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UGLEDNI ENOLOG

Po upokojitvi ni miroval, ugledni enolog Alojz Filipič izdal drobno knjižico svojih pisem (FOTO)

Ugledni radgonski enolog Alojz Filipič je po uspešni karieri v svetu vina zbral dvanajst svojih objavljenih prispevkov in jih izdal v knjižni obliki.
Izvrstni vinarski strokovnjak Alojz Filipič sedaj bere in piše ... FOTO: O. B.

Izvrstni vinarski strokovnjak Alojz Filipič sedaj bere in piše ... FOTO: O. B.

FOTO: O. B.

FOTO: O. B.

FOTO: O. B.

FOTO: O. B.

FOTO: O. B.

FOTO: O. B.

FOTO: O. B.

FOTO: O. B.

Izvrstni vinarski strokovnjak Alojz Filipič sedaj bere in piše ... FOTO: O. B.
FOTO: O. B.
FOTO: O. B.
FOTO: O. B.
FOTO: O. B.
O. B.
 26. 7. 2026 | 14:53
 26. 7. 2026 | 14:54
3:53
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Mnogi se po upokojitvi posvetijo konjičkom, za katere med delovno kariero niso imeli dovolj časa. Nekateri ustvarjajo unikatne izdelke, drugi se ukvarjajo z vrtom ali športom, spet tretji pišejo in raziskujejo. Med slednje sodi tudi priznani slovenski enolog, vinski in šampanjski vitez Alojz Filipič iz Gornje Radgone, ki je po zaključku bogate poklicne poti našel novo ustvarjalno področje – pisanje.

Dolgoletni glavni enolog Radgonskih goric, ki bo kmalu dopolnil 83 let, prosti čas namenja športu, branju zgodovinske literature in pisanju. Njegovi prispevki, ki jih redno objavlja v rubriki Pisma bralcev časopisa Večer, so med bralci dobro sprejeti zaradi strokovnosti in poglobljenega razmisleka.

FOTO: O. B.
FOTO: O. B.
FOTO: O. B.
FOTO: O. B.

Dvanajst prispevkov zbranih v knjižici 

Pred kratkim je Filipič v samozaložbi izdal knjižico z naslovom Mojih 12 prispevkov za pisma bralcev v časopisu Večer, v kateri je zbral dvanajst svojih najbolj odmevnih prispevkov. Knjižico je oblikovalo in natisnilo podjetje Miču tisk iz Gornje Radgone. Ker so bili njegovi prispevki zaradi časopisnega prostora pogosto skrajšani, jih je v knjižici objavil v izvirni, neskrajšani obliki.

Na naslovnici so upodobljene egiptovske piramide, pariška katedrala Notre-Dame, prvi človekov korak na Luni in sodobna računalniška tehnologija. Na uvodnih straneh pa je zapisal misel: »Zgodovina je naša najboljša učiteljica.«

FOTO: O. B.
FOTO: O. B.

V sedemdesetih letih 20. stoletja je uvedel tehnologijo hitrega bistrenja mladega vina. Napisal je več strokovnih člankov, največ o peninah.

FOTO: O. B.
FOTO: O. B.

»V knjižici je zbranih 12 različnih komentarjev na nedavna in starejša zgodovinska dogajanja s poudarkom na vplivu religij na razvoj človeštva, pa tudi razglabljanje o posledicah 2. svetovne vojne. Vire sem iskal v delih znanih pisateljev (njihova dela so tudi omenjena), ko so: Jared Diamond, Richard Dawkins, Jean – Michel Maldamë, Yuval Noah Harari, James Bacque, Christhoper Hitchens, Keith Love, Duhovnik Karel Gržan, Duhovnik Bartolome De las Casas, Norman P. Tanner, Marco Aurelio Rivelli, Heinrich Kramer, Spomenka Hribar, Ivo jan, Škof Vekoslav Grmič, David Littlejohn Otto Neubert in dugi,« poudarja avtor Filipič.

Življenje posvetil vinu

Alojz Filipič, ugledni slovenski enolog, je rojen 22. avgusta 1943, v Lahoncih pri Ormožu. Diplomiral je leta 1969 na Biotehniški fakulteti v Ljubljani in se nato strokovno izpopolnjeval v Franciji, Nemčiji in Združenem kraljestvu. Leta 1973 se je zaposlil v vinski kleti Radgonske gorice v Gornji Radgoni, kjer je leta 2006 dočakal upokojitev. Ugledni enolog, med drugimi nagradami in priznanji, tudi prejemnik Zlatega grb občine Gornja Radgona, vinski in šampanjski vitez, Alojz Filipič, ki ima vino in penine v malem prstu, je eden najbolj znanih Radgončanov in seveda vrhunski enolog ter vinski strokovnjak, čeprav upokojenec, še danes, kot ves svoj delovni vek, veliko pozornost posveča vinom, še zlasti radgonskim peninam.

V sedemdesetih letih 20. stoletja je uvedel tehnologijo hitrega bistrenja mladega vina. Napisal je več strokovnih člankov, največ o peninah. Kljub zrelim letom je kot športni tip in odličen plesalec, nedavno pridobil podaljšanje vozniškega dovoljenja, Lojze še naprej lahko vozi tudi po avtocesti, kar pomeni, da je zdrav in kot tak še bo lahko naprej opravljal tudi razna opravila kot vinski strokovnjak, še vedno tu in tam ocenjuje vina in penine.

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