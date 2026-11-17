Koprski policisti preiskujejo nedeljski incident v Piranu, kjer naj bi med slavjem ob volilni zmagi župana Andreja Korenike posamezniki metali goreče bakle pod kombi stranke SD. Županska kandidatka SD Meira Hot ravnanje ostro obsoja in opozarja na ogrožanje ljudi, Korenika pa očitke o nastali škodi in nevarnem početju zavrača. Hot je za STA pojasnila, da so člani njenega volilnega štaba v nedeljo zvečer zaradi gorečih bakel poklicali policijo. Po njenih besedah so pod najeti kombi stranke SD vsaj trikrat vrgli goreče bakle. Na vozilu naj bi nastala materialna škoda, ki jo trenutno ocenjuje mehanik.

Hot obsoja objestno ravnanje in praznovanje z uporabo prepovedanih pirotehničnih sredstev. »Gre za nepotrebno in grdo dejanje, ki neposredno ogroža varnost mimoidočih ter kaže na hud padec splošne kulture dialoga,« je dejala. Obžaluje širjenje takšnega vedenja v piranski občini in od župana pričakuje javno obsodbo dogodka. Poslanka in županska kandidatka je na družbenem omrežju Facebook objavila tudi fotografijo nedeljskega slavja z gorečimi baklami. Koreniki je čestitala za zmago in mu zaželela uspešno delo za vse kraje v občini, obenem pa opozorila, da metanje gorečih bakel pod vozilo ogroža ljudi in da volilna zmaga takšnega ravnanja ne opravičuje.

Po njenem prepričanju mora Piran tudi ob političnih nesoglasjih ostati občina spoštovanja in sožitja. Na Policijski upravi Koper so za STA potrdili, da so prejeli prijavo. Policisti so po klicu odšli na kraj dogodka in opravili razgovore. Okoliščine nedeljskega dogajanja še preverjajo in ugotavljajo vsa relevantna dejstva. Hot od policistov pričakuje, da bodo odkrili storilce in ugotovili, katera pirotehnična sredstva so bila uporabljena.

Korenika očitke zavrača

Piranski župan Andrej Korenika očitke o nastali škodi in ogrožanju zavrača. V odzivu za medije je pojasnil, da so občanke in občani ob slavju volilne zmage veselje izražali na različne načine, tudi zelo glasno in z baklami. Zatrdil je, da po informacijah, ki jih ima na voljo, med proslavljanjem ni nastala nobena materialna škoda. Po njegovih navedbah tudi vozilo ekipe protikandidatke, ki je bilo parkirano pred njegovim volilnim štabom, ni bilo poškodovano.

Korenika je obsodil vsakršno ogrožanje ljudi ali premoženja, ne glede na to, kdo bi ga povzročil, vendar vztraja, da do takšnega ravnanja na nedeljskem slavju zmagovalne liste ni prišlo.

Korenika zmagal že v prvem krogu

Andrej Korenika je na nedeljskih lokalnih volitvah v Piranu med šestimi kandidati zmagal že v prvem krogu in prejel slabih 60 odstotkov glasov. Drugouvrščena Meira Hot je zbrala dobrih 24 odstotkov. V piranskem občinskem svetu je Lista Andreja Korenike osvojila deset mandatov, SD pet, Gibanje Svoboda in SDS po dva, Levica, Lista Gašpar Gašpar Mišič in mi ter Piran je naš pa po enega.

Volilno tekmo v Piranu so sicer zaznamovali tudi očitki opozicije, predvsem SD in stranke Piran je naš, o klientelizmu aktualnega župana pri oddaji javnih poslov ter občinskih izplačilih podjetju županovega svaka in družbi člana Gibanja Svoboda. Kritike opozicije so bile usmerjene tudi v prodajo in poskuse spremembe namembnosti zgodovinske palače Trevisini.