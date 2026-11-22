V mali belokranjski vasici Suhor se odvija pretresljiva zgodba družine, ki ji grozi izguba edinega doma. Vanja Dedić in njen mož Alen sta zadnjih osem let vse svoje prihranke, prosti čas in trud vlagala v hišo, v kateri vzgajata dva otroka s posebnimi potrebami. Bojita se, da bo vse, kar sta ustvarila, izgubljeno. Razlog je kredit, ki ga je leta 2018 najela Vanjina hčerka Ema. Ta se je pozneje preselila v Bosno in Hercegovino, kreditne obveznosti pa ni poravnala.

Družino smo obiskali na njihovem domu, kjer sta nam Vanja in Alen razkrila, kako sta se znašla v položaju, iz katerega ne vidita več izhoda. Predložila sta nam tudi dokumentacijo banke, sodišča, centra za socialno delo in strokovno poročilo o potrebah njunega sina. Njuna največja želja ni, da bi jima kdo odpisal dolg, temveč da bi dobila možnost odplačevanja v obrokih, ki jih zmoreta.

Hišo zastavila brez njune vednosti

Zgodba se je začela leta 2018, ko je družina kupovala hišo v Suhorju. Zanjo so po pripovedovanju zakoncev odšteli 30.000 evrov. Ker je imel Alen takrat razmeroma nizko plačo, je kredit najela Vanjina danes 29-letna hčerka Ema, ki je bila zaposlena in je mesečno zaslužila približno 1500 evrov. Alen, njen očim, je pri prvotni kreditni pogodbi nastopil kot porok. Mesečni obrok kredita naj bi sprva znašal približno 224 evrov. Hiša je bila ob nakupu potrebna temeljite prenove. Vanja in Alen sta se zato lotila dela in vanjo vložila praktično vse, kar sta imela. Rušila sta stene, urejala notranjost, polagala laminate, opremljala prostore in skrbela za izboljšanje bivalnih razmer. Alen je za obnovo najel tudi dodatne kredite.

»Vse smo sami prebijali, stene, vse. Na roke smo delali. Do polnoči smo znali delati,« se spominja Vanja. Alen dodaja, da sta denar, ki sta ga zaslužila, namenjala predvsem hiši. »Vse, kar smo imeli, smo vložili v to hišo.« Toda družinski načrti so se zapletli. Ema se je s partnerjem najprej preselila drugam, nato pa sta odšla živet v Bosno in Hercegovino. Po navedbah staršev družina za selitev ni izvedela neposredno od nje. Še večje presenečenje je sledilo, ko sta ugotovila, da naj bi hčerka vmes uredila prestrukturiranje kredita in za zavarovanje obveznosti zastavila hišo.

Hišo so z leti popolnoma preuredili. FOTO: Osebni Arhiv

»Ona je hišo zastavila, ne da bi mi vedeli. Alen ni bil obveščen o ničemer. Niti o tem, da se je prejšnja pogodba spremenila,« zatrjuje Vanja. Alen pojasnjuje, da je pri prvotni pogodbi sodeloval kot porok, pri poznejših spremembah pa ne. Zakonca poudarjata, da sta za resnost položaja izvedela šele ob sodnih postopkih.

Dolg presegel 51.000 evrov

Sčasoma je postalo jasno, da družini grozi izguba nepremičnine. Iz dokumentacije Okrajnega sodišča v Črnomlju, ki smo jo pridobili, izhaja, da izvršilni postopek poteka že od leta 2024. Sodišče je 28. januarja letos lastnico nepremičnine pozvalo, naj v 15 dneh sporoči oziroma izkaže, ali je z banko dosegla dogovor. V nasprotnem primeru bi sodišče nadaljevalo izvršbo. Takrat je bil predmet izterjave znesek 43.484,79 evra. Do oktobra je dolg še narasel. Iz bančnega obvestila z dne 12. oktobra 2026 je razvidno, da je skupaj z obračunanimi zamudnimi obrestmi in stroški znašal že 51.499,90 evra. Banka je dolžnico obvestila, da bo v primeru celotnega poplačila pristojnemu sodišču predlagala ustavitev izvršilnega postopka.

