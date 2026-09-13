Po uničujočem požaru na najvišje ležeči kmetiji ganljivo sporočilo družine: »Pokazali ste nam, da nismo sami«

V Slovenskih novicah smo že poročali o uničujočem požaru na kmetiji Bukovnik v Bukovcu pod Raduho v občini Solčava, ki velja za najvišje ležečo kmetijo v Sloveniji. Kmetija leži na 1327 metrih nadmorske višine. V noči na 22. junij je tam izbruhnil požar, ki je uničil gospodarska poslopja, kmetijsko mehanizacijo, živino in del stanovanjske hiše. V požaru sta bila poškodovana tudi dva člana družine. Kasnejša preiskava je pokazala, da je ogenj zanetil udar strele, pri čemer so kriminalisti izključili tujo krivdo oziroma kaznivo dejanje.

Po tragediji se je okoli družine zbrala številna pomoč. Pri gašenju so sodelovali gasilci iz več prostovoljnih gasilskih društev, pomoč pa je prihajala tudi z drugih koncev Slovenije. Za družino so začeli zbirati finančno in materialno pomoč, številni pa so pomagali tudi z delom, znanjem in drugimi oblikami podpore.

Kmetija Bukovnik junija FOTO: Gasilci Črna Na Koroškem

FOTO: Tina Horvat

»Deležni smo bili izjemne pomoči«

Zdaj so se na družbenem omrežju Facebook oglasili tudi člani družine in se zahvalili vsem, ki so jim v težkih trenutkih stali ob strani. »Po hudem požaru, ki je prizadel našo kmetijo v Bukovcu, smo bili deležni izjemne pomoči, podpore in solidarnosti številnih ljudi iz vse Slovenije,« so zapisali. Posebej so se zahvalili gasilcem PGD Solčava, PGD Luče, PGD Ljubno, PGD Črna na Koroškem, PGD Mežica in PGD Prevalje za hitro in nesebično posredovanje kljub veliki oddaljenosti. Zahvala gre tudi vsem drugim gasilskim društvom v dolini, ki so jim pomagali in jih podprli.

Družina se je zahvalila tudi Občini Solčava, Občini Črna na Koroškem ter drugim občinam na savinjsko-zadrečki in koroški strani ter širše, ki so jim priskočile na pomoč. Hvaležni so tudi Upravni enoti Mozirje in Kmetijsko-svetovalni službi Mozirje za pomoč.

»V najtežjih trenutkih ste nam pokazali, da nismo sami«

Posebno zahvalo so namenili sorodnikom, prijateljem, prostovoljcem, podjetnikom, organizacijam, društvom, lovskim družinam, župnijam, donatorjem in posameznikom, ki jim pomagajo pri premagovanju posledic požara. »Iskrena hvala tudi vsem, ki ste nam in nam še vedno priskočite na pomoč – z delom, materialno pomočjo, znanjem, donacijami ali spodbudnimi besedami. Vaša nesebičnost, srčnost in pripravljenost pomagati nam pomenijo neizmerno veliko,« so zapisali.

Požar jim je vzel velik del tega, kar so ustvarjali in kar je bilo povezano z njihovim vsakdanjim življenjem. Prav zato jim pomoč ljudi pomeni še toliko več. »V najtežjih trenutkih ste nam pokazali, da nismo sami ter nam dali moč in upanje za nov začetek. Hvala vsakemu posebej in vsem skupaj, Bukovski,« so sklenili svoje sporočilo.

Želijo si obnoviti domačijo

Kljub ogromni škodi družina ne skriva želje, da bi na domačiji nadaljevala življenje. Kmetijo Bukovnik je požar skoraj v celoti uničil, vendar je po tragediji sledil tudi val solidarnosti, ki družini daje upanje, da bo lahko začela znova. Tudi ob obisku kmetije po požaru je bilo jasno, da si želijo ostati na domačiji in jo ponovno postaviti na noge.

Kmetijo Bukovnik je poleg predsednika vlade Janeza Janše obiskal tudi minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj. FOTO: Mkgp

Kmetija Bukovnik tako kljub uničenju ostaja prostor, kjer se je po najhujši preizkušnji pokazalo tudi nekaj drugega – kako hitro lahko ljudje stopijo skupaj, ko je pomoč najbolj potrebna.