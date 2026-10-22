Ljubezni že zdavnaj ni več, kredit pa ju drži skupaj: zakaj številni Slovenci ne morejo iz nesrečne zveze?

Skupni stanovanjski krediti, visoki življenjski stroški in finančna odvisnost lahko postanejo razlog, da partnerja ostajata skupaj, čeprav je njuna zveza že zdavnaj razpadla. Nekateri še leta živijo pod isto streho, ker si samostojnega življenja preprosto ne morejo privoščiti. Kaj se ob ločitvi zgodi s kreditom, kakšne so pravice nekdanjih partnerjev in kakšno ceno ima takšno vztrajanje za duševno zdravje? O tem smo govorili z Združenjem bank Slovenije, odvetnikom Gregorjem Verbajsom in Dašo Cek Stepančič, magistrico psihosocialne pomoči, kognitivno-vedenjsko svetovalko in ustanoviteljico Centra za anksioznost.

Za nekatere pare odločitev o ločitvi ni več zgolj vprašanje čustev, temveč predvsem denarja. Kdo bo ostal v stanovanju? Kdo bo plačeval kredit? Si lahko ob mesečnem obroku sploh privoščita še najemnino za drugo stanovanje? In kaj se zgodi, če banka nobenemu od njiju ne dovoli samostojnega prevzema dolga? Odvetnik Gregor Verbajs iz Odvetniške pisarne Verbajs potrjuje, da se v praksi srečuje s primeri, ko pari prav zaradi skupnih finančnih obveznosti odlašajo z razhodom. »Da, to je pogosto: partnerja ostaneta skupaj ali živita ločeno pod isto streho, ker nobeden sam ne zmore obroka in najemnine oziroma ker ne želita prodati nepremičnine pod ceno. Odlašanje pa navadno samo poglobi spor in oteži kasnejšo delitev,« pojasnjuje.

Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images

Ločitev ne vpliva na dolg

Čeprav se zakonska zveza lahko konča, obveznosti do banke s tem ne prenehajo. Kot pojasnjuje Verbajs, razveza na kreditno pogodbo ne vpliva. Če sta partnerja kredit najela skupaj oziroma je eden kreditojemalec, drugi pa porok, njune obveznosti praviloma ostanejo nespremenjene. »Oba kreditojemalca oziroma kreditojemalec in porok ostaneta banki zavezana kot doslej, običajno solidarno, zato lahko banka zahteva celoten dolg od kateregakoli od njiju. Dogovor nekdanjih partnerjev, kdo bo kredit odplačeval, velja samo med njima in banke ne veže. Enako velja za zunajzakonsko skupnost,« opozarja odvetnik. To pomeni, da lahko tudi posameznik, ki se po razhodu iz skupnega stanovanja izseli, še naprej odgovarja za odplačevanje kredita. Če se nekdanja partnerja med seboj dogovorita, da bo obroke plačeval samo eden, takšen dogovor sam po sebi ne spremeni njunega razmerja do banke.

Podobno pojasnjujejo na Združenju bank Slovenije, kjer poudarjajo, da razhod sam po sebi ne spremeni kreditne pogodbe. Če sta oba navedena kot kreditojemalca, njune obveznosti do banke praviloma ostanejo v veljavi, dokler banka ne odobri spremembe pogodbe oziroma dokler kredit ni poplačan. Ena izmed možnosti je, da eden od nekdanjih partnerjev prevzame celotno kreditno obveznost, vendar to ni samoumevno. »Lahko, vendar le s soglasjem banke, ker gre za prevzem dolga. Banka ponovno preveri kreditno sposobnost tistega, ki kredit prevzema, in pogosto zahteva dodatno zavarovanje ali poroka. V praksi se to običajno poveže z izplačilom deleža drugega partnerja na nepremičnini,« pojasnjuje Verbajs. Banka lahko takšno spremembo tudi zavrne, če presodi, da posameznik nima dovolj visokih prihodkov oziroma ne izpolnjuje pogojev za samostojno odplačevanje. Nekdanja partnerja sta tako lahko prisiljena iskati drugačno rešitev, čeprav si oba želita dokončno urediti medsebojne obveznosti.

Kaj, če si ne moreta privoščiti stanovanja?

