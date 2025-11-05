Po vloženi obtožnici zoper tri Rome, ki naj bi pretepli Antona, odjeknili streli v Rojah? Preverili smo, če res (VIDEO)

Poleti je odmeval zverinski napad na Ježici na kmeta Antona Čemažarja, ki je opazil, da mu kradejo krompir, nato so šli Romi iz bližnjega romskega naselja v Rojah nad njega s pestmi in solzivcem.

Poročali smo, da je tožilstvo zoper trojico Romov povratnikov vložilo obtožnico zaradi hudih poškodb. Ob tem so se na omrežjih pojavili namigi, da je v Rojah prišlo do streljanja prav zaradi tega.

Streli so res bili, a zaradi usposabljanj na strelišču

Na PU Ljubljana smo preverili, če to drži.

Špela Škoporc, predstavnica za odnose z javnostmi, nam je tako pojasnila: »Včeraj, v dopoldanskem času, smo bili obveščeni o slišanih pokih na območju Šiške. Domnevni dogodek smo preverili. Ugotovljeno je bilo, da poki ne prihajajo iz Roj ampak so posledica usposabljanj na bližnjem strelišču.«