  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Trgovina
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
NAJHUJŠE ŠE NI MIMO

Po več kot 100 litrih dežja na kvadratni meter novo poslabšanje, to nas čaka do ponedeljka

V Bovcu so izmerili 116, na Snežniku pa 109 milimetrov padavin. Po današnjem umirjanju se ob koncu tedna obeta novo poslabšanje, zato bo treba spremljati opozorila pred naraščanjem vodotokov.
Konec tedna nas čaka novo poslabšanje in občutnejša ohladitev. FOTO: Depositphotos
Konec tedna nas čaka novo poslabšanje in občutnejša ohladitev. FOTO: Depositphotos
A. G.
 22. 10. 2026 | 20:15
6:12
A+A-

Slovenija se po obilnih padavinah še ne more povsem oddahniti. Čeprav naj bi dež danes postopoma slabel in popoldne večinoma ponehal, vremenski preobrat še ni končan. Ob koncu tedna se namreč obeta novo poslabšanje, zato bodo morali biti na območjih, kjer so tla že dobro namočena, pozorni tudi na morebitno hitro naraščanje voda. Največ dežja je do polnoči padlo na gorskih pregradah zahodne in južne Slovenije. V Bovcu so izmerili 116 milimetrov padavin, na Snežniku 109 milimetrov, na Kaninu pa 152 milimetrov. Takšne količine pomenijo, da je na vsak kvadratni meter površine padlo več kot 100 litrov vode.

Ob nadaljnjih padavinah se lahko razmere lokalno hitro spremenijo. Posebej izpostavljeni so manjši vodotoki in hudourniki, ki se lahko na močnejše nalive odzovejo v zelo kratkem času.

Arso opozarja: vodotoki lahko prestopijo bregove

Ob obilnih padavinah ni pomembno le, koliko dežja pade, temveč tudi, kje in kako hitro se padavine pojavljajo. Voda se z gorskih območij steka v doline, manjši vodotoki pa lahko narastejo hitreje kot večje reke. Arso je v opozorilih ob obilnejših padavinah izpostavil možnost naraščanja manjših rek in vodotokov ter njihovega razlivanja na območjih, kjer so poplave pogoste. Opozoril je tudi, da lahko plavje zamaši posamezne rečne prepuste, zaradi česar se voda lahko začne razlivati tudi tam, kjer sicer ne bi povzročala večjih težav. 

Prebivalcem na ogroženih območjih svetujejo, naj spremljajo vodostaje ter meteorološka in hidrološka obvestila. Ob močnejših nalivih se ne približujte naraslim vodotokom, ne prečkajte poplavljenih cest in bodite pozorni na vodo, ki lahko nenadoma priteče po pobočjih ali hudourniških strugah.

Danes bo dež postopoma ponehal, a sledi nov preobrat

Danes, v četrtek, 22. oktobra, bo še prevladovalo oblačno vreme, vendar naj bi padavine od zahoda postopoma slabele. Čez dan bodo večinoma ponehale, oblačnost pa se bo ponekod začela trgati. Ob tem se bo občutno ohladilo. Na Primorskem bo pihala burja, drugod bo zapihal severovzhodni veter. Po razmeroma toplejšem začetku tedna bo tako občutek jeseni precej izrazitejši.

Toda krajše izboljšanje ne pomeni, da je nevarnost novih padavin mimo. Po trenutnih napovedih se bo v petek oblačnost od zahoda znova povečala, v soboto pa naj bi Slovenijo dosegla nova vremenska motnja.

Ponoči se bo razjasnilo, po nižinah v notranjosti bo nastala megla.

Jutri bo delno jasno z občasno zmerno oblačnostjo. Jutranje temperature bodo od -2 do 4, ob morju okoli 6, najvišje dnevne od 10 do 15, na Primorskem do 17 °C. Zvečer se bo pooblačilo, od zahoda se bodo začele pojavljati padavine.

