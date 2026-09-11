»Počutile smo se kot prave dame«: ganljiva gesta zaposlenih v koprskem domu upokojencev (FOTO)

Na vrtu doma upokojencev v Kopru je bilo konec avgusta precej drugače kot običajno. Namesto vsakodnevne rutine so stanovalke čakale obrazne maske, kopeli za noge, nega rok in nohtov, masaža, urejanje obrvi, hladna limonada in sadje. V domu so namreč pripravili prav poseben Spa dan, ki se ga je udeležilo 20 stanovalk. Kot pravijo, so želeli z dogodkom pokazati predvsem to, da tudi življenje v domu starejših lahko prinaša presenečenja, druženje, nova doživetja in trenutke, namenjene zgolj dobremu počutju.

Spa dan FOTO: Osebni Arhiv

»Pri našem delu se ves čas trudimo razmišljati, kaj lahko stanovalcem ponudimo poleg kakovostne oskrbe in zdravstvene nege. Pomembno se nam zdi, da se pri nas dobro počutijo, da ohranjajo občutek lastne vrednosti ter da imajo tudi trenutke, ko je pozornost namenjena samo njim,« nam je pojasnila, vodja enote Koper. Prav iz takšnega razmišljanja se je porodila zamisel, da bi stanovalkam pripravili nekoliko drugačen dan. »Želeli smo našim stanovalkam pripraviti dan razvajanja, sprostitve, druženja in predvsem dobre volje. Tudi v starosti ostaja želja po urejenosti, lepoti, nežnem dotiku in pozornosti,« poudarja. Stanovalke, ki so se dogodka udeležile, sprva niso vedele, kaj jih čaka. »Njihovi odzivi so bili čudoviti. Veliko je bilo smeha, pogovora in iskrenega veselja. Prav njihovi nasmehi so bili za nas najlepša potrditev, da smo naredili nekaj dobrega.«

Na vrtu doma, v prijetni senci, so pripravili prostor za druženje, stanovalke pa so čakali nega obraza, rok, masaža nog in urejanje obrvi. Ob tem so poskrbeli tudi za osvežitev s hladno limonado in sadjem. »Želeli smo ustvariti pravo Spa vzdušje, seveda prilagojeno našim stanovalkam. Ob negi je bilo prav tako pomembno prijetno okolje, sproščeno druženje in čas, ki smo ga namenili vsaki posameznici.« V domu poudarjajo, da namen dogodka ni bil zgolj kozmetične narave. »Šlo je predvsem za doživetje in občutek, da je bil ta dan pripravljen prav zanje.«

Spa dan FOTO: Osebni Arhiv

Počutile so se kot prave dame

Za razvajanje stanovalk so poskrbele receptorka Dorotea Radišić, fizioterapevtka Nuša Žmak in Jelena Kovač iz zdravstvene ekipe. »Veliko zaslug za uspeh takšnega dogodka imajo naši zaposleni, ki s svojo dobro voljo, idejami in pripravljenostjo narediti nekaj več pomembno prispevajo h kakovosti življenja naših stanovalcev,« pravijo in dodajajo, da za prijeten dogodek niso vedno potrebna velika sredstva. »Ni vedno vse pogojeno z denarjem. Tudi z zelo malo finančnimi sredstvi lahko naredimo veliko. Potrebna je predvsem dobra volja, ustvarjalnost in želja zaposlenih, da stanovalcem ponudimo nekaj več od vsakodnevne rutine.«

Spa dan FOTO: Osebni Arhiv

Presenečenje čaka tudi gospode

Da je Spa dan na stanovalkah pustil velik vtis, priča tudi zapis stanovalke, ki ga je pripravila v soglasju s celotno skupino udeleženk. V njem je opisala, kako so se 28. avgusta med 10. in 12. uro posedle na udobne podložene klopi na vrtu doma, ob lepo okrašeni mizi pa so jih pogostili s hladno limonado in sadno kupo. »Sledila je nega obraza. Vsaka je dobila že pripravljeno masko za obraz, bile smo kot na maškaradi. Istočasno smo namočile noge v lavorje, kjer je bila pripravljena voda z negovalno soljo. Po priporočilu naših 'kozmetičark' smo se tako eno uro pogovarjale, smejale in čakale na rezultat. Sledila je nega rok in nohtov,« je zapisala. Posebej je izpostavila tudi zaposlene, ki so poskrbele za dogodek. »Njihovo delo je bilo usklajeno in z občutkom nežnosti opravljeno. V dveh urah so vzorno razveselile 20 stanovalk,« je zapisala ter se v imenu vseh udeleženk zahvalila vodstvu doma, ki jim je omogočilo trenutke nege, sprostitve in prijetnega druženja. Najbolj zgovoren pa je zaključek njihovega zapisa. »S spoštovanjem sprejmemo besedo 'dame', saj smo se tistega dne resnično počutile kot prave dame. V spominu nam bo ostal za vedno.«

Spa dan FOTO: Osebni Arhiv

V domu ob tem opozarjajo, da imajo podobne aktivnosti tudi širši pomen za kakovost življenja starejših. »Človek s prihodom v dom ne izgubi potrebe po pozornosti, druženju, urejenosti, nežnosti in občutku, da je pomemben,« pravijo. Po njihovih izkušnjah namreč na kakovost bivanja ne vplivajo samo zdravstvena nega, oskrba, prehrana in varnost. »Zelo pomembno je tudi čustveno in socialno počutje. Včasih so prav majhne stvari tiste, ki človeku pomenijo največ – urejeni nohti, nega obraza, prijazen dotik, pogovor ali preprosto občutek, da si je nekdo vzel čas samo zanj.«

Podobna presenečenja sicer v domu pripravljajo skozi vse leto. »Trudimo se, da pripravljamo različne aktivnosti, druženja, praznovanja in presenečenja. Ne želimo, da bi bilo življenje v domu sestavljeno samo iz vsakodnevne rutine,« poudarjajo. Pri tem veliko stavijo na sodelovanje zaposlenih. »Vsak zaposleni lahko prispeva svojo idejo, znanje, čas in ustvarjalnost. Prepričani smo, da vsi zaposleni skupaj zmoremo veliko več kot vsak posameznik. Ko stopimo skupaj z istim ciljem – da našim stanovalcem polepšamo vsakdan – lahko naredimo res veliko.« Njihov cilj je, da dom ne bi bil le prostor, kjer človek prejema potrebno oskrbo. »Želimo, da je to prostor odnosov, druženja, topline, smeha in tudi novih lepih spominov.«

Spa dan FOTO: Osebni Arhiv

Glede na odzive stanovalk Spa dan gotovo ni bil zadnji. »Glede na izredno pozitivne odzive ga bomo zagotovo še ponovili,« napovedujejo. Ob tem pa razkrivajo, da niso pozabili niti na moški del svojih stanovalcev. »Tudi oni potrebujejo pozornost, prijetna doživetja in občutek, da smo nekaj pripravili posebej zanje. Zato trenutno že pripravljamo presenečenje tudi za naše gospode. Kaj natančno jih čaka, pa naj za zdaj ostane še majhna skrivnost.«