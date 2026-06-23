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RAZPRAVA O VOLILNI PRAVICI TUJCEV

Po zapisu Nataše Sukič se je oglasil tudi Goran Šarac: »S takšno rešitvijo zakona se strinjam«

Šarac je stopil v bran novemu zakonu.
Goran Šarac FOTO: Osebni arhiv
Goran Šarac FOTO: Osebni arhiv
A. G.
 23. 6. 2026 | 17:15
 23. 6. 2026 | 17:30
3:18
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Razprava o volilni pravici tujcev na lokalnih volitvah še naprej deli slovensko javnost. Potem ko je Levica na družbenem omrežju Facebook podprla referendumsko pobudo proti izbrisu volilne pravice državljanom tretjih držav s stalnim prebivališčem v Sloveniji, se je pod objavo razvila živahna razprava. V Levici so zapisali, da pozdravljajo referendumsko iniciativo proti izbrisu volilne pravice. Ob tem so opozorili na razliko med državljani držav članic Evropske unije in državljani tretjih držav. Po njihovem mnenju je nelogično, da lahko na lokalnih volitvah glasujejo prebivalci iz držav EU, medtem ko se ta pravica odvzema ljudem iz Bosne in Hercegovine, Srbije ter drugih držav nekdanje Jugoslavije, čeprav mnogi med njimi v Sloveniji živijo že desetletja.

Poslanka Levice Nataša Sukič je poudarila, da so morali državljani tretjih držav za pridobitev volilne pravice izpolnjevati strožji pogoj stalnega prebivališča, kar po njenem dokazuje, da gre za ljudi, ki so se v Sloveniji trajno ustalili, si ustvarili poklicne poti in tukaj vzgajajo svoje družine. Kritična je bila tudi do časovnice sprememb zakonodaje, saj se te sprejemajo le nekaj mesecev pred lokalnimi volitvami.

Na njene besede se je med prvimi odzval glasbeni producent in menedžer Goran Šarac, vdovec pokojne pevke Simone Weiss. V komentarju je zapisal: »Nataša, da vam pojasnim: Pri nas na Balkanu velja pravilo, da te odprtega srca sprejmemo v dom, ne dovolimo pa, da nam postaneš v našem domu 'gazda'. In tako ravnamo tudi, ko smo povabljeni k nekomu v njegov dom. Ker je Slovenija vaš dom, se temu primerno obnašamo. In ker ne moremo v vašem domu pričakovati pravice, ki je mi nikoli ne bi dali tujcu v našem domu, se s tako rešitvijo zakona strinjam. In ne potrebujemo vas, Nataša, da namesto nas uveljavljate nekaj, kar se vas ne tiče.«

FOTO: Zaslonski posnetek, FB
FOTO: Zaslonski posnetek, FB

Posebej zanimivo je, da Šarac, ki v Sloveniji živi praktično vse življenje, v komentarju Slovenijo opisuje kot »vaš dom«. Goran Šarac se je rodil leta 1963 v Makedoniji, vendar se je njegova družina kmalu zatem preselila v Slovenijo. Tukaj je zgradil svojo glasbeno kariero, deloval kot producent in menedžer ter pred več kot tremi desetletji ustanovil založbo Megaton.

Referendumska pobuda

Razprava se nanaša na nedavno sprejete spremembe zakonodaje, po katerih državljani tretjih držav s stalnim prebivališčem v Sloveniji ne bodo več imeli pravice glasovati na lokalnih volitvah. Podporniki sprememb menijo, da bi morala biti volilna pravica tesneje povezana z državljanstvom, medtem ko nasprotniki opozarjajo, da gre za poseg v že pridobljene demokratične pravice ljudi, ki v Sloveniji živijo, delajo, plačujejo davke in sodelujejo v lokalnem okolju.

Polemika tako presega zgolj vprašanje volilne zakonodaje. Odpira tudi razpravo o tem, kaj pomeni pripadnost skupnosti, kako razumemo integracijo priseljencev ter kje potegniti mejo med pravicami stalnih prebivalcev in pravicami državljanov. Referendumska pobuda bo zato verjetno postala ena izmed pomembnejših političnih tem v prihodnjih mesecih.

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