseh, ki so doslej tiščali glavo v pesek«. Na dan seje se bodo zbrali na shodu pred DZ.

Poslanci se bodo na ponedeljkovi izredni seji seznanili tudi z odstopoma ministrice za pravosodje Andreje Katič in ministra za notranje zadeve Boštjana Poklukarja. Oba sta svoj odstop premierju Robertu Golobu ponudila po omenjenem dogodku. S seznanitvijo poslancev bo ministroma funkcija prenehala, premier pa se je z obema dogovoril, da bosta s svojim delom nadaljevala do imenovanja naslednikov.

Predsednik vlade mora sicer v desetih dneh po seznanitvi DZ z odstopoma ministrov predlagati novega ministra ali obvestiti DZ, da bo funkcijo tega ministra začasno opravljal sam ali jo poveril drugemu ministru.

Občinska svetnica v Velenju namesto Janija Prednika

Ob začetku izredne seje DZ pa bo predvidoma v poslanske klopi sedla nova poslanka SD Janja Rednjak, sicer strankina občinska svetnica v Velenju. Poslanski mandat je prevzela po odstopu vodje poslancev SD Janija Prednika, ki je to potezo potegnil po medijskem poročanju o kazenski ovadbi bivše partnerke zaradi psihičnega in fizičnega nasilja.

Po prvi izredni seji se bo DZ sestal še na drugi, na katerih jih najprej čaka nekaj kadrovskih zadev.