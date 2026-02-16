  • Delo d.o.o.
ORIGINALEN IZVOD

Po zvonovih še preplah zaradi knjige

V Dolini pri Trstu pogrešili originalni izvod znamenite slovenske knjige. A kmalu so jo našli prav tam, kjer je bila ves čas skrbno shranjena.
Slava vojvodine Kranjske je še vedno v župnijskem arhivu. FOTO: Regija Furlanija - Julijska Krajina

Marco Manin je bil ob novici, da naj bi bila knjiga pogrešana, razumljivo zaskrbljen. FOTO: Osebni Arhiv

Župnijska cerkev sv. Urha v Dolini pri Trstu je postala znana zaradi preglasnih zvonov. foto: Dejan Javornik

It., Dolina, 16.11.2022, Pražupnijska cerkev sv. Urha škofa v Dolini pri Trstu, foto: Dejan Javornik

Slava vojvodine Kranjske je še vedno v župnijskem arhivu. FOTO: Regija Furlanija - Julijska Krajina
Župnijska cerkev sv. Urha v Dolini pri Trstu je postala znana zaradi preglasnih zvonov. foto: Dejan Javornik
Aleksander Brudar
 16. 2. 2026 | 06:50
3:23
Po razprtijah glede glasnosti zvonov cerkve sv. Urha so v Dolini ob italijansko-slovenski državni meji znova bíli plat zvona. Tokrat zaradi originalne izdaje znamenite knjige Janeza Vajkarda Valvasorja Slava vojvodine Kranjske. Dolinski župniji jo je ob koncu 18. stoletja doniral baron Ivan von Raunach. Vse do leta 2013, ko so kraj prizadele velike poplave in ko je bila tudi najdena, je tam ležala pozabljena. Njeno odkritje je bilo za zavedne zamejce velik dogodek, zato so jo restavrirali in shranili v trezor arhiva dolinske župnije.

Po mojem mnenju je položaj resen, novica o izginotju kulturne dediščine je povzročila veliko zaskrbljenosti.

Marco Manin je bil ob novici, da naj bi bila knjiga pogrešana, razumljivo zaskrbljen. FOTO: Osebni Arhiv
Nato pa je 10. februarja letos kot strela z jasnega udarila novica, da je knjiga izginila. Zaskrbljeni Dolinčani so v pismu, ki je bilo naslovljeno na italijanske oziroma zamejske medije ter med drugim tudi na slovenska ministrstva, sporočili, da je dragocena Valvasorjeva knjiga, ki je »srce našega spomina in naše identitete«, izginila s polic župnijskega arhiva. Kje bi lahko bila, ni znal povedati niti župnik Tomaž Kunaver. Kurator župnijskega arhiva Marco Manin je bil nad takšno novico, kot nam je povedal, seveda zelo zaskrbljen. O tem, da pogrešajo knjigo, pa ga ni nihče obvestil. »Po mojem mnenju je položaj resen, novica o izginotju kulturne dediščine je povzročila veliko zaskrbljenosti. Tudi sam sem prejel veliko klicev,« je povedal Manin in dodal, da bi bilo v podobnih okoliščinah najbolj primerno najprej obvestiti pristojne organe, torej policijo in škofijo.

Toda le dan po objavi omenjenega pisma se je knjiga čudežno našla. Skupina vaščanov se je, kot piše v drugem pismu, ki nam ga je uspelo pridobiti, odpravila v župnišče in skupaj z župnikom pregledala župnijski arhiv vključno s trezorjem – v njem je bila tudi knjižna dragocenost. Do trezorja pa, kot so še zapisali, ne farani ne župnik niso imeli dostopa, »ker ključa do pred kratkim ni bilo«. Manin je dejal, da ga navedbe iz pisma presenečajo in jim ne more pritrditi. »Med mojim opravljanjem funkcije arhivista smo vedno delovali v sodelovanju z župnijskimi upravami, tržaško škofijo in Deželnim arhivskim nadzorništvom italijanskega Ministrstva za kulturo. In to z namenom, da bi ta arhiv čim bolje ovrednotili. Leta 2013 ga je poplavilo, Valvasorjevi zbirki je bila pri tem namenjena še posebna pozornost. Predstavljena je bila na več razstavah in ovrednotena ob različnih priložnostih. Tudi ob vnovičnem odprtju arhiva leta 2022, ko je po obnovitvenih delih postal dostopen raziskovalcem,« je sklenil Manin. 

Utišali so jih

Cerkev sv. Urha v središču Doline pri Trstu je časopisne stolpce od leta 2022 polnila predvsem zaradi treh zvonov. Za nekatere prebivalce so bili preglasni. Uspelo jim je, da so jih utišali, od 28. aprila 2024 pa se predvsem po zaslugi škofovega vikarja v pokoju Ettoreja Carla Malnatija spet lahko oglašajo.

Župnijska cerkev sv. Urha v Dolini pri Trstu je postala znana zaradi preglasnih zvonov. foto: Dejan Javornik
It., Dolina, 16.11.2022, Pražupnijska cerkev sv. Urha škofa v Dolini pri Trstu, foto: Dejan Javornik
Več iz teme

knjigapolicijaItalijaTrstcerkevbranjezgodovinaSlava vojvodine KranjskeJanez Vajkard Valvasorzamejci
ZADNJE NOVICE
08:45
Novice  |  Slovenija
PUSTNE NORČIJE

Na mastno nedeljo so zaorali orači

Do pustnega torka hodijo od hiše do hiše in voščijo za dobro letino. Za seboj vlečejo plug in ponazarjajo spomladansko oranje zemlje.
Primož Hieng16. 2. 2026 | 08:45
08:40
Novice  |  Slovenija
ZNAMENITI GRK

Janez Koprski ustreljen v glavo, zaboden v srce

Pred 250 leti se je rodil znameniti Grk koprskih korenin. Ioannis Kapodistrias vse bolj povezuje Grčijo in Slovenijo.
Dušan Malovrh16. 2. 2026 | 08:40
08:35
Šport  |  Odmevi
IZJEMNO ZADOVOLJEN

Jurij Tepeš povzel olimpijski izkupiček: »Nika nese domov tri medalje. Kaj več še lahko želimo?««

Prostih dni po OI ne bo.
16. 2. 2026 | 08:35
08:27
Bulvar  |  Tuji trači
ZMAGOVALCI DORE

Hrvaška na Evrovizijo pošilja skupino, za katero stojita dva udeleženca šova Big Brother (VIDEO)

Znane so zmagovalke Dore, hrvaškega državnega izbora za Pesem Evrovizije. Po seštevku glasov občinstva in strokovne žirije so osvojile 173 točk ter prepričljivo premagale drugouvrščeno zasedbo Cold Snap, ki je zbrala 108 točk. Ime zmagovalne skupine? Lelek, beseda, ki bi jo težko prevedli v katerikoli drugi jezik.
16. 2. 2026 | 08:27
08:20
Bulvar  |  Tuji trači
PLANTAŽA

Priljubljeni pevec si je omislil nov posel: ne boste verjeli, kaj počne

Del zaslužka od tisočih koncertov in napornih turnej je vložil v zemljo.
16. 2. 2026 | 08:20
08:05
Novice  |  Svet
KARNEVALI PO SVETU

Policija z izvirno taktiko: oblekli kostume in polovili lopove

Na karnevalih po svetu tudi aretacije in protesti. Na Hrvaškem na grmadi zažgali lutko političarke.
16. 2. 2026 | 08:05