Za Vanjo in Alena je to znesek, ki ga ne moreta poravnati naenkrat. Vanja nam je povedala, da se je zato že večkrat obrnila na banko in poskušala doseči dogovor o prevzemu oziroma obročnem odplačevanju hčerkinega dolga. Po njenih navedbah so ji sprva svetovali, naj najprej uredi druge finančne obveznosti in se čez nekaj mesecev ponovno oglasi. Ko je to storila, naj bi prejela pojasnilo, da dodatno prestrukturiranje ni mogoče, ker je bil kredit že predhodno prestrukturiran. »Jaz ne prosim nikogar, da mi kdo da denar. Mi samo prosimo, da bi nam dali razumne obroke. Ker jaz ne morem tisoč, tisoč petsto evrov na mesec dajati. Ne gre,« nam je povedala Vanja.

Dolg. FOTO: Osebni Arhiv

Družina želi predlagati mesečno odplačevanje po 300 evrov. Ob tem se zaveda, da bi bilo s takšnimi obroki poplačilo dolgotrajno, vendar zatrjuje, da bi jih lahko redno zagotavljala. Po Vanjinih besedah naj bi banka v dosedanjih pogovorih omenjala bistveno višje mesečne zneske. Za pojasnila smo se obrnili tudi na banko, kjer so pousarili, da si s strankami, ki se znajdejo v finančnih težavah, prizadevajo poiskati ustrezne rešitve in da vsak primer obravnavajo individualno. Med možnimi rešitvami navajajo spremembo načina odplačevanja, podaljšanje ročnosti kredita, moratorij oziroma začasni odlog plačevanja ter druge oblike prestrukturiranja obveznosti. Ob tem so posebej poudarili, da je izvršba zanje zadnja možnost. »Izvršba je skrajni ukrep, ki se mu v banki želimo izogniti. Za tak korak se odločamo šele, ko z drugimi možnostmi ne moremo najti ustrezne rešitve in so za to izpolnjeni potrebni pogoji,« so zapisali.

Dražba. FOTO: Osebni Arhiv

Otroka potrebujeta stalno oskrbo

Položaj družine je še toliko bolj pretresljiv zaradi zdravstvenih in razvojnih težav mladoletnih sinov. Devetletni Alen ima Downov sindrom, izražene elemente avtizma in težave v duševnem razvoju, sedemletni Lukas pa se prav tako sooča s posebnimi potrebami. Vanja zaradi skrbi za starejšega sina prejema plačilo za izgubljeni dohodek. Deček potrebuje stalno podporo pri vsakodnevnih opravilih, komunikaciji in vključevanju v dejavnosti. Za družino zato dom ne predstavlja le strehe nad glavo, temveč okolje, v katerem otroka poznata svojo rutino in se počutita varno.

Sin Alen. FOTO: Osebni Arhiv

To potrjuje tudi pedagoško poročilo Centra za usposabljanje, delo in varstvo Dolfke Boštjančič z dne 8. oktobra. Strokovni delavci v njem poudarjajo, da starejši sin potrebuje mirno, strukturirano in predvidljivo okolje, saj lahko že manjše spremembe povzročijo izrazito vedenjsko in čustveno stisko. Kot primer navajajo celo zamenjavo običajnega družinskega avtomobila z nadomestnim vozilom. Zaradi spremembe je deček doživljal večjo negotovost in težje sprejemal vsakodnevne dejavnosti. »Ko se nam je avto pokvaril in sem dobil nadomestnega, se v drug avto sploh ni hotel usesti,« nam je pojasnil oče.

