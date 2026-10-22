Po več kot 100 litrih dežja na kvadratni meter novo poslabšanje, to nas čaka do ponedeljka

Slovenija se po obilnih padavinah še ne more povsem oddahniti. Čeprav naj bi dež danes postopoma slabel in popoldne večinoma ponehal, vremenski preobrat še ni končan. Ob koncu tedna se namreč obeta novo poslabšanje, zato bodo morali biti na območjih, kjer so tla že dobro namočena, pozorni tudi na morebitno hitro naraščanje voda. Največ dežja je do polnoči padlo na gorskih pregradah zahodne in južne Slovenije. V Bovcu so izmerili 116 milimetrov padavin, na Snežniku 109 milimetrov, na Kaninu pa 152 milimetrov. Takšne količine pomenijo, da je na vsak kvadratni meter površine padlo več kot 100 litrov vode.

Ob nadaljnjih padavinah se lahko razmere lokalno hitro spremenijo. Posebej izpostavljeni so manjši vodotoki in hudourniki, ki se lahko na močnejše nalive odzovejo v zelo kratkem času.

Arso opozarja: vodotoki lahko prestopijo bregove

Ob obilnih padavinah ni pomembno le, koliko dežja pade, temveč tudi, kje in kako hitro se padavine pojavljajo. Voda se z gorskih območij steka v doline, manjši vodotoki pa lahko narastejo hitreje kot večje reke. Arso je v opozorilih ob obilnejših padavinah izpostavil možnost naraščanja manjših rek in vodotokov ter njihovega razlivanja na območjih, kjer so poplave pogoste. Opozoril je tudi, da lahko plavje zamaši posamezne rečne prepuste, zaradi česar se voda lahko začne razlivati tudi tam, kjer sicer ne bi povzročala večjih težav.

Prebivalcem na ogroženih območjih svetujejo, naj spremljajo vodostaje ter meteorološka in hidrološka obvestila. Ob močnejših nalivih se ne približujte naraslim vodotokom, ne prečkajte poplavljenih cest in bodite pozorni na vodo, ki lahko nenadoma priteče po pobočjih ali hudourniških strugah.

Danes bo dež postopoma ponehal, a sledi nov preobrat

Danes, v četrtek, 22. oktobra, bo še prevladovalo oblačno vreme, vendar naj bi padavine od zahoda postopoma slabele. Čez dan bodo večinoma ponehale, oblačnost pa se bo ponekod začela trgati. Ob tem se bo občutno ohladilo. Na Primorskem bo pihala burja, drugod bo zapihal severovzhodni veter. Po razmeroma toplejšem začetku tedna bo tako občutek jeseni precej izrazitejši.

Toda krajše izboljšanje ne pomeni, da je nevarnost novih padavin mimo. Po trenutnih napovedih se bo v petek oblačnost od zahoda znova povečala, v soboto pa naj bi Slovenijo dosegla nova vremenska motnja.

Ponoči se bo razjasnilo, po nižinah v notranjosti bo nastala megla. Jutri bo delno jasno z občasno zmerno oblačnostjo. Jutranje temperature bodo od -2 do 4, ob morju okoli 6, najvišje dnevne od 10 do 15, na Primorskem do 17 °C. Zvečer se bo pooblačilo, od zahoda se bodo začele pojavljati padavine.

Konec tedna znova dež, v gorah lahko tudi sneg

V soboto se obeta novo poslabšanje vremena s padavinami, ki bodo sprva verjetnejše na zahodu in v osrednjem delu države, nato pa se bodo lahko razširile tudi drugam. Z dotokom hladnejšega zraka se bo meja sneženja v gorah lahko spustila. V višjih legah zato ni izključen prehod dežja v sneg. V nedeljo bo vreme sprva nekoliko bolj umirjeno, vendar bo oblačnost ostala spremenljiva. V noči na ponedeljek bo ob prehodu oslabljene vremenske motnje predvsem na severovzhodu lahko občasno rahlo deževalo. Nato se po napovedi Arsa kaže daljše obdobje bolj suhega vremena.

Obilne padavine v zadnjih dneh ne pomenijo nujno, da je bila letošnja jesen povsod nadpovprečno mokra. Arso je v podnebni analizi septembra 2026 ugotovil, da je bila količina padavin na ravni Slovenije podpovprečna. Kazalnik višine padavin je dosegel 69 odstotkov dolgoletnega povprečja za obdobje 1991–2020. September se je tako uvrstil med približno 30 najbolj suhih septembrov od leta 1950. Tudi prostorsko so bile razlike velike. V večjem delu vzhodne Slovenije je bilo padavin precej manj od dolgoletnega povprečja, medtem ko so bile na širšem območju Kranja in v Slovenskem primorju količine bližje povprečju ali nad njim. September je bil obenem občutno toplejši od povprečja. Povprečna temperatura na ravni države je bila za 1,8 stopinje Celzija višja od primerjalnega povprečja, mesec pa je bil tudi nadpovprečno sončen. To je pomemben opomnik, da lahko po obdobju pomanjkanja padavin že nekaj dni vztrajnega dežja povzroči izrazite lokalne težave. O tem, ali bo leto 2026 kot celota nadpovprečno namočeno, pa na podlagi septembrske analize in trenutnih vremenskih napovedi še ni mogoče zanesljivo sklepati.

V soboto bo oblačno, deževno in hladno. Meja sneženja se bo spustila do nadmorske višine okoli 1000 m. Na Primorskem bo zapihala zmerna burja. Čez dan bodo padavine ponehale. V nedeljo bo deloma jasno, popoldne se bo prehodno pooblačilo. Zjutraj bo po nižinah megleno.

Spremljajte opozorila, ne le količine dežja

Ob napovedanih novih padavinah bo najpomembnejše spremljati, na katerih območjih bodo nalivi najmočnejši in kako se bodo nanje odzvali vodotoki. Tudi če v posameznem kraju ne bo padlo veliko dežja, lahko težave povzroči voda, ki priteče z višje ležečih območij. Uradne napovedi in opozorila se lahko spreminjajo, zato je smiselno spremljati sprotne informacije Arsa, zlasti hidrološka opozorila in podatke o vodostajih.

Vremenski premor torej še ne pomeni konca deževja. Po obilnih padavinah na zahodu in jugu države se danes obeta postopno umirjanje, konec tedna pa novo poslabšanje in občutnejša ohladitev.