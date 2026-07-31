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Po uničujočem požaru na kmetiji Bukovnik: Kako sploh začeti znova, kako ne obupati in se vdati?

Tudi občina Benedikt zbrala prispevke za kmetijo Bukovnik v okolici Solčave.
Kritične junijske noči je zgorelo skoraj vse, kar je družina imela.  FOTO: PGD Črna na Koroškem

Kritične junijske noči je zgorelo skoraj vse, kar je družina imela.  FOTO: PGD Črna na Koroškem

Rajšp in Repič sta zbrana sredstva izročila nesrečni družini. FOTO: Občina Benedikt

Rajšp in Repič sta zbrana sredstva izročila nesrečni družini. FOTO: Občina Benedikt

FOTO: Občina Benedikt

FOTO: Občina Benedikt

Kritične junijske noči je zgorelo skoraj vse, kar je družina imela.  FOTO: PGD Črna na Koroškem
Rajšp in Repič sta zbrana sredstva izročila nesrečni družini. FOTO: Občina Benedikt
FOTO: Občina Benedikt
O. B.
 31. 7. 2026 | 09:16
 31. 7. 2026 | 09:16
3:47
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Dober mesec je minil, odkar je v požaru skoraj v celoti zgorela najvišje ležeča izletniška kmetija v Sloveniji, kmetija Bukovnik v Podolševi pod goro Raduha. Mlada prevzemnika Vlado Ošep in Petra Govek sta se na domačijo preselila v začetku letošnjega maja, le dober mesec pozneje, 22. junija, pa je vanjo udarila strela in jima v nekaj urah vzela skoraj vse, kar so imeli.

Poginila je vsa čreda, uničena vsa mehanizacija in poškodovala ali uničena večina objektov, škoda pa bi lahko dosegla tudi dva milijona evrov.

Kako po takšni tragediji sploh začeti znova, kako ne obupati in se vdati? Družini, v kateri sta zraven tudi Vladova starša Viljem in Jelka Ošep, je upanje v življenje povrnila dobrota slovenskega človeka. Na pomoč so poleg države in lokalne skupnosti – občine, priskočili tudi mnoge druge organizacije, gospodarski subjekti in številni posamezni ljudje.

Na kmetiji Bukovnik, na 1327 metrih nadmorske višine, kjer zima prihaja nekoliko hitreje kot v dolini, česar se domači dobro zavedajo, danes stoji le še napol pogorela stanovanjska hiša. A stroji že nekaj časa znova brnijo, delo se nadaljuje, z njim pa ostaja tudi upanje, da se bo življenje nekoč vrnilo tja, kjer je bilo. »Da se bodo otroci igrali. Samo to,« je danes največja želja mladega gospodarja Vlada Ošepa, ki je kmetijo od očeta prevzel v začetku maja in postal že deveta generacija, ki na tem mestu živi in ustvarja. A v noči na 22. junij je bilo dovolj le nekaj ur, da je skoraj vse izginilo ... Med tistimi, ki so se odločili za pomoč kmetiji, so tudi večinoma kmetje iz občine Benedikt v Slovenskih goricah.

Rajšp in Repič sta zbrana sredstva izročila nesrečni družini. FOTO: Občina Benedikt
Rajšp in Repič sta zbrana sredstva izročila nesrečni družini. FOTO: Občina Benedikt
FOTO: Občina Benedikt
FOTO: Občina Benedikt

Skupaj so zbrali 2.215 evrov

Na nedavnem blagoslovu traktorjev, ki je v sklopu občinskega praznika - Benediktovega združil kar 64 traktorjev, se ni pokazala le ljubezen do kmetijstva, temveč tudi velika solidarnost, pod nepisanim sloganom: Ko kmet pomaga kmetu ..., iz majhnega zraste veliko. Po 55 letih življenja in dela na kmetiji domačin Ivan Rajšp, organizator dogodka, še predobro ve, kako zahteven je kmečki vsakdan, zato je predlagal, da se zbrana nabirka nameni nedavno pogoreli kmetiji Bukovc-Bukovnik. Njegovo pobudo so s svojimi prispevki podprli tako kmetje kot tudi drugi obiskovalci dogodka, kjer je domači župnik in dekan blagoslovil 64 traktorjev. Skupaj so zbrali kar 2.215 evrov, ki so bili predani prizadeti kmetiji. »Iskrena hvala gospodu Ivanu za organizacijo in srčno pobudo, prav tako pa hvala vsem, ki ste po svojih močeh prispevali in znova dokazali, da znamo v težkih trenutkih stopiti skupaj,« je povedal benediški župan, mag. Milan Repič, ki je skupaj z Rajšpom pod Raduho izročil zbrana sredstva Viljemu, Jelki, Vladu in Petri.

Konec junija je kmetijo obiskal tudi minister Janez Cigler Kralj, ki je ob obisku kmetije Bukovnik dejal, da urgentna pomoč družini ni vprašanje. »Pomagamo lahko prek prve izredne denarne socialne pomoči, da se finančna stiska takoj ublaži, ker so ostali brez vsega. Uvedli smo spremembo uredbe za pomoč kmetijskim gospodarstvom ob izrednih dogodkih in nekoliko zvišali znesek, tako da mislim, da bodo ob oddani vlogi kmalu lahko deležni simbolnega, po drugi strani pa tudi kar pomembnega zneska, 10.000 evrov. KGZS je zagotovila, da imajo prek solidarnostnega sklada tudi že kar znatna sredstva, nabrana in namenjena za namensko pomoč družini.«

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