Konec tedna znova dež, v gorah lahko tudi sneg

V soboto se obeta novo poslabšanje vremena s padavinami, ki bodo sprva verjetnejše na zahodu in v osrednjem delu države, nato pa se bodo lahko razširile tudi drugam. Z dotokom hladnejšega zraka se bo meja sneženja v gorah lahko spustila. V višjih legah zato ni izključen prehod dežja v sneg. V nedeljo bo vreme sprva nekoliko bolj umirjeno, vendar bo oblačnost ostala spremenljiva. V noči na ponedeljek bo ob prehodu oslabljene vremenske motnje predvsem na severovzhodu lahko občasno rahlo deževalo. Nato se po napovedi Arsa kaže daljše obdobje bolj suhega vremena. 

Obilne padavine v zadnjih dneh ne pomenijo nujno, da je bila letošnja jesen povsod nadpovprečno mokra. Arso je v podnebni analizi septembra 2026 ugotovil, da je bila količina padavin na ravni Slovenije podpovprečna. Kazalnik višine padavin je dosegel 69 odstotkov dolgoletnega povprečja za obdobje 1991–2020. September se je tako uvrstil med približno 30 najbolj suhih septembrov od leta 1950.  Tudi prostorsko so bile razlike velike. V večjem delu vzhodne Slovenije je bilo padavin precej manj od dolgoletnega povprečja, medtem ko so bile na širšem območju Kranja in v Slovenskem primorju količine bližje povprečju ali nad njim. September je bil obenem občutno toplejši od povprečja. Povprečna temperatura na ravni države je bila za 1,8 stopinje Celzija višja od primerjalnega povprečja, mesec pa je bil tudi nadpovprečno sončen. To je pomemben opomnik, da lahko po obdobju pomanjkanja padavin že nekaj dni vztrajnega dežja povzroči izrazite lokalne težave. O tem, ali bo leto 2026 kot celota nadpovprečno namočeno, pa na podlagi septembrske analize in trenutnih vremenskih napovedi še ni mogoče zanesljivo sklepati.

V soboto bo oblačno, deževno in hladno. Meja sneženja se bo spustila do nadmorske višine okoli 1000 m. Na Primorskem bo zapihala zmerna burja. Čez dan bodo padavine ponehale.

V nedeljo bo deloma jasno, popoldne se bo prehodno pooblačilo. Zjutraj bo po nižinah megleno.

Spremljajte opozorila, ne le količine dežja

Ob napovedanih novih padavinah bo najpomembnejše spremljati, na katerih območjih bodo nalivi najmočnejši in kako se bodo nanje odzvali vodotoki. Tudi če v posameznem kraju ne bo padlo veliko dežja, lahko težave povzroči voda, ki priteče z višje ležečih območij. Uradne napovedi in opozorila se lahko spreminjajo, zato je smiselno spremljati sprotne informacije Arsa, zlasti hidrološka opozorila in podatke o vodostajih.

Vremenski premor torej še ne pomeni konca deževja. Po obilnih padavinah na zahodu in jugu države se danes obeta postopno umirjanje, konec tedna pa novo poslabšanje in občutnejša ohladitev.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

vremedežpadavinevremenska napovedArsopoplaveSlovenijadeževjeohladitevvodotoki
ZADNJE NOVICE
20:35
Bulvar  |  Zanimivosti
BI POSKUSILI TUDI VI?

Televizijska voditeljica povsem gola skočila s padalom, a priznala: »Brez oblačil je res mraz« (FOTO)

Gola je igrala nogomet na nudistični plaži, jahala mehanskega bika in nastopala kot standup komičarka.
22. 10. 2026 | 20:35
20:25
Bulvar  |  Tuji trači
AKCIJA

V Sloveniji bodo snemali prizore za videoigro kot iz Igre prestolov: igralcem ponujajo tudi do 7700 evrov!