Sin Lukas. FOTO: Osebni Arhiv

Stisko potrdil tudi center za socialno delo

Strokovni delavci posebej opozarjajo, da je ohranjanje stabilnega domačega okolja pomembno za otrokov razvoj, počutje in sposobnost sodelovanja. Po stabilizaciji bivalnih razmer so pri njem opažali tudi napredek pri vsakodnevnem funkcioniranju. Prav zato se starša bojita, kakšne posledice bi imela prisilna selitev.

Da družina ni zgolj v finančnih težavah, temveč ji grozi resna stanovanjska ogroženost, potrjuje tudi uradno poročilo Centra za socialno delo Dolenjska in Bela krajina, Enote Metlika, z dne 21. oktobra. V njem so strokovni delavci zapisali, da se družina zaradi izvršilnega postopka na nepremičnini, v kateri prebiva, spopada z resno negotovostjo glede ohranitve doma. »Center za socialno delo ocenjuje, da je družina zaradi ogrožene stanovanjske varnosti, skrbi za dva mladoletna otroka s posebnimi potrebami ter povečanih življenjskih stroškov v dejanski socialni stiski,« so zapisali.

Družina sicer ima redne prihodke, vendar jih močno obremenjujejo stroški vsakodnevnega življenja in nege otrok. Alen je zaposlen, a je zaradi poškodbe roke že več mesecev na bolniškem dopustu in čaka nadaljnjo zdravstveno obravnavo. Vanja pa se posveča oskrbi sina, ki potrebuje stalno pomoč. Poleg rednih življenjskih stroškov ima družina še druge obveznosti, med njimi približno 500 evrov mesečnega obroka za lizing avtomobila in 300 evrov, ki jih Alen prispeva za svojo mater.

Priporočilo CSD. FOTO: Osebni Arhiv

Avtomobil je za družino pomemben tudi zaradi prevozov otrok. Toda težave so nastale tudi na tem področju. Iz dokumenta podjetja Sopotnik Trade z dne 9. oktobra je razvidno, da je bil zaradi neporavnanih obveznosti začet postopek odvzema njihovega vozila, čeprav takrat dejanski odvzem še ni bil potrjen. Center za socialno delo je ocenil, da družinski prihodki ob vseh obveznostih ne omogočajo učinkovitega reševanja stanovanjske problematike. Humanitarnim organizacijam je zato priporočil, naj družini po svojih možnostih zagotovijo pomoč, med drugim pri nakupu plenic, hrane in drugih nujnih potrebščin.

Vanja nam je povedala, da samo za plenice za enega od otrok mesečno porabijo približno 400 evrov, saj pripomočki, ki jih prejmejo prek zdravstvenega zavarovanja, ne zadostujejo njegovim potrebam. Zakonca poudarjata, da sta bila vse življenje vajena delati. V obdobjih finančne stiske sta po njunih besedah opravljala tudi dodatna dela in zbirala povratno embalažo, da sta lahko družini zagotovila osnovne potrebščine. Zdaj sta se znašla v položaju, ko brez pomoči in dogovora ne vidita rešitev. Za podporo sta zaprosila humanitarne organizacije, pomoč pri iskanju pravnih možnosti pa sta iskala tudi pri drugih institucijah.

Čeprav sodišče lastnico nepremičnine že opozarja na možnost nadaljevanja izvršbe, iz dokumentacije, ki smo jo pregledali, ni razvidno, da bi bil datum dražbe že določen. Za zakoncema je osem let obnove in urejanja doma, pred njima pa obdobje velike negotovosti. Hiša, ki je bila nekoč skupen družinski načrt, je danes predmet izvršbe zaradi dolga Vanjine odrasle hčerke, ki živi v tujini. Medtem ko banka zahteva poravnavo zapadlih obveznosti, Vanja in Alen upata, da bosta njuna otroka tudi v prihodnje lahko odraščala v domu, ki ga poznata in v katerem se počutita varno.