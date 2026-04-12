  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
SANACIJA BO ZAHTEVNA

Po vetrolomu na Gorenjskem grozi še lubadar: poškodovanih okoli 50.000 dreves

Najhuje so prizadeti gozdovi med Tržičem in Cerkljami, kjer je poškodovan velik del drevja.
Vetrolom je opustošil gozdove. FOTO: ZGS

Med najbolj ogroženimi je bila okolica vasice Vetrno nad Tržičem. FOTO: Tina Horvat

Smreke so bile polomljene. FOTO: Tina Horvat

Močan veter je drevesa podiral kot slamice. FOTO: Tina Horvat

Martin Umek (v sredini) z Zavoda za gozdove med ogledom škode FOTO: ZGS

Padala so tudi orjaška drevesa. FOTO: Tina Horvat

Tina Horvat
 12. 4. 2026 | 06:33
4:15
A+A-

Vetrolom, ki je konec marca zajel severni del države, je v gozdovih pustil veliko opustošenje. Najhuje je bilo na Gorenjskem, in sicer na območju kranjske Območne enote Zavoda za gozdove Slovenije (OE ZGS), kjer so bili poškodovani praktično vsi gozdovi, še najbolj pa tisti pod gorami med Tržičem in Cerkljami na Gorenjskem, od Kovorja prek Vetrnega, Golnika, vse do Preddvora in Štefanje gore. Po dosedanjih ocenah je bilo na tem območju poškodovanega več kot 50.000 m3 drevja, to je okoli 50.000 dreves, ekonomsko škodo pa ocenjujejo na več kot tri milijone evrov.

Med najbolj ogroženimi je bila okolica vasice Vetrno nad Tržičem. FOTO: Tina Horvat

»Drevje je bilo v glavnem polomljeno, nekaj je bilo tudi izruvanega. Večinoma ni šlo za večje strnjene površine, ampak za posamično podrta ali polomljena drevesa ter skupine dreves. Takšna razpršenost bistveno otežuje sanacijo, saj je treba pregledati skoraj vsako parcelo posebej. Vetrolom je udaril v najslabšem možnem času: večina lastnikov je kmetov, ki imajo spomladi že tako največ dela na poljih, hkrati pa jih priganja še nevarnost namnožitve podlubnikov, ki lahko škodo še dodatno poveča. Edina sreča pri tem je bila, da so bila tla suha in jih ni poruvalo iz zemlje toliko, kot bi jih ob mokrih tleh,« pove vodja OE Kranj pri ZGS Martin Umek.

Nevarnost hude namnožitve

Ker so bile najbolj prizadete smreke, teh je bilo kar 90 odstotkov, največja nevarnost šele prihaja, in to v obliki hude razmnožitve smrekovega lubadarja. Zdrave smreke imajo namreč svoje uspešne obrambne mehanizme pred njimi, medtem ko se pod lubjem podrtih in poškodovanih zelo hitro namnožijo njihove ličinke.

Smreke so bile polomljene. FOTO: Tina Horvat
»Ta čas je izjemno neugoden za gozdove, saj so lubadarji že začeli izletati in rojiti, kar pomeni, da se bodo ličinke poleti zelo namnožile, če bodo imele na razpolago podrta drevesa. Zato apeliramo na lastnike gozdov, da jih čim prej odstranijo, da ne bo še hujše katastrofe in še večje ekonomske škode za njih same in za biologijo gozdov. Že dve podrti drevesi v gozdu lahko pomenita grožnjo, saj se iz njih razširijo na sosednja drevesa,« razloži Umek.

Močan veter je drevesa podiral kot slamice. FOTO: Tina Horvat
Breme škode vetroloma bodo lastniki gozdov nosili sami. Prag za povračilo škode, ki ga predvideva zakonodaja, namreč ni bil dosežen, zato finančne pomoči države ne bo. Položaj dodatno otežujejo razmere na trgu lesa, saj so se odkupne cene prav s prvim aprilom še rahlo znižale, tudi zaradi globalnih kriznih razmer in visokih stroškov transporta. Kljub temu na ZGS še enkrat opozarjajo, da se škoda z razširjenjem smrekovega lubadarja samo še povečuje.

Previdnost ne bo odveč

Precejšen del lastnikov gozdov se je sicer že lotil sanacije, še preden so dobili odločbo o sanitarni sečnji, ZGS pa poziva tudi preostale lastnike gozdov, naj dela začnejo, tudi če je še niso prejeli. Posek in izvoz lesa iz gozda v lupljenje ali predelavo morata biti zaključena do konca maja, v višjih oziroma v hladnejših legah pa dva tedna kasneje. Na ZGS poudarjajo, da je delo v poškodovanih gozdovih izjemno nevarno. V podrtih drevesih so zelo velike napetosti in sile, zaradi katerih se lahko sprožijo, lomijo ali zdrsnejo v vse smeri, še posebno na strmejših terenih. »Gozdni delavci naj bodo zelo previdni pri delu, lastnikom svetujemo, da se sanacije lotijo premišljeno in po potrebi ob pomoči usposobljenih izvajalcev,« opozarja ZGS.

Martin Umek (v sredini) z Zavoda za gozdove med ogledom škode FOTO: ZGS
Tudi obiskovalce gozdov opozarjajo, da je gibanje v poškodovanih gozdovih nevarno, saj je v krošnjah še vedno veliko odlomljenih vej in obviselih dreves, ki lahko padejo na njih. Prav tako ZGS prosi obiskovalce, naj v naslednjih mesecih ne puščajo vozil na mestih, ki ovirajo spravilo poškodovanega drevja, na primer ob izteku gozdnih vlak, in tudi, naj se ne približujejo lokacijam, kjer slišijo, da brnijo motorne žage, da ne bi kaj padlo na njih. Vetrolom na Gorenjskem je ponovno pokazal, kako krhko je naravno ravnovesje. Čeprav gozd na prvi pogled še vedno stoji, se v njem sedaj začenja nova bitka, s škodljivci in s časom. 

Padala so tudi orjaška drevesa. FOTO: Tina Horvat
gozdoviZavod za gozdove Slovenijedrevesavetrolomneurjelubadarsanacija
Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki