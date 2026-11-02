Zobozdravnik Jure Poglajen je med humanitarno odpravo spoznal Sharifa, ki je danes njegov sin: »Slovenija je moj dom« (FOTO in VIDEO)

Slovenski zobozdravnik Jure Poglajen je leta 2015 postal eno najbolj prepoznavnih imen slovenskega humanitarnega delovanja. Takrat je na grškem otoku Lezbos pomagal beguncem, ki so v Evropo prihajali v iskanju varnosti, ter organiziral obsežno zbiranje humanitarne pomoči. Za svoje delo je bil izbran za Delovo osebnost leta 2015, tri leta pozneje pa mu je Zdravniška zbornica Slovenije podelila priznanje za izjemno humanitarno delo in prispevek k ugledu slovenskega zdravništva. Ena od njegovih poznejših humanitarnih odprav pa je povsem spremenila tudi njegovo zasebno življenje. V begunskem taborišču je namreč spoznal mladega Afganistanca Sharifa Rajabija, ki je danes del njegove družine in ga ima za svojega sina.

Njuna zgodba se je začela 30. aprila 2019, ko je Poglajen skupaj s teto Liljano, prav tako zobozdravnico, prostovoljno delal v zobozdravstveni ordinaciji v begunskem taborišču. »Takrat smo imeli prek mednarodne organizacije ordinacijo v zabojniku. Za tiste razmere je bilo to precej dobro urejeno. Prišel je fant, ki ga je bolel zob, zraven pa je pripeljal prevajalca, saj večina ljudi tam ni znala angleško. Sharif pa jo je govoril dovolj dobro, da smo se lahko normalno dogovorili,« se spominja Jure. Sharif je ob tej priložnosti za pomoč prosil še sam. »Izpadla mi je plomba. Vprašal sem, ali lahko tudi jaz pridem na vrsto, pa so mi rekli, naj prinesem dokumente. Potem je Jure prišel ven in v angleščini vprašal, kdo je naslednji. Rekel sem, da jaz. In od takrat se poznava,« pripoveduje danes 23-letni mladenič, ki že peto leto živi v Sloveniji.

V Sloveniji je našel dom in družino. FOTO: Kaja Grozina

Usodno srečanje v begunskem taborišču

Poglajna je pri Sharifu že ob prvem srečanju presenetila njegova želja po učenju in vključevanju v družbo. Med dokumenti, ki jih je prinesel na pregled, so bila tudi potrdila o opravljenih jezikovnih tečajih. Učil se je grščine in angleščine, saj je sprva nameraval ostati v Grčiji. »Bil je eden izmed redkih, ki so želeli ostati v prvi varni državi. Zato se je poskušal vključiti v tamkajšnje življenje, učil se je jezikov in si želel tam ustvariti prihodnost. Kljub temu ga je Grčija pozneje večkrat zavrnila,« pojasnjuje Jure. Ker je bil naslednji dan prvi maj, ordinacija pa je bila zaprta, sta se s teto odločila, da Sharifa povabita na izlet po otoku. »Bil je simpatičen, prijeten in z njim smo se lahko pogovarjali. Rekla sva si, da bova nekomu polepšala dan. Povabila sva ga na kosilo in ogled otoka.«

Jure je beguncem na Lezbosu ponudil zobozdravstveno pomoč. FOTO: Osebni arhiv

Štiri leta boja z birokracijo

Sledilo je vse pogostejše druženje. Ko so se Sharifove težave z urejanjem statusa v Grčiji nadaljevale, mu je Jure s pomočjo znancev zagotovil varnejšo namestitev zunaj begunskega taborišča. Pomagal mu je finančno in mu stal ob strani v dolgotrajnih upravnih postopkih. Sharif pripoveduje, da so mu grške oblasti prošnjo za mednarodno zaščito večkrat zavrnile. Priznava, da so bili razgovori z uradniki zanj izredno zahtevni. »Mogoče nisem znal povedati svoje zgodbe tako, kot bi jo moral. Prvič greš na tak intervju, snemajo te, nekdo ves čas tipka po računalniku, ti pa si živčen. Pozabiš stvari in vsega ne moreš povedati. Tudi vsega si ne upaš,« razlaga. Prav zaradi ponavljajočih se zavrnitev se je začela porajati možnost, da bi prihodnost iskal v Sloveniji. Jure se spominja sprehoda, med katerim mu je prvič zastavil to vprašanje. »Do takrat je želel ostati v Grčiji. Tudi mi se nismo hoteli vsiljevati, saj ga nismo želeli odtrgati od okolja, v katerem si je nameraval ustvariti življenje. Ko pa ga Grčija ni želela sprejeti, sem ga vprašal: 'Sharif, ali bi prišel v Slovenijo?' In rekel je, da.«

Odločitev je bila sprejeta, vendar je do njenega uresničenja vodila dolga pot. Sharif je v Grčiji skupno preživel skoraj štiri leta. Postopki pridobivanja mednarodne zaščite in potrebnih dokumentov so se zapletali, negotovost pa se je stopnjevala. »Vmes je bila situacija večkrat tako težka, da mu nismo hoteli priznati, kako malo upanja je ostalo. Res je bilo videti, da ni nobenih možnosti,« priznava Poglajen. Obdobje je dodatno otežila epidemija covida. Nekoč je Jure zaradi sodnega naroka v Grčiji ostal skoraj mesec dni, nato pa je bil narok tik pred izvedbo odpovedan. »Najhuje je bilo, ker nikoli nismo vedeli, kdaj ga bodo aretirali ali deportirali. Dolgo časa sploh ni imel ustreznih dokumentov. Mi smo bili doma in nemočni. Bilo je ogromno neprespanih noči,« pripoveduje Jure. Po njegovih besedah se je položaj začel spreminjati po ponovnem prihodu talibanov na oblast v Afganistanu leta 2021, ko je Sharif naposled pridobil ustrezno zaščito. A tudi tedaj zapletov še ni bilo konec. Treba je bilo urediti grške osebne dokumente in potno listino za tujce.

»Spomnim se, da je ravno tisti dan, ko bi moral dobiti dokumente, v Atenah zapadel sneg. Vse urade so zaprli, kot da gre za izredne razmere,« se danes spominja Poglajen. Nazadnje je Sharif pridobil dokumente, s katerimi je lahko zakonito odpotoval v Slovenijo. Po prihodu so uredili njegov status družinskega člana slovenskega državljana, pozneje pa še stalno prebivališče. Poglajen poudarja, da v vseh teh letih ni razmišljal o tem, da bi odnehal. »Jaz sem ga imel že od samega začetka za svojega. In ni bilo več debate. Tako kot svojega otroka ga ne moreš kar pustiti. Ko nekoga sprejmeš za svojega, nimaš več možnosti obupa. Ne moreš reči: 'Ne gre, pustimo, več sreče prihodnjič.' To preprosto ne gre.«

Obiskali smo ju kar doma. FOTO: Osebni arhiv

Osnovno šolo opravil v manj kot dveh letih

Sharif je v Slovenijo prispel 21. marca 2022, star 19 let. Z Juretom sta iz Grčije priletela na Dunaj, od tam pa sta se z avtomobilom odpeljala proti domu. Njegov prvi stik s Slovenijo je povezan s precej vsakdanjo stvarjo – Cedevito. Med učenjem slovenščine je namreč v učbeniku zasledil omembo priljubljene pijače, zato jo je želel poskusiti takoj po prihodu. »Ko smo prečkali mejo, sem šel na bencinsko črpalko po Cedevito, ker sem o njej bral v učbeniku. Potem pa sem slišal, da vsi govorijo slovensko. To mi je bilo tako fascinantno. Kako lepo vsi govorijo slovensko, sem si mislil. Želel sem si, da bi tudi jaz nekega dne tako govoril,« pove. Pred prihodom o Sloveniji ni vedel veliko. Med Slovenci je poznal predvsem nogometnega vratarja Jana Oblaka, ki ga je spremljal že med bivanjem v Iranu.

Doma je Sharifa pričakala družina, ki je njegov prihod načrtovala več let. Pripravili so mu sobo, uredili hišo in ob prihodu celo napisali »It's a boy!«, se spominja Jure. »Vsi naši prijatelji in sorodniki so zanj vedeli že prej. Ko je prišel, smo ga želeli vsem predstaviti. Hodili smo po Ljubljani, Celju in drugih krajih. Pravo turnejo smo imeli,« se pošali. Po prihodu v Slovenijo pa je Sharifa čakal nov izziv. Ker ni imel osnovne šole, se je vključil v izobraževanje odraslih. Na podlagi preverjanja znanja so mu priznali prve tri razrede, nadaljnje šolanje pa naj bi po prvotnem načrtu trajalo vse do leta 2028. »Ko so mi povedali, da lahko osnovno šolo zaključim do leta 2028, sem si mislil, da je to zelo dolgo. Šel sem do ravnateljice in vprašal, ali lahko hodim individualno in opravljam izpite takrat, ko bom pripravljen.« Njegovi prošnji so ugodili. Sledilo je intenzivno učenje, ki mu je namenil praktično ves prosti čas. V letu in sedmih mesecih je opravil približno 70 izpitov in zaključil osnovnošolsko izobraževanje.