Odvetnik Gregor Verbajs. FOTO: Osebni Arhiv

Kadar samostojen prevzem kredita ni mogoč, je ena od možnosti prodaja nepremičnine in poplačilo preostalega dolga iz kupnine. Vendar se lahko tudi tu zaplete, še posebno če se partnerja ne strinjata glede prodaje, vrednosti nepremičnine ali delitve premoženja. Verbajs pojasnjuje, da lahko v primerih, ko dogovor ni mogoč, o deležih na skupnem premoženju in njegovi delitvi odloča sodišče. »Vsak solastnik lahko zahteva delitev, ki se izvede fizično, z izplačilom drugega partnerja ali s prodajo in delitvijo kupnine. Hipoteka banke pri tem ostane na nepremičnini, ne glede na to, kdo postane lastnik, in se poplača iz prodaje,« razlaga. Pomembno je torej razlikovati med lastništvom nepremičnine in obveznostmi iz kreditne pogodbe. Tudi če eden od partnerjev postane edini lastnik stanovanja, to še ne pomeni, da je drugi samodejno razbremenjen dolga.

Na Združenju bank Slovenije med mogočimi rešitvami navajajo tudi nadaljevanje skupnega odplačevanja kredita po razhodu, če se partnerja tako dogovorita. Posameznikom, ki se znajdejo v finančni stiski, svetujejo, naj pri svoji banki preverijo možnosti prilagoditve odplačevanja oziroma prestrukturiranja obveznosti. Koliko Slovencev zaradi ločitve zaprosi za spremembo kreditne pogodbe, sicer ni znano. Na združenju namreč teh podatkov ne beležijo.

Strah pred prihodnostjo

Daša Cek Stepančič FOTO: Matjaž Prešeren

Finančna plat ločitve pa je le ena stran zgodbe. Psihosocialna svetovalka Daša Cek Stepančič opozarja, da se za odločitvijo o vztrajanju v nesrečnem razmerju pogosto skrivajo globlje osebne stiske, strah pred izgubo varnosti in občutek, da posameznik nima druge izbire. »V svoji praksi se srečujem z različnimi razlogi, zaradi katerih ljudje vztrajajo v partnerskih odnosih, čeprav v njih niso več zadovoljni. Finančne okoliščine so lahko eden pomembnejših dejavnikov, zlasti kadar imajo partnerji skupne kredite, nepremičnino, otroke ali velike razlike v prihodkih. Primerov posameznikov, ki v partnerskem odnosu vztrajajo iz finančnih razlogov, ni malo, kar jasno kaže na to, da odločitev o razhodu ni zgolj čustvene, temveč pogosto tudi zelo praktične in eksistenčne narave,« pojasnjuje. Po njenih besedah se pri razmišljanju o razhodu pogosto prepletajo trije strahovi: pred izgubo odnosa, finančno negotovostjo in neznanim.

»Ko razmišljamo o odhodu iz partnerskega odnosa, si običajno predstavljamo predvsem čustveni proces – spoznanje, da si z nekom ne želimo več romantičnega razmerja, sprejemanje odločitve in žalovanje za odnosom. V resničnem življenju pa se temu pridružijo še vprašanja, kot so: Kje bom živel? Kako bom odplačeval kredit? Bom zmogel sam preživljati sebe in otroke? Kaj bo razhod pomenil za moj življenjski standard?« Strokovnjakinja opozarja, da ljudje pogosto čakajo na trenutek popolne gotovosti, ko jih ne bo več strah in bodo imeli odgovore na vsa vprašanja. Toda takšen trenutek morda nikoli ne nastopi. »Rada bi poudarila, da človek v odnosu včasih ne vztraja zato, ker bi si razmerja še želel, temveč zato, ker v danem obdobju ne vidi izvedljive poti iz njega. Pomembno je zavedanje, da pri tem ne gre za šibkost ali neodločenost, temveč za poskus ohranjanja življenjske stabilnosti in varnosti v okoliščinah, ko bi bila cena odhoda previsoka.«

Kdaj denar postane sredstvo nadzora?

