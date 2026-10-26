Po žvižgih premierju podana prijava zaradi proslave v Kopru! A razlog niso žvižgi ...

Krajevna skupnost Koper Center je na medobčinsko upravo Istra podala prijavo zaradi kršitve odloka o dvojezičnosti na nedeljski proslavi ob dnevu suverenosti v Kopru. Predsednik sveta krajevne skupnosti Jadran Čalija, ki pričakuje inšpekcijski nadzor in ukrepanje, je za STA opozoril na nespoštovanje italijanske narodne skupnosti.

Odlok o izvajanju dvojezičnosti na narodnostno mešanem območju določa obvezno uporabo slovenskega in italijanskega jezika na javnih prireditvah in državnih proslavah. Organizatorji morajo zagotoviti dvojezični uvodni pozdrav in napovedovanje posameznih točk. Prav tako morajo v manjšinski jezik prevesti vsaj del osrednjega vsebinskega nagovora.

Na inšpektorje so naslovili zahtevo, naj primer preučijo

»Država oziroma organizator državne prireditve ni spoštovala veljavnega odloka o dvojezičnosti na tem območju. Prav državna institucija bi morala prva upoštevati ta pravila. Nespoštovanje dvojezičnosti pomeni veliko napako in žalitev za italijansko narodnostno skupnost,« je poudaril Čalija. »Za uveljavljanje odlokov skrbijo določene ustanove in medobčinska uprava Istre opravlja inšpekcijski nadzor. Na inšpektorje smo naslovili zahtevo, naj primer preučijo in ob odkritju napak tudi ustrezno ukrepajo. Kršitelje ob nespoštovanju pravil namreč doletijo denarne kazni,« je še dodal.