Britanska agencija išče igralce za fantazijski napovednik videoigre, ki ga bodo snemali v Sloveniji. Projekt navdihujejo Vikingi, Gospodar prstanov in Igra prestolov, ustvarjalci pa napovedujejo tudi obsežno uporabo umetne inteligence.
22. 10. 2026 | 20:25
20:15
Novice  |  Slovenija
NAJHUJŠE ŠE NI MIMO

Po več kot 100 litrih dežja na kvadratni meter novo poslabšanje, to nas čaka do ponedeljka

V Bovcu so izmerili 116, na Snežniku pa 109 milimetrov padavin. Po današnjem umirjanju se ob koncu tedna obeta novo poslabšanje, zato bo treba spremljati opozorila pred naraščanjem vodotokov.
22. 10. 2026 | 20:15
20:05
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
DRAMA NA HRVAŠKEM

Sosedom na ves glas vrtel pesmi Druže Tito in Mlada partizanka, nato pa jih še žalil! Kazen je vrtoglava ...

Zakonca, ki sta takrat na dvorišču pripravljala bezgov sok, sta povedala, da je moški najprej predvajal partizanske pesmi, nato pa nadaljeval z drugo glasbo.
22. 10. 2026 | 20:05
20:00
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
EROS

Po orgazmu jok, kihanje in glavobol

O solzah poroča več žensk kot moških. Glavobol je pogostejši pri močnejšem spolu.
Katarina Golob22. 10. 2026 | 20:00
20:00
Lifestyle  |  Svetovalnica
MILENA SVETUJE

Mama nas je zapustila, zdaj pa hoče nazaj

Pisala nam je bralka, pretresena po vrnitvi matere, ki je njo, sestro in očeta zapustila in odšla z drugim moškim.
Milena Miklavčič22. 10. 2026 | 20:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
MENOPAVZA

Kako se pripraviti na neizogibno?

O svojih izkušnjah z menopavzo ženske govorijo vedno bolj odprto ter opozarjajo na dejstvo, da je to naraven del življenja, ki pa se ga ni treba niti sramovati niti bati.
Promo Slovenske novice15. 10. 2026 | 09:48
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ŠTUDIJA

Kako ji je ena preprosta snov spremenila življenje

Ni pomembno samo, ali zbolimo, ampak tudi, kako okrevamo.
13. 10. 2026 | 08:43
Promo
Novice  |  Slovenija
USTVARJANJE

Znani ljubljanski grafitar spreminja podobo prestolnice

To nedeljo bo Ljubljana zaživela v znamenju tekaškega praznika.
16. 10. 2026 | 13:52
Promo
Novice  |  Slovenija
PREGLED

Andrejeva zgodba: en zob, račun za 1900 evrov

Težave z zobmi lahko napredujejo, še preden začutite bolečino. Z rednimi pregledi lahko zmanjšate tveganje za zahtevnejše zdravljenje.
19. 10. 2026 | 09:44
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
MENOPAVZA

Kako se pripraviti na neizogibno?

O svojih izkušnjah z menopavzo ženske govorijo vedno bolj odprto ter opozarjajo na dejstvo, da je to naraven del življenja, ki pa se ga ni treba niti sramovati niti bati.
Promo Slovenske novice15. 10. 2026 | 09:48
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
ŠTUDIJA

Kako ji je ena preprosta snov spremenila življenje

Ni pomembno samo, ali zbolimo, ampak tudi, kako okrevamo.
13. 10. 2026 | 08:43
Promo
Novice  |  Slovenija
USTVARJANJE

Znani ljubljanski grafitar spreminja podobo prestolnice

To nedeljo bo Ljubljana zaživela v znamenju tekaškega praznika.
16. 10. 2026 | 13:52
Promo
Novice  |  Slovenija
PREGLED

Andrejeva zgodba: en zob, račun za 1900 evrov

Težave z zobmi lahko napredujejo, še preden začutite bolečino. Z rednimi pregledi lahko zmanjšate tveganje za zahtevnejše zdravljenje.
19. 10. 2026 | 09:44
Promo
Lifestyle  |  Izlet
AVTOMOBILIZEM

Kupujete nov avto? Morda je med temi Hyundaji tudi pravi za vas!

