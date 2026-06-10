Po tragični smrti dijakinje: voznika avtobusa LPP kazensko ovadili

Policija je zaključila preiskavo tragične nesreče v Kopitarjevi ulici v Ljubljani, kjer je voznik avtobusa LPP povozil mladoletno dijakinjo, poroča Dnevnik. Na podlagi zbranih dokazov so zoper 48-letnega voznika vložili kazensko ovadbo zaradi povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti s smrtnim izidom.

V petek, 15. maja, okoli 14.30 je mimoidoče v križišču Poljanske ceste in Kopitarjeve ulice pretresel tragičen prizor. Voznik mestnega avtobusa številka 20, ki je pripeljal po Poljanski in zavijal desno na Kopitarjevo, je na prehodu za pešce zbil dijakinjo bližnje gimnazije. Priče so takrat za Dnevnik povedale, da je dekle prečkalo cesto pri zeleni luči, pri čemer je imel zeleno luč tudi voznik avtobusa. Po trčenju je dekle utrpelo hude telesne poškodbe in umrlo na kraju nesreče. Alkotest je pokazal, da je voznik vozil trezen, avtobus ni bil preobremenjen, prav tako pa ni vozil prehitro.

Za tovrstno kaznivo dejanje je zagrožena kazen do osem let zapora in prepoved vožnje motornih vozil.

Nesreča je pretresla tako mimoidoče kot tudi voznika avtobusa, ki je po dogodku izstopil in bil v šoku. Preiskava bo zdaj na tožilstvu, kjer se bodo odločili o nadaljnjem kazenskem pregonu ali morebitnih dopolnitvah ovadbe.