Nekoč si želi odpreti lastni zobotehnični laboratorij. FOTO: Osebni arhiv

»V tistem letu in sedmih mesecih skoraj nisem imel življenja. Učil sem se vsak dan, tudi ob sobotah in nedeljah. Seveda sem šel kdaj kam, ampak večino časa sem porabil za učenje,« pripoveduje. »Njemu je znanje tujih jezikov vsaj dvakrat pomagalo. Če ne bi znal angleško, se midva sploh ne bi mogla pogovarjati in verjetno ne bi šel z mano na izlet. Pozneje mu je pomagalo tudi znanje grščine. Zato ima v sebi, da je znanje vrednota. To je edina stvar, ki mu je nihče ne more vzeti.« Po zaključeni osnovni šoli je Sharif opravil še sprejemni izpit za srednjo zobotehnično šolo v Ljubljani. Za približno 60 mest se je potegovalo več kot 200 kandidatov. »Preizkusili so naše ročne spretnosti, oblikovanje z glino, delo z žico in druge stvari. Tako hitro ugotoviš, ali si primeren za ta poklic,« pojasnjuje Sharif, ki je bil uspešno sprejet.

Danes obiskuje tretji letnik programa za zobnega tehnika in pri praktičnem pouku dosega odlične rezultate. »V prvem letniku sem pri praksi vsakič dobil petico. Zelo hitro sem naredil vse, kar sem moral, potem pa sem šel pogledat, kako delajo drugi,« pove. Jure meni, da ima Sharif izjemen občutek za oblikovanje in ročne spretnosti. »Dejansko je med najboljšimi v razredu pri oblikovanju zob. To je res talent. Ročnih spretnosti se lahko do neke mere naučiš, ampak za takšno delo jih moraš tudi imeti.« Za svojo prizadevnost je bil Sharif izbran tudi za enomesečno praktično usposabljanje na Tenerifih v okviru programa Erasmus+. Odhoda se zelo veseli, Jure pa v smehu pripomni: »Jaz sem mu pa prav nevoščljiv. Tudi jaz bi šel!«

Z recitiranjem Prešerna navdušil na TikToku

Posebno poglavje Sharifovega vključevanja v slovensko družbo je učenje jezika. »Veliko poslušam radio, gledam televizijo in se pogovarjam z ljudmi. Mene ni sram, če me kdo popravi, kadar kaj narobe povem. Tudi sošolcu sem rekel, naj me vedno popravi, ker se bom tako naučil,« pojasnjuje. Priznava, da je slovenščina zahtevna, a obenem poudarja, da je z vztrajnostjo mogoče osvojiti tudi težje jezike. »To ni moj materni jezik, ampak moj četrti. Seveda ne morem govoriti tako kot nekdo, ki se je tu rodil. Ampak vsak dan je boljše.« Posebno pozornost je pritegnil, ko je na TikToku objavil posnetek recitiranja Prešernovih sonetov. Za pouk slovenščine se je moral namreč na pamet naučiti dve pesmi, med učenjem pa se je odločil, da se posname.

»Na TikToku sem dobil 45.000 ogledov. Potem sem začel občasno objavljati še druge posnetke. Ko kaj objavim, nekdo iz naše šole to najde in potem vsi delijo naprej,« pripoveduje. Poleg šolanja in učenja jezika je v Sloveniji opravil še vozniški izpit. »Več kot dvestokrat sem rešil teste na internetu. Potem sem že po sliki vedel, kateri odgovor je pravilen. Prvič sem padel, drugič pa naredil. Tudi pri vožnji sem prvič padel in drugič opravil. Imel sem 32 ur vožnje,« pove. Čeprav je danes zadovoljen z življenjem v Sloveniji, vključevanje v novo okolje ni bilo brez težav. Še posebej velik preskok je predstavljal začetek srednješolskega izobraževanja, saj prej ni poznal običajnega šolskega sistema. »Prvič sem bil v razredu s tridesetimi dijaki. To je bilo zame nekaj čisto novega. Tudi starejši sem bil od drugih. Prvi letnik je bil težek, v drugem pa sem se že znašel,« pojasnjuje.

Navajati se je moral na šolski urnik, pisna in ustna ocenjevanja ter organizacijo učenja. Na začetku se s sošolci ni veliko družil, saj so bili mlajši od njega. Sčasoma so se odnosi izboljšali in danes pravi, da v šolo hodi z veseljem. »Zdaj imam prijatelje, tudi iz drugih razredov. Ne razmišljam tako, da moram v šolo. Prav veselim se, da grem,« pravi. Posebej pohvali profesorje in vodstvo šole, ki so mu ves čas stali ob strani. »Profesorji so bili od prvega dne zelo prijazni do mene. Tudi ravnateljica, ki je bila prej naša profesorica slovenščine. Zelo sem hvaležen, da sem na takšni šoli.«

