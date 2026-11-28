Zaposlene na ljubljanski Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo je v petek zjutraj presenetila prav posebna obiskovalka. Iz bližnjega živalskega vrta je namreč pobegnila mlada mačja panda Pyara in se odpravila na samostojno raziskovanje okolice.

Pred glavnim vhodom fakultete jo je prvi opazil receptor. Zaposleni so nemudoma obvestili policijo in živalski vrt, med čakanjem na prihod oskrbnikov pa so kosmato obiskovalko usmerili v kolesarnico. »Na fakulteti smo imeli danes redek obisk,« so na facebooku zapisali na Katedri za biokemijo UL FKKT in objavili fotografijo nepričakovane gostje.

Pyaro so oskrbniki odpeljali na veterinarski pregled, ki je pokazal, da je zdrava in nepoškodovana. Njena dogodivščina se je tako srečno končala le nekaj sto metrov od doma. Na družbenih omrežjih ni manjkalo šal, da se je mlada panda očitno odločila za študij kemije. O nenavadnem pobegu so poročali tudi hrvaški Index ter hrvaška in srbska različica portala N1.

V Slovenijo je prispela pred dvema mesecema

Pyara se je skotila 4. julija lani v francoskem živalskem parku Les Terres de Nataé, v Ljubljano pa je prispela 26. septembra letos. Družbo ji dela samec Magu, ki v slovenskem živalskem vrtu prebiva že od leta 2013.

Mačja oziroma rdeča panda je kljub imenu le daljna sorodnica bolj znane orjaške pande. Čeprav jo uvrščamo med zveri, se prehranjuje pretežno z bambusom. V naravi živi v gozdovih Himalaje in drugih predelih Azije ter spada med ogrožene živalske vrste. Ljubljanski živalski vrt sodeluje tudi pri mednarodnih prizadevanjih za njeno ohranitev.