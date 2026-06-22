Po vremensko divjem torku prihaja preobrat: pritiskala bo suha vročina, a dež še ni rekel zadnje

Poletje v teh dneh kaže svojo neizprosno plat. Če se vam zdi, da je dihanje zunaj oteženo, se ne motite. Kot opozarjajo na Agenciji Republike Slovenije za okolje (ARSO), je trenutna toplotna obremenitev izjemno velika predvsem zaradi visoke vsebnosti vlage v zraku. Prav ta pregreta in vlažna zračna masa pa je idealno gorivo za poletno vremensko dinamiko.

Danes in v torek nas bodo tako popoldne in zvečer še spremljale vročinske nevihte. Ker je v ozračju ogromno energije, meteorologi opozarjajo, da te ne bodo povsem nedolžne. Robert Sitar z meteorološkega portala Ciklon.si opozarja, da se ob močnejših nevihtah lahko razvijejo lokalna neurja z močnimi sunki vetra, silovitimi nalivi, udari strel in točo ali sodro. Obstaja nevarnost vetroloma, hitrega naraščanja hudournikov in poplavljanja meteorne vode v mestih. Temperature bodo danes in jutri kljub nevihtnemu tveganju vztrajale med 29 in 33 stopinjami Celzija, na Primorskem in Goriškem pa se bodo povzpele do 35 oziroma 36 stopinj Celzija. Podobno nestanovitno in vroče bo tudi v sosednjih pokrajinah, zlasti v gorskem svetu.

V sredo se bo ozračje začelo postopoma umirjati, saj bodo popoldanske nevihte že manj verjetne, na Primorskem pa bo zapihala šibka burja.

Preobrat v drugi polovici tedna

Z zamenjavo zračnih mas od četrtka naprej stopamo v novo fazo poletne pripeke. K nam bo začel dotekati bistveno bolj suh zrak. To prinaša dvorezen meč. Po eni strani bodo jutra za odtenek bolj sveža in znosna, nevihtna nevarnost pa bo praktično izginila. Po drugi strani pa bo suh zrak omogočil soncu, da ozračje še dodatno segreje.

Kot kažejo najnovejši izračuni uradnih meteorologov, konca temu vročinskemu valu sploh še ni videti. Od četrtka do nedelje se bo vročina le še stopnjevala. Na Primorskem bodo popoldanske temperature redno presegale 35 stopinj Celzija, le za spoznanje manj vroče pa bo v notranjosti države. Na ARSO že zdaj napovedujejo, da bodo morali v drugi polovici tedna zaradi ekstremnih temperatur zaostriti stopnjo uradnih vremenskih opozoril.