Jure Poglajen FOTO: Osebni Arhiv

Prvič v življenju je lahko otrok

Danes se v Sloveniji počuti doma. Navdušujejo ga tudi nekatere jedi, predvsem potica in kremne rezine. Jure priznava, da se njuna vez ni razvila v enem samem trenutku. Prav tako ni bilo neke prelomne odločitve, ko bi se nenadoma odločil, da želi Sharifa sprejeti za sina. »Že od samega začetka se mi je zdelo, da bi temu fantu lahko pomagal. Pozneje je postalo jasno, da v Grčiji ne bo mogel ostati, in edina možnost je bila, da ga pripeljemo v Slovenijo.« Želja po otroku je bila sicer prisotna že prej. Jure je v preteklosti opravil tudi preverjanja pri centru za socialno delo v okviru postopkov za posvojitev, vendar do nje tedaj ni prišlo. Formalni postopek posvojitve Sharifa sicer še ni končan, vendar ga ima Jure že dolgo za svojega sina. Ob tem poudarja, da so zanj povsem samoumevne tudi vse odgovornosti, ki jih prinaša starševstvo.

»Nekateri pravniki so me opozarjali, naj pazim, ker bo potem dedovanje in podobno. Jaz sem jim rekel: 'Ja, in? Seveda!' Saj zato ga tudi želim posvojiti. Ko nekoga sprejmeš tako blizu, ne razmišljaš o tem, ali bo po tebi kaj podedoval. Seveda bo,« je odločen. V njunem vsakdanu danes ne manjka običajnih družinskih pogovorov, dogovorov in tudi kakšne prepovedi. Jure se pošali, da je pri eni stvari posebej nepopustljiv. »Motorja mu ne pustim. Definitivno ne. Predvsem zaradi sebe, ker potem ne bi spal,« pove. Sharif prizna, da je Jure včasih strog, vendar to razume kot del starševske skrbi. »Včasih mora biti. To je tudi spoštovanje do očeta.«

In kako ga kliče? »Večinoma po imenu, včasih pa tudi oči,« pove Sharif. Jure priznava, da ga ta beseda vedno znova razveseli. »Lepo je. To je nekaj, česar mi prej nihče ni mogel reči. Za očeta je to zelo prijetna beseda.« Ob tem poudari še nekaj, kar se mu pri Sharifovem vključevanju v družino zdi posebej pomembno. »Moral je sprejeti tudi to, da je otrok. Ne v smislu, da je komu podrejen, ampak da je lahko otrok. Prej te možnosti ni imel. Zdaj ima lahko tudi nekaj najstništva, čeprav je že odrasel.«

Sharif FOTO: Osebni Arhiv

Ena največjih humanitarnih organizacij

Pogljanova humanitarna pot se je začela avgusta 2015, ko je odpotoval na grški otok Lezbos. Tam se je srečal s težkimi razmerami, v katerih so živeli begunci, ki so v Evropo prihajali s čolni. Namesto načrtovanega oddiha se je posvetil pomoči ljudem v stiski. Sodeloval je pri razdeljevanju hrane, vode, oblačil in zdravstveni oskrbi. V nekaj dneh je s pomočjo podpornikov zbral približno 6000 evrov, pozneje pa je sodeloval pri organizaciji obsežne humanitarne akcije, v okviru katere so s pomočjo organizacije ADRA Slovenija, Slovenske vojske in Adrie Airways na Lezbos prepeljali približno dve toni in pol pomoči.

Čeprav je bilo njegovo delo sprva deležno velike podpore, so se pozneje pojavili tudi številni negativni odzivi. »Ko so begunci začeli prihajati v Slovenijo, so se pojavili drugačni komentarji,« se spominja. Večkrat je slišal tudi očitek, naj begunce, če jim že tako rad pomaga, odpelje kar domov. »In enega sem res pripeljal domov,« danes odgovarja z nasmehom. S humanitarnim delom nadaljuje prek ustanove Državljani sveta, ki pomaga ljudem v stiski, med drugim z zbiranjem šolskih potrebščin za socialno ogrožene otroke in daril za starejše. Prepričan je, da solidarnost ne bi smela poznati meja. »Vsi živimo pod istim soncem. Nihče ni večvreden in nihče manjvreden. Pomembno je, da pomagamo.«

Sharif si želi po končani srednji šoli nadaljevati študij inženirstva zobne protetike, pozneje pa odpreti lasten zobotehnični laboratorij v Brežicah. Razmišlja tudi o tem, da bi si nekoč ustvaril družino, ob čemer ga Jure v smehu prekine: »Z družino še malo počakaj. Jaz še niti petdeset let nisem star, ne morem biti že dedek!« Ko ga vprašamo, ali bi bil pripravljen še kdaj postati oče, odgovori: »Verjetno ja.« Sharif pa ima tudi sam željo: če bi dobil sorojenca, bi si želel sestro. Sharif danes v Sloveniji obiskuje šolo, načrtuje poklicno pot in prihodnost, Jure pa poudarja, da je z njegovim prihodom tudi njegov svet dobil veliko več barv.