Po več kot 400.000 evrih namerne škode bodo Slovenske železnice uporabile drone, 34-letni osumljenec prijet

V zadnjega pol leta je policija na območju policijskih uprav Kranj, Nova Gorica in Koper obravnavala osem kaznivih dejanj, povezanih z namernim poškodovanjem železniške infrastrukture in signalnovarnostnih naprav na progi Sežana–Jesenice oziroma Bohinjski progi. Do incidentov je prišlo na več lokacijah, med drugim pri železniških postajah Bled-Jezero, Vintgar, Grahovo ob Bači, Most na Soči, v predoru Plave ter na razcepišču Kreplje.

Storilec je posegal v signalizacijo, naprave za upravljanje prometa in tirno infrastrukturo, kar lahko resno ogrozi varnost železniškega prometa. Skupna materialna škoda znaša približno 436.000 evrov. Najhujši dogodek se je zgodil 16. oktobra 2025 na železniški postaji Vintgar ob Blejski Dobravi, kjer so iztirile prve štiri osi potniškega vlaka, na katerem sta bila dva potnika, vendar ni bilo poškodovanih. Policija je po večmesečni kriminalistični preiskavi prijela 34-letnega osumljenca z območja Nove Gorice, ki je trenutno v hišnem priporu.

Direktor družbe SŽ-Infrastruktura Matjaž Kranjc je ob tem poudaril, da so si na Slovenskih železnicah po razkritju osumljenca oddahnili, ter se zahvalil policistom in železničarjem, ki so s hitrim odzivom ob zaznavi nepravilnosti preprečili morebitne hujše posledice.

Kljub temu bodo na Slovenskih železnicah okrepili preventivne ukrepe. Med ključnimi načrti so širitev video nadzora na ranljivih delih prog, predvsem na razcepiščih, kot je tisto v Krepljah na Krasu, kjer so se incidenti ponavljali. V prihodnje nameravajo uvesti tudi uporabo dronov za nadzor in vzdrževanje železniške infrastrukture ter postopno posodobiti nekatere starejše naprave. Cilj teh ukrepov je hitrejše zaznavanje poškodb ali sumljivih posegov ter večja varnost železniškega prometa, je na današnji izjavi za javnost predstavil Marino Pangos, vodja Sektorja kriminalistične policije PU Nova Gorica