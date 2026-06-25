Počilo v stranki Resnica! Vidni član javnosti: »Po tehtnem premisleku sporočam, da sem se umaknil iz delovanja v stranki«

Kaj se dogaja v stranki Resnica, ki jo vodi Zoran Stevanović, sicer tudi predsednik DZ? Namreč, vodja organizacije stranke Samo Juršič je objavil zapis, v katerem je razkril, da stranko zapušča.

Tako pravi: »To pišem s precej težkim srcem. Tisti, ki me poznate, veste, da nikoli nisem bil človek politike. Prav nasprotno. Celo življenje sem se od nje držal stran, ker sem zaradi svojega dela pogosto iz prve roke videl in doživel stvari, ki so me odvračale od prepričanja, da je v slovenski politiki sploh mogoče kaj spremeniti. Potem je prišla zgodba, v katero sem začel verjeti. Verjel sem programu. Verjel sem ljudem. Verjel sem besedam o drugačni politiki, poštenosti, odgovornosti in spoštovanju človeka. Verjel sem toliko, da sem tej zgodbi namenil svoj čas, svoje znanje, svoje izkušnje, svoja poznanstva in svoj ugled.«

Ob tem pravi, da ne odhaja jezen, ampak predvsem zelo razočaran.

»Razočaran, ker sem skozi čas spoznal, da med tem, kar se govori in tem, kar se dejansko živi, včasih obstaja precej večja razlika, kot sem si bil pripravljen priznati. Še vedno verjamem v veliko idej, zaradi katerih sem se tej zgodbi sploh pridružil. Verjamem, da Slovenija potrebuje spremembe. Verjamem, da ljudje potrebujejo nekoga, ki jih bo slišal. Verjamem, da politika lahko služi ljudem. A vedno bolj sem ugotavljal, da zgolj dobre ideje niso dovolj. Potrebna so dejanja. Potrebno je spoštovanje ljudi. Potrebno je spoštovanje dogovorov. Potrebna je korektnost in odgovornost.

In predvsem je potrebno, da človek ostane zvest vrednotam tudi takrat, ko ni več odvisen od podpore ljudi, ki so mu pomagali priti do cilja.

Če sem v zadnjih letih kogarkoli prepričal, da je podprl to stranko predvsem zaradi zaupanja vame, potem čutim dolžnost, da mu danes iskreno povem tudi drugo plat zgodbe. Ne zato, da bi kogarkoli prepričeval v nasprotno. Ampak zato, ker verjamem, da si ljudje zaslužijo iskrenost.

Hvaležen sem vsem, ki ste mi v tem obdobju stali ob strani, me podpirali in verjeli v isto vizijo, kot sem verjel sam. Nikogar ne obsojam in nikomur ne želim nič slabega. A prišel sem do točke, ko v takšnem sodelovanju ne vidim več svoje prihodnosti. Zato odhajam mirne vesti.

Prepričan pa sem, da bo vsak prej ali slej ocenjen po svojih dejanjih, ne po svojih besedah. In prav to bo na koncu povedalo največ,«.

Odziva stranke oziroma njenega predsednika Zorana Stevanovića na odhod Sama Juršiča za zdaj še ni.