Od mestnega avtomobila do prostornega družinskega SUV: preverite, kateri Hyundai ustreza vašim potrebam in kaj prinaša kampanja Pametna izbira.
15. 10. 2026 | 13:14
Promo
Novice  |  Slovenija
VPRAŠANJE VARNOSTI

Slovenci še oklevamo, medtem ko se svet že nevarno spreminja

Marko Grobelnik z Inštituta Jožef Stefan in David Bevc s Telekoma Slovenije o gradnji AI infratrukture in agentih, ki se že odločajo sami.
22. 10. 2026 | 15:46
Promo
Novice  |  Slovenija
ZGODBA O VZPONU NA VRH

Od garažnih začetkov na Jesenicah do prepoznavnosti po vsej državi

Slovenskega velikana Mimovrste poznamo vsi, a njegovi začetki so bili skromni, zgodba pa danes govori o uspehu.
Promo Slovenske novice22. 10. 2026 | 14:21
Promo
Novice  |  Slovenija
PRIHODNOST

Več kot 1200 kilometrov, ki bodo odločali o naši usodi

Slovenski prenosni sistem plina povezuje gospodarstvo z Evropo. Plinovodi ga razvijajo za zanesljivo oskrbo, večjo odpornost in nove vire energije.
Promo Slovenske novice22. 10. 2026 | 08:28
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
AVTOMOBILIZEM

Strah pred prazno baterijo postaja zgodovina. Mercedes razkril, zakaj

Mercedes-Benz razreda C že več kot 40 let združuje eleganco, udobje in vozno dinamiko. Zdaj prvič v zgodovini prihaja tudi kot povsem električni avtomobil.
Promo Delo13. 10. 2026 | 08:56
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
KAKOVOST

V slovenskem laboratoriju namenoma zanetili požar

Koliko tresljajev prenese baterija električnega kolesa in kaj se zgodi, če zagori? V preizkusnem laboratoriju SIQ, Slovenskega instituta za kakovost in meroslovje, namenoma povzročijo tudi okvare, ki si jih doma ne želimo.
8. 10. 2026 | 13:18
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
SUMLJIVA SPOROČILA

Bi prepoznali lažno sporočilo o dostavi paketa?

Spletni goljufi ne potrebujejo več slovničnih napak in očitno sumljivih sporočil. Njihove prevare so lahko videti presenetljivo pristne.
Promo Slovenske novice21. 10. 2026 | 12:28
Promo
Novice  |  Slovenija
OSEBNE FINANCE

Kam s prihranki za prihodnost?

UniCredit Bank ponuja dostop do skladov onemarkets in naložbenih strategij priznanih svetovnih upravljavcev.
Promo Slovenske novice22. 10. 2026 | 10:15
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ELEKTRIKA

Kdo so ljudje v ozadju največjega energetskega projekta v Sloveniji (video)

Slovenija se pripravlja na največji energetski projekt v svoji zgodovini, ki bi zaznamoval oskrbo z elektriko za več generacij. JEK 2 je v pripravljalni fazi, v kateri več kot 70 strokovnjakov preverja rešitve in pripravlja podlage, potrebne za odločitev o največji energetski naložbi v državi.
19. 10. 2026 | 09:41
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZDRAVSTVO

Začelo se je z bolečo nogo, končalo z operacijo za 1800 evrov

Razlogov, zakaj odlašamo z obiskom zdravnika, je veliko. Včasih nas ustavijo različne obveznosti, drugič upamo, da bodo težave izzvenele same od sebe.
22. 10. 2026 | 09:56
Photo
Novice  |  Slovenija
KJE JE DENAR

Sedimo na bilijonih. A kje je denar?

