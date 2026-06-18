Po zapisu Zvezdane Mlakar se je oglasil minister Rončević: »Ne zamerim ji«

Minister za izobraževanje, znanost in mladino Borut Rončević se je odzval na odmeven zapis igralke in televizijske voditeljice Zvezdane Mlakar, ki ga je kritizirala po njegovih javnih stališčih glede volilne pravice državljanov tretjih držav. Čeprav je bila igralka v svojem zapisu ostra, minister odgovarja spravljivo.

»Ne zamerim ji. Ljudje se v življenju soočamo z različnimi izzivi, zaradi katerih včasih ravnamo zagrenjeno ali izrečemo stvari, ki lahko druge prizadenejo. Tega je v javnem prostoru žal precej. Ker je gospa javnosti nekoliko bolj znana, je njen zapis pač odmeval bolj, kot bi sicer. Sam se ne nameravam spuščati v osebne spore. Njej in njenim bližnjim želim vse dobro, predvsem pa veliko sreče in notranjega miru,« je zapisal.

Polemika se je začela po sprejetju sprememb zakona o lokalnih volitvah, s katerimi državljani tretjih držav s stalnim prebivališčem v Sloveniji izgubljajo volilno pravico na lokalnih volitvah. Veliko odzivov je sprožila tudi ministrova objava na družbenem omrežju X, v kateri je kot primer navedel svojo soprogo, ki prihaja s Tajske. Minister je zapisal, da njegova soproga »nima popolnoma nobene potrebe po volilni pravici v Sloveniji« ter dodal, da tudi sam med bivanjem v tujini nikoli ni čutil potrebe po volilni pravici v državah, kjer je živel.

Prav ta zapis je zmotil Zvezdano Mlakar, ki se je na družbenih omrežjih odzvala z daljšim komentarjem. »Če bi me že kaj pri tej zgodbi zanimalo, bi bilo to mnenje dotične ženske, a pri tej javni zgodbi nam je lahko vsem jasno, da resnične zgodbe ne moremo slišati,« je med drugim zapisala igralka. Dodala je še: »Slovenke nismo in ne bomo tiho.«

Njena objava je sprožila številne odzive

Njena objava je sprožila številne odzive in razpravo tako o spremembah volilne zakonodaje kot o ministrovih besedah. Medtem ko so nekateri podprli stališče ministra, so drugi opozarjali na položaj tujcev, ki v Sloveniji živijo, delajo in plačujejo davke. Rončević se je zdaj odločil za umirjen odgovor in poudaril, da osebnih sporov ne želi zaostrovati.