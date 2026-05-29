INTERVENTNI ZAKON

Počilo v oddaji na nacionalki, davčni strokovnjak Simič nevladniku Forbiciju: »Lažete v kamere!«

Tema je bil interventni zakon, a razprava se je hitro spremenila v besedni obračun. Besedni dvoboj se je nadaljeval danes.
Forbici je med drugim dejal, da zakon daje »temeljno podlago za sistemsko korupcijo«. FOTO: Leon Vidic/delo
N. P.
 29. 5. 2026 | 19:20
V oddaji Tarča je počilo med davčnim strokovnjakom Ivanom Simičem in direktorjem Centra za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij Goranom Forbicijem. Tema je bil interventni zakon, a razprava se je hitro spremenila v neposreden obračun o zasebnem zdravstvu, javnem denarju, nevladnikih in podjetjih. 

Ivan Simič je v razpravi poudaril, da je interventni zakon zanj »v redu«. Posebej je zagovarjal razvojno kapico pri 7500 evrih. Po njegovih besedah ne drži, da gre zgolj za »darilo bogatim«, saj naj bi pri visokih plačah delodajalci pogosto izhajali iz dogovorjene neto plače, nato pa preračunavali bruto znesek. Ob tem je poudaril, da razvojno kapico poznajo številne evropske države, zato da so kadri odhajali drugam, tudi na Hrvaško in v Srbijo, kjer takšno omejitev poznajo. 

Forbici: to je selitev denarja v zasebne žepe

Goran Forbici je podal repliko, v kateri mu je očital sprenevedanje in opozoril, da je Simič solastnik oziroma direktor zasebne zdravstvene klinike, ki da posluje z izgubo. Po njegovih besedah interventni zakon odpira vrata temu, da se javni denar iz javnih bolnišnic seli k zasebnim izvajalcem. Še posebej k tistim, ki doslej brez koncesij niso dobivali javnega denarja. Simič tega ni zanikal, temveč je v kasnejši repliki omenil, da zasebniki krajšajo čakalne vrste.

Ivan Simič je danes na omrežju X objavil zapis, v katerem je Forbiciju vnovič očital laž. FOTO: Roman Šipić
Forbici je med drugim dejal, da zakon daje »temeljno podlago za sistemsko korupcijo«. Pri tem je pojasnil, da po njegovem sistemska korupcija ni le nezakonito jemanje javnega denarja, temveč tudi spreminjanje zakonov tako, da lahko javni denar nato zakonito odteka v zasebne žepe. Simiču je očital, da bo lahko imela od tega koristi tudi njegova klinika, ki naj bi že več let poslovala z izgubo. »Ta zakon je neposredno darilo temu,« je dejal Forbici in dodal, da se bo po njegovem odslej k zasebnim klinikam stekal tudi javni denar. Njegova ocena je, da gre za »selitev denarja iz javnega v zasebne žepe peščice«.

Simič vrnil udarec: kdo koga financira?

Simič se je nato odzval z očitkom nevladnemu sektorju: »Kolikor vem, gospod predstavlja nevladne organizacije. Pomeni, te nevladne organizacije financira gospodarstvo, torej mi jih financiramo,« je dejal Simič. Nevladnik mu je odgovoril: »Gospod Simič, nevladnih organizacij vi zagotovo ne plačujete, vaše podjetje ustvarja izgubo. Mislim, da je trenutna akumulirana izguba 700.000 evrov,« mu je odvrnil, a v račun ni vzel vseh Simičevih podjetij. »Jaz imam tudi druga podjetja, ki imajo več sto tisoč evrov dobička,« je Ivan Simič dejal na navedbe o izgubah svoje zdravstvene klinike, nato pa izrekel eno najostrejših replik večera: »To je laž. Lažete v kamere.«

Besedni dvoboj se s tem ni končal. Simič je danes na omrežju X objavil zapis, v katerem je Forbiciju vnovič očital laž. Zapisal je: »Goran Forbici je v včerajšnji oddaji Tarča lagal. Moja tri podjetja so v letu 2025 plačala več kot 950.000 davkov in prispevkov. Podrobnejša pojasnila bom objavil na svojem blogu, ko prejmem letna poročila od Zavoda CNVOS, ki je v letu 2024 iz proračuna prejel 618,56 milijona EUR.«

Forbici sicer v oddaji ni govoril o vseh Simičevih podjetjih, temveč se je osredotočil le na eno od njih, na zasebno zdravstveno kliniko, za katero je zatrdil, da ustvarja izgubo in da bi ji interventni zakon lahko odprl pot do javnega denarja. Simič je odgovoril širše in navedel skupni znesek davkov in prispevkov treh svojih podjetij ter napovedal dodatna pojasnila na blogu. Spora, kot kaže, še ne bo kmalu konec. Kdo laže in kdo govori resnico, pa presodite sami.

Ivan SimičGoran Forbicikorupcijadavkiinterventni zakonzasebno zdravstvonevladne organizacije