Evropa ima ogromno prihrankov, a vse bolj zaostaja za ZDA in Kitajsko.
21. 10. 2026 | 05:00
Novice  |  Slovenija
OZADJE

Odvija se tekma, kjer se bomo težko prebili v prvo vrsto

Slovenci imamo v bankah skoraj 33 milijard evrov. Šircelj opozarja, kaj se dogaja z njimi.
22. 10. 2026 | 05:00
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
UŽITEK

Odličen okus in precej nenavadne sestavine

VEGSI prinaša fermentirane rastlinske izdelke na osnovi boba in namaze na osnovi sončničnih beljakovin, certificirane z mednarodno priznano oznako V-Label.
Promo Slovenske novice14. 10. 2026 | 11:26
PromoPhoto
Razno
NOVOSTI

Velika sprememba za slovenska podjetja

Slovenska podjetja lahko pri zahtevnih tehnoloških projektih računajo tudi na znanje in izkušnje mednarodne skupine, ki povezuje sedem evropskih trgov.
19. 10. 2026 | 09:10
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZRAČENJE

Kako v hladnejših dneh Saša Lendero poskrbi zase?

S sodobnimi rešitvami nad vlago, plesen in pršice. Jeseni se življenje počasi preseli v notranjost.
20. 10. 2026 | 13:38
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
INTERVJU

Ko je bil še dijak, je sprejel odločitev, ki mu je spremenila življenje (video)

Kot dijak je prišel na prakso, danes pa je del ekipe, ki skrbi, da sodobna proizvodnja teče brez zastojev.
Promo Delo22. 10. 2026 | 08:27
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ZAŠČITA

Kaj vse se dogaja v vašem telefonu, ne da bi vedeli?

Nevarnost ustavimo že pred vhodom, pomembno pa je tudi, kaj se dogaja na sami napravi.
22. 10. 2026 | 08:24
Promo
Novice  |  Slovenija
NASVET

Ko se kar naenkrat znajdete v temi ...

Ko na poslovni lokaciji odpove internet, ne izgine le dostop do spleta.
Promo Slovenske novice13. 10. 2026 | 11:54
Promo
Novice  |  Slovenija
UVRŠČENI V 1 ODSTOTEK

Kaj se dogaja z Gorenjem? Znova so v svetovnem vrhu

Podjetje Gorenje gospodinjski aparati, ki je del skupine Hisense Europe, je že drugo leto zapored prejelo najvišje platinasto priznanje EcoVadis.
Promo Slovenske novice15. 10. 2026 | 11:05
Promo
Novice  |  Slovenija
ZAPOSLENI

Po 15 letih je vodstvo jasno povedalo, kdo je zaslužen za uspeh

Zgodba o rasti, tehnološkem napredku in nenehnih spremembah je zgodba o ljudeh, ki so s svojim znanjem in predanostjo postavljali temelje razvoja.
Promo Slovenske novice20. 10. 2026 | 13:18
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
SPREGOVORILI STROKOVNJAKI

Na sodišču so jo izključili, zaposleni pa so bili razočarani

Letošnja, že 18. konferenca podjetja Mikrografija pod naslovom »Inteligentno poslovanje v praksi – od podatkov do rezultatov«.
Promo Slovenske novice20. 10. 2026 | 14:06
Promo
Lifestyle  |  Izlet
VARNOST

Največje presenečenje: zavore

Kaj je na Vranskem presenetilo celo najbolj izkušene voznike?
19. 10. 2026 | 11:26
Promo
Novice  |  Slovenija
KULTURNO IN ZABAVNO

Preverite, kdo prihaja v prestolnico!

Ljubljana bo februarja živela v znamenju vrhunske simfonične in komorne glasbe. Med 10. in 15. februarjem 2027 bo Zimski festival zaznamoval svojo 10. izvedbo.
Promo Slovenske novice16. 10. 2026 | 08:53
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
PRESENETLJIVO

50 evrov na mesec: izračun, ki vas bo presenetil

Bi radi začeli investirati? Tudi 30 ali 50 evrov na mesec je lahko začetek. Pri dolgoročnem vlaganju sta pomembna predvsem čas in vztrajnost.
15. 10. 2026 | 09:42
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
OKUSNO

Kako boste kuhali to jesen?