Dolgotrajno življenje v odnosu, iz katerega si posameznik želi oditi, pa lahko po besedah sogovornice pomembno vpliva na njegovo duševno zdravje. Človek se znajde v notranjem konfliktu med lastnimi potrebami in omejitvami, ki mu jih narekuje finančni položaj. »To lahko povzroča občutke nemoči, ujetosti, frustracije in žalosti. Človek lahko začne doživljati svoje življenje kot nekaj, nad čimer nima več nadzora. Namesto da bi se spraševal, kaj si želi in kaj potrebuje, se vse bolj ukvarja s tem, kaj si lahko privošči in česa si ne sme dovoliti,« pojasnjuje Stepančičeva. Opozarja tudi na pojav naučene nemoči, pri katerem posameznik zaradi ponavljajočih se negativnih izkušenj postopoma izgublja vero v lastne sposobnosti in možnost spremembe. Takšne okoliščine lahko spremljajo tesnoba, razdražljivost, motnje spanja, pomanjkanje energije, depresivnost in občutki brezizhodnosti. Nekateri začnejo dvomiti o lastni vrednosti, drugi se postopoma odpovedujejo svojim željam in potrebam.

Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images

Kljub temu kognitivno-vedenjska svetovalka opozarja, da posledice niso pri vseh enake in da tudi razhod ne pomeni nujno takojšnjega olajšanja. »Tudi finančna negotovost po razhodu lahko povzroča velik stres. Zato vprašanje, ali je bolje ostati ali oditi, še zdaleč ni preprosto. Ključno je razmisliti, kako zmanjšati škodo zase in za pomembne druge, kako zaščititi duševno zdravje in postopoma ustvariti pogoje za kakovostnejše življenje.« Posebej občutljivi so odnosi, v katerih je eden od partnerjev finančno odvisen od drugega. Takšna odvisnost lahko vpliva tudi na razmerje moči v partnerski zvezi. Cek Stepančičeva poudarja, da ni nujno, da imata partnerja enake prihodke, da bi bil njun odnos zdrav in enakovreden. Povsem sprejemljivo je, da se dogovorita za drugačno porazdelitev obveznosti, pri čemer eden prispeva več finančnih sredstev, drugi pa prevzame več skrbi za gospodinjstvo ali druga področja skupnega življenja. Pomembno je predvsem, da takšen dogovor temelji na medsebojnem spoštovanju in soglasju. Težava nastane, kadar denar postane sredstvo nadzora in premoči. »Nedopustno je, da ima zadnjo besedo nekdo le zato, ker več zasluži, pa naj si gre za družinske finance ali karkoli drugega.«

O ekonomskem nasilju lahko po njenih besedah govorimo, kadar eden od partnerjev denar uporablja za omejevanje svobode drugega, kaznovanje ali vzpostavljanje nadzora. To se lahko kaže v preprečevanju zaposlitve, odvzemanju zasluženega denarja, nadzorovanju izdatkov, preprečevanju dostopa do skupnih sredstev ali ustvarjanju dolgov v imenu drugega. V takšnih primerih odločitev o odhodu ni več zgolj vprašanje finančnega načrtovanja, temveč tudi osebne varnosti.

Težave zaznavajo tudi otroci

Ko so v razmerje vključeni otroci, postane odločitev še zahtevnejša. Starši pogosto vztrajajo skupaj v prepričanju, da je ohranitev družine zanje najboljša rešitev, čeprav je odnos zaznamovan z odtujenostjo ali dolgotrajnimi konflikti. »Otroci zelo dobro zaznavajo čustveno klimo v družini, tudi kadar jim starši ne povedo, da imajo težave. Opazijo napetost, molk, umikanje, prepire, pomanjkanje topline in način, kako se starša odzivata drug na drugega,« pojasnjuje psihosocialna svetovalka. Če takšne razmere trajajo dlje časa, se lahko pri otrocih pojavijo občutki negotovosti. Nekateri začnejo krivdo za težave pripisovati sebi, drugi celo prevzemajo vlogo posrednikov med staršema. Vendar sogovornica poudarja, da ni vsak partnerski konflikt škodljiv. Pomembno je predvsem, kako ga starša rešujeta. Če otrok vidi, da se odrasla znata tudi ob nestrinjanju spoštljivo pogovoriti, je to lahko pomembna izkušnja za njegovo prihodnje življenje.

