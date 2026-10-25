Po žvižgih Janezu Janši se je oglasila Nataša Pirc Musar, brez ovinkarjenja je sporočila, kaj si misli o tem

Na današnji državni proslavi ob dnevu suverenosti in 35. obletnici odhoda zadnjega vojaka Jugoslovanske ljudske armade (JLA) iz Slovenije je bil govorec predsednik vlade Janez Janša. Kot smo že poročali, so njegov govor spremljali tudi protestni vzkliki in žvižgi. V zvezi s tem se je na družbenem omrežju X oglasila predsednica države Nataša Pirc Musar, ki obsoja žvižganje med govori na državnih proslavah. Tudi sama je bila sicer letos deležna žvižgov na osrednji državni proslavi pred dnevom državnosti.

Pirc Musarjeva je prepričana, da žvižgi v takih primerih niso primerni. »V demokraciji imamo pravico do nestrinjanja in izražanja kritike. Suverena država namreč temelji na svobodi govora in dialogu, a tudi na medsebojnem spoštovanju. Žvižganje med govori na državne proslave ne sodi in takšno početje obsojam. Ni sodilo junija, ne sodi danes in iskreno upam, da ga v prihodnje ne bo deležen noben govornik na državni proslavi več,« je zapisala na omenjenem družbenem omrežju in dodala, da si želi, da bi vsi znali neprimerno in žaljivo izražanje odločno obsoditi in ga prepoznati najprej v lastnih vrstah.

Kritičen tudi Hojs

Oster glede dogajanja na današnji proslavi je bil tudi član stranke SDS Aleš Hojs. »Da levičarskim anarhističnim hordam, tudi z zlorabo rdeče zvezde, ni ničesar sveto, dokazujejo tudi na današnji prireditvi ob dnevu suverenosti v Kopru. Za njih ni drugega zdravila kot starozavezni zob za zob. Vključno z vodnim topom. Tega ne bi bilo, če ne bi levičarji podpihovali,« je zapisal na družbenem omrežju X.

Manjkali predsedniki

Pirc Musarjeve na današnji državni proslavi sicer ni bilo. Ni se je udeležila zaradi nestrinjanja s potezami vlade. A na proslavi ni bilo niti prejšnjih predsednikov Slovenije - Milana Kučana, Danila Türka in Boruta Pahorja, o čemer smo poročali že včeraj.