Posoda, v kateri pripravljamo hrano, ima izjemno veliko vlogo pri tem, kako uspešni smo lahko pri kuharskih podvigih, pomembna pa je tudi prezentacija.
Promo Slovenske novice9. 10. 2026 | 10:02
Promo
Novice  |  Slovenija
ZAVAROVANJA

Kaj morajo delodajalci urediti do leta 2028?

Delodajalec, ki skrbi za svoje zaposlene, misli tudi na njihovo življenje po upokojitvi. S prispevkom k dodatni pokojnini jim pomaga varčevati za ta leta.
20. 10. 2026 | 09:17
Promo
Novice  |  Slovenija
NAKUPI

Za živila lahko plačate tudi 500 evrov manj

Mnogi mislijo, da je za prihranek treba sklepati kompromise. V resnici obstajajo pametnejši načini, kako zmanjšati stroške, ne da bi pri tem karkoli žrtvovali.
Promo Slovenske novice13. 10. 2026 | 14:19
Novice  |  Slovenija
ORODJE

Končno dobra novica: 80 % manj birokracije

Širok nabor storitev in programov v sistemu SPOT omogoča hitrejše premagovanje poslovnih izzivov in izkoriščanje priložnosti tako doma kot v tujini.
Promo Slovenske novice16. 10. 2026 | 09:16
Promo
Novice  |  Slovenija
ZAPOSLOVANJE

Napisali že več kot dva milijona življenjepisov

Ko se prijavljaš na delovno mesto, je življenjepis prvi dokument, s katerim se predstaviš delodajalcu, pogosto pa mu priložiš še spremno pismo.
16. 10. 2026 | 09:07
Promo
Novice  |  Slovenija
DOBROVITA

Slovensko podjetje, od katerega bi se lahko učili tudi veliki

Podjetje, ki je pred tremi desetletji nastalo zato, da bi delo dobili ljudje, ki jih je trg dela spregledal, danes zaposluje več kot 200 ljudi. Toda zgodba Dobrovite odpira še precej širše vprašanje: ali smo organizacijo dela desetletja prilagajali podjetjem, ko bi jo morali veliko bolj prilagajati človeku?
12. 10. 2026 | 13:00
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ENERGETIKA

Poplava, požar: kakšen bo račun?

Evropska gospodinjstva imajo veliko prihrankov, podjetja pa za razvoj potrebujejo dolgoročni kapital. Ključno vprašanje je, kako učinkoviteje povezati oboje.
8. 10. 2026 | 09:18
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVJE

5 prehranskih navad za aktiven vsakdan

Pametna skrb za telo se ne začne pri čudežnem živilu, temveč pri majhnih prehranskih odločitvah, ki jih ponavljamo vsak dan.
Promo Slovenske novice14. 10. 2026 | 09:25
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PODKAST

VIDEO: Zavarovanje doma – na kaj moramo biti pozorni, da ob škodi ne ostanemo brez kritja? (Peter Filip Jakopič in Tina Dular)

V podkastu Peter Filip Jakopič in Tina Dular pojasnjujeta, na kaj moramo biti pozorni pri zavarovanju doma in kako se izogniti neprijetnim presenečenjem ob škodi.
Promo Slovenske novice20. 10. 2026 | 11:30
Promo
Novice  |  Slovenija
TUJI TRGI

Našli so pot do ljudi, ki odločajo o milijonskih poslih

Sejmi niso le prostor, kjer se različna podjetja predstavljajo. Predvsem je njihov namen tkanje novih vezi, ki lahko podjetje povzdignejo v nove vrhove.
Promo Slovenske novice19. 10. 2026 | 09:13
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki