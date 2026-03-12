  • Delo d.o.o.
OSUMLJENCA PRIPRLI

Po več kot 400.000 evrih namerne škode bodo Slovenske železnice uporabile drone, 34-letni osumljenec prijet

Na Slovenskih železnicah so si po novici, da je policija izsledila osumljenca kaznivih dejanj poškodovanj železniške infrastrukture in signalnovarnostnih naprav na progi Sežana-Jesenice, oddahnili. Uvedli pa bodo poseben nadzor, najavlja direktor družbe.
Marino Pangos, vodja Sektorja kriminalistične policije PU Nova Gorica. FOTO: PU Nova Gorica
G. P.
 12. 3. 2026 | 13:58
 12. 3. 2026 | 14:21
2:20
A+A-

V zadnjega pol leta je policija na območju policijskih uprav Kranj, Nova Gorica in Koper obravnavala osem kaznivih dejanj, povezanih z namernim poškodovanjem železniške infrastrukture in signalnovarnostnih naprav na progi Sežana–Jesenice oziroma Bohinjski progi. Do incidentov je prišlo na več lokacijah, med drugim pri železniških postajah Bled-Jezero, Vintgar, Grahovo ob Bači, Most na Soči, v predoru Plave ter na razcepišču Kreplje.

Storilec je posegal v signalizacijo, naprave za upravljanje prometa in tirno infrastrukturo, kar lahko resno ogrozi varnost železniškega prometa. Skupna materialna škoda znaša približno 436.000 evrov. Najhujši dogodek se je zgodil 16. oktobra 2025 na železniški postaji Vintgar ob Blejski Dobravi, kjer so iztirile prve štiri osi potniškega vlaka, na katerem sta bila dva potnika, vendar ni bilo poškodovanih. Policija je po večmesečni kriminalistični preiskavi prijela 34-letnega osumljenca z območja Nove Gorice, ki je trenutno v hišnem priporu.

image_alt
Po več kot 400.000 evrih namerne škode bodo Slovenske železnice uporabile drone, 34-letni osumljenec prijet

Direktor družbe SŽ-Infrastruktura Matjaž Kranjc je ob tem poudaril, da so si na Slovenskih železnicah po razkritju osumljenca oddahnili, ter se zahvalil policistom in železničarjem, ki so s hitrim odzivom ob zaznavi nepravilnosti preprečili morebitne hujše posledice.

Kljub temu bodo na Slovenskih železnicah okrepili preventivne ukrepe. Med ključnimi načrti so širitev video nadzora na ranljivih delih prog, predvsem na razcepiščih, kot je tisto v Krepljah na Krasu, kjer so se incidenti ponavljali. V prihodnje nameravajo uvesti tudi uporabo dronov za nadzor in vzdrževanje železniške infrastrukture ter postopno posodobiti nekatere starejše naprave. Cilj teh ukrepov je hitrejše zaznavanje poškodb ali sumljivih posegov ter večja varnost železniškega prometa, je na današnji izjavi za javnost predstavil Marino Pangos, vodja Sektorja kriminalistične policije PU Nova Gorica

Več iz teme

15:36
Novice  |  Kronika  |  Doma
ZAKLJUČNE

Za toliko let bi tožilka v zapor poslala domnevne Danijelove morilce

Brata Kadicev Klemen in Blaž, Drejc Kovač, Bojan Stanojević in Vladan Kljajević so obtoženi umora Danijela Božića in poskusa umora Žarka Tešanovića.
Aleksander Brudar12. 3. 2026 | 15:36
15:28
Bralci
VOLITVE 2026

Katera politična stranka vam je najbližja? Preverite v Delovem volilnem kvizu

Pripravili smo volilni kviz, ki omogoča hitro primerjavo vaših stališč s stališči slovenskih političnih strank.
12. 3. 2026 | 15:28
15:13
Bulvar  |  Glasba in film
AMY WINEHOUSE

Zasedba Amy Winehouse znova na odru: v Ljubljano prihaja zasedba, ki je z njo ustvarjala

Ne gre za običajen tribute večer, temveč za nastop glasbenikov, ki so z Amy Winehouse ustvarjali, snemali in z njo stali tudi na odru.
12. 3. 2026 | 15:13
15:00
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NAPAČNI NASVETI

Ne jejte banan in drugi dietni nasveti, zaradi katerih se boste prej zredili kot shujšali

Nasveti, kako se znebiti kilogramov se, sploh spomladi, pojavljajo na vsakem koraku, a nekateri niso koristni.
12. 3. 2026 | 15:00
15:00
Lifestyle  |  Polet
NAJNOVEJŠE O DEPRESIJI

Keto dieta in depresija: nova raziskava kaže možne koristi pri težje zdravljivi depresiji

Podrobnejša analiza je pokazala, da so imeli največ koristi tisti udeleženci, ki so imeli najhujše simptome depresije na začetku raziskave.
Miroslav Cvjetičanin12. 3. 2026 | 15:00
14:46
Lifestyle  |  Stil
V KOPRU

Starodobniški klepet ob kavi v Kopru že to soboto ob 9. uri

Sproščeno druženje ob avtomobilih in motociklih, ki nosijo pečat časa.
12. 3. 2026 | 14:46

Promo
Novice  |  Slovenija
DVOJNA RABA

To, kar nastaja v ozadju, lahko spremeni pravila igre

Zanimanje za sodelovanje s podjetji, ki razvijajo visokotehnološke rešitve, se v Evropi in širše hitro povečuje.
6. 3. 2026 | 09:13
Promo
Novice  |  Slovenija
ŠOLANJE

Kaj je tako posebnega na tej osnovni šoli v Ljubljani?

Izbira osnovne šole je za starše bodočih prvošolcev ena najpomembnejših odločitev.
Promo Slovenske novice12. 3. 2026 | 09:03
Promo
Novice  |  Slovenija
INOVATIVNO

Nevidna hrbtenica slovenskih milijardnih investicij

V Sloveniji panoga tehnologije čistih prostorov ustvarja do 6 % BDP-ja, zaradi novih naložb v farmacijo pa bo potreba po panožnih strokovnjakih zelo velika.
Promo Slovenske novice12. 3. 2026 | 08:58
Promo
Bulvar  |  Glasba in film
POLETJE

V Ljubljani se obeta pestro dogajanje

Na odrih 74. Ljubljana Festivala bodo letos zaživela nekatera največja dela glasbenega gledališča.
Promo Slovenske novice10. 3. 2026 | 14:36