Daša Cek Stepančič FOTO: Črt Piksi

»Ne zagovarjam stališča, da je treba ostati skupaj zaradi otrok za vsako ceno. Prav tako pa ne zagovarjam razhoda kot univerzalne rešitve. Včasih lahko starša z ustrezno podporo izboljšata odnos in ustvarita varnejše družinsko okolje. Drugič je lahko spoštljiva ločitev, ob kateri ohranita miren dialog in kakovostno sodelovanje pri starševstvu, bolj zdrava možnost,« pojasnjuje. Pri tem poudarja, da se mora partnerski razhod ločiti od odgovornosti do otrok. Kot slikovito sklene, za razhod ni potrebna le odločitev za odhod, temveč tudi zrelost, da se končani odnos ne spremeni v bojno polje, na katerem najbolj trpijo otroci.

Obstaja izhod za tiste, ki nimajo denarja?

Kaj torej lahko stori posameznik, ki si želi zapustiti partnerski odnos, vendar nima dovolj denarja za novo stanovanje in hkratno odplačevanje kredita? Odvetnik Verbajs svetuje, naj se najprej obrne na banko in preveri možnost reprogramiranja kredita, denimo podaljšanja odplačilne dobe ali začasnega moratorija. »Na sodišču lahko predlaga začasno ureditev uporabe stanovanja in če je za to podlaga, preživnino od nekdanjega zakonca ali zunajzakonskega partnerja po Družinskem zakoniku. Kdor nima sredstev za odvetnika, lahko zaprosi za brezplačno pravno pomoč, za pomoč pri premostitvi pa se lahko obrne na center za socialno delo,« pojasnjuje.

Tudi kognitivno-vedenjska svetovalka Daša Cek Stepančič poudarja pomen postopnosti. Posameznikom svetuje, naj najprej poiščejo podporo pri zaupanja vredni osebi, bodisi prijatelju, družinskem članu ali strokovnjaku, nato pa si ustvarijo jasno sliko o svojih prihodkih, odhodkih, kreditnih obveznostih in mogočih oblikah pomoči. »Če nekdo ostaja v odnosu, ker se boji, da sam ne bo mogel plačati obroka kredita ali osnovnih življenjskih stroškov, je njegov strah lahko upravičen. Za odhod so potrebne tudi realne možnosti, podpora in načrt.« Pomemben korak je tudi preverjanje možnosti začasnega bivanja drugje, socialnih pravic ter pridobitev neodvisnega finančnega in pravnega nasveta. Če so v odnosu prisotne grožnje, zastraševanje ali ekonomsko nasilje, pa opozarja, da je potrebno najprej poskrbeti za varnost. V takšnih okoliščinah neposredno soočenje s partnerjem ali razkritje načrtov za odhod ni nujno varno. Pomembni so strokovna pomoč, prijava nasilja in priprava varnostnega načrta. V Sloveniji so žrtvam nasilja na voljo tudi pomoč centrov za socialno delo, krizni centri, varne hiše in določene oblike brezplačne pravne pomoči.

Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images

Skupni kredit tako za nekatere pare postane zadnja vez, ki jih drži skupaj tudi takrat, ko med njimi ni več bližine. Pravne in finančne možnosti za razrešitev takšnih položajev obstajajo, vendar niso vedno hitre, preproste ali dostopne brez odrekanja. Sogovorniki se strinjajo, da je pomembno pravočasno preveriti možnosti in poiskati pomoč, namesto da se težave zaradi strahu pred prihodnostjo še poglabljajo. Psihosocialna svetovalka Daša Cek Stepančič ob tem opozarja na pomembno razliko med trenutnimi ovirami in prepričanjem, da izhoda sploh ni. »Strah pred negotovo prihodnostjo je razumljiv. Toda med tem, da je samostojno življenje trenutno težko izvedljivo, in tem, da je povsem nemogoče, obstaja pomembna razlika. Včasih te možnosti ne zmoremo prepoznati sami, ker smo predolgo osredotočeni na ovire. Prav zato so strokovna podpora, pridobivanje potrebnih informacij in postopno načrtovanje lahko ključni koraki na poti k boljšemu življenju.«