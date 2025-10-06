Po tragični utopitvi v Biotermah Mala Nedelja Adamov srček še naprej bije

Zadnji dnevi letošnjega septembra bodo ostali v najbolj žalostnem spominu Anite in Tomaža iz Ilirske Bistrice. Namesto da bi s prijatelji in najmlajšim izmed treh sinov, Adamom, uživala na krajših počitnicah v Prlekiji, sta se pripravljala na zadnje slovo od sinka, ki je sredi avgusta praznoval osmi rojstni dan.

Kot smo poročali, se je žalostna zgodba začela v nedeljo zgodaj popoldne. V Biotermah Mala Nedelja se je v notranjem bazenu utapljal osemletni Adam. Direktor term Igor Magdič je potrdil, da so kopalci in reševalci v nekem trenutku v notranjem bazenu kompleksa opazili mladoletnika, ki se ni premikal. Dvignili so ga iz bazena in takoj začeli oživljati ter poklicali reševalce. »Fant je imel ob intervenciji ekipe nujne medicinske pomoči utrip in je dihal,« je pozneje povedal Magdič, ki je izrazil upanje, da se bo vse skupaj končalo brez hujših posledic.

Direktor Bioterm Mala Nedelja Igor Magdič FOTO: Oste Bakal

A žal je usoda hotela drugače, čeprav so reševalci fanta odpeljali v soboško bolnišnico, nato pa s helikopterjem v UKC Maribor, kjer ga je na enoti za intenzivno nego in terapijo Klinike za pediatrijo sprejela ekipa z asist. mag. Robertom Pogorevcem, dr. med., spec. pediatrije, na čelu.

»Hvaležni smo dr. Pogorevcu in njegovi ekipi, saj so naredili vse, kar so lahko, da bi Adam preživel. Že ponedeljkovega jutra ne bi dočakal, če mu ne bi vstavili sonde. Zato je bilo v ponedeljek še vse dobro, naslednji dan so vstavili še eno sondo, da bi fanta ohranjali pri življenju,« nam je v solzah povedal oče Tomaž, ki se je želel javno zahvaliti zdravniškemu osebju UKC Maribor.

Družina se je kopala v Biotermah Mala Nedelja. FOTO: Oste Bakal

Dodal je, da je sin, ki je imel downov sindrom, v sredo še kazal znake življenja, čeprav je bil ves čas v umetni komi, ob tem so ohranjali organe, ki so še delovali, da bi jih podarili nekomu, ki jih nujno potrebuje. »V četrtek, 2. oktobra, okoli 9. ure se je Adam poslovil za vedno,« nam je povedal oče ter razložil, kako se je odvijal tisti črni dan.

»Po kosilu smo šli na bazen, kjer je bilo veliko kopalcev. Jaz sem stopil malo na zunanji bazen, kjer se je lažje plavalo, mama pa je ostala z Adamom. Vmes je stopila kakšnih 20 metrov stran po Adamove rokavčke in se je zgodilo tisto najhujše.«

Ko bodo znane ugotovitve strokovnjakov, bomo lažje kaj povedali, pravi lastnik in prokurist Bioterm Mala Nedelja Miran Blagovič. FOTO: Oste Bakal

Starši so nam povedali, da za tragedijo krivita tudi in predvsem sebe, a ne moreta mimo tega, da za varovanje kopalcev, večinoma so to bili starejši ljudje in otroci, ni bilo ustrezno poskrbljeno. »Ne kriviva vodstva term, a ni prav, da opravičujejo svoje reševalce, ki niso ustrezno varovali kopalcev. Kaj je počel eden izmed reševalcev v hiški, čeprav od tam ni dobrega vidnega polja v bazenu, kaj je drugi reševalec iz vode delal zunaj? Jasno je, da nama nič ne bo vrnilo sina, želiva pa si, da se to ne bi ponovilo, naj vsak opravlja svoje delo, kot je treba. Zato pričakujeva, da bodo ustrezni organi zadevi prišli do dna,« pove oče pokojnega otroka, ki je hvaležen vsem, ki so Adama dvignili iz vode in ga oživljali.

Fanta so kopalci opazili na dnu bazena, ki sicer ni globok, a žal dovolj za tragedijo. Nekdo izmed kopalcev ga je dvignil iz vode, po trditvah staršev je imela osrednjo vlogo pri oživljanju medicinska sestra, naključna kopalka.

Kljub strašni izgubi so starši zmogli toliko moči, da so darovali sinove organe, ki so ostali zdravi, prek Transplanta Slovenije in pozneje Eurotransplanta, mednarodne neprofitne fundacije za izmenjavo organov in tkiv. Naj sinovi organi rešijo kako življenje, pravita Anita in Tomaž; ob spoznanju, da srček njunega sina poganja kri v telesu nekoga drugega, jima je vsaj malo lažje pri srcu! Adamov srček bo še naprej bil, in sicer v telesu otroka iz Velike Britanije.

Finančna pomoč družini

V Biotermah Mala Nedelja so poudarili in potrdili svojo zavezanost k varnosti in dobremu počutju vseh obiskovalcev, saj je to ključnega pomena za ohranjanje ugleda tega priljubljenega turističnega bisera. A nesreče ne moreš predvideti in prehiteti. »Zelo smo prizadeti, vsi v našem podjetju. 34 let sem direktor in lastnik podjetja, a česa tako žalostnega še nisem doživel. Vsem nam je zelo hudo za fanta in njegovo družino. Glede dogajanja v termah težko kar koli komentiram. Svoje mnenje sem si ustvaril, strokovno plat pa opravljajo drugi, in ko bodo oni sporočili svoje ugotovitve, bomo lažje kaj povedali,« pravi lastnik in prokurist Bioterm Mala Nedelja Miran Blagovič in dodaja, da so upali, da bo deček okreval, a je usoda želela drugače.

Zgodilo se je v notranjem bazenu. FOTO: Osebni Arhiv Družine

Iz pietete in moralnega vidika so se odločili za finančno pomoč družini, prav tako se bo pogreba, ki bo najverjetneje sredi tega tedna v domači Ilirski Bistrici, udeležila posebna delegacija Bioterm Mala Nedelja. Žalostni dogodek je poudaril pomen usposobljenega osebja in pripravljenost na hitro ukrepanje v nujnih primerih. Nesreča nikoli ne počiva in osebje mora biti vedno na preži in pripravljeno pomagati.