Počitnikovanje na Hrvaškem zna biti drago! Tu je analiza cen nastanitev na hrvaški obali

​Počitnikovanje na Hrvaškem zna biti drago; skupni stroški za slovensko družino zajemajo gorivo in cestnino, hrano in pijačo, opremo za plažo in najdražje od vsega, nastanitev. A nova analiza priljubljenih apartmajev kaže, da je pri slednjem mogoče precej prihraniti, odvisno od tega, kaj izberete. Po podatkih platforme za pametno nakupovanje Shoptok.si so tako cene opreme za plažo v povprečju stagnirale ali celo padle. Po drugi strani je gorivo na Hrvaškem trenutno 18 odstotkov dražje kot lani poleti, kar povratno potovanje na hrvaško obalo podraži za 15 do 20 evrov. Kar zadeva nastanitev, cene v primerjavi z lanskim letom ne bi smele bistveno zrasti, vseeno pa kažejo precejšnje razlike med destinacijami in termini.

FOTO: Shoptok.si

Raziskava cen nastanitev na hrvaški obali je zajela po 10 najbolje ocenjenih apartmajev s štirimi zvezdicami za štiričlansko družino v šestih glavnih turističnih županijah jadranske obale. Dodatni pogoj je bil, da so apartmaji neposredno ob plaži, cene pa so bile spremljane za teden dni v treh ključnih poletnih terminih: od 27. junija do 4. julija, od 18. do 25. julija in od 8. do 15. avgusta.

Junij je daleč najugodnejši mesec

Povprečna cena tedenske nastanitve v juniju znaša 1.263 evrov, kar je skoraj 300 evrov manj kot v juliju ali avgustu. Za družine, ki lahko uskladijo letni dopust z začetkom šolskih počitnic, je konec junija daleč najugodnejša možnost in prinaša prihranek skoraj 24 odstotkov v primerjavi z avgustom. Junij velja za mesec, ko se sezona šele razgreta, zato nekoliko nižje cene niso presenetljive. Najcenejša destinacija v juniju je Splitsko-dalmatinska županija s povprečnimi 935 evri za najbolje ocenjene apartmaje, kar je posledica najširše ponudbe nastanitvenih zmogljivosti v številnih manjših krajih. To cene znatno znižuje v primerjavi z ekskluzivnimi lokacijami, kot sta Split ali Hvar, kjer so cene precej višje.

Na drugem koncu lestvice sta Istrska in Dubrovniško-neretvanska županija s povprečnimi cenami okoli 1.400 evrov že v juniju. Ti dve regiji veljata za najekskluzivnejši na Hrvaškem, zato takšno razmerje ni presenetljivo.

Konica sezone: julij in avgust sta skoraj izenačena

Julij in avgust imata na ravni celotne Hrvaške skoraj enak povprečni ceni: 1.541 evrov nasproti 1.564 evrov. To potrjuje, da vrhunec sezone traja praktično polna dva meseca, brez opaznejšega padca cen v avgustu.

FOTO: Shoptok.si

Izjema je Primorsko-goranska županija, ki med vsemi regijami beleži največji sezonski skok: cene od junija do julija narastejo za 52 odstotkov, s 1.185 na 1.804 evre, nato pa v avgustu padejo za 19 odstotkov. Kvarner je v celotnem vzorcu precej volatilna destinacija, kar je predvsem posledica velikih razlik v cenah med premium lokacijami in manjšimi kraji.​

Skrita vrednost srednje Dalmacije

Med najcenejšimi in najdražjimi destinacijami se uvrščata Zadarska in Šibensko-kninska županija, dve regiji, ki v tej analizi ponujata morda najzanimljivejše razmerje med ceno in kakovostjo. Zadarska beleži največji padec cen med julijem in avgustom izmed vseh šestih regij: s 1.586 evrov v juliju pade na 1.358 evrov v avgustu, kar pomeni zmanjšanje za 14 odstotkov. Za družine, ki lahko dopust premaknejo za teden ali dva, je to konkreten prihranek brez kompromisov pri kakovosti nastanitve. Šibensko-kninska pa ponuja drugačno prednost: največjo stabilnost cen skozi celotno sezono. Razlika med najcenejšim in najdražjim terminom znaša le 155 evrov, kar načrtovanje naredi predvidljivo ne glede na to, kdaj rezervirate.

​