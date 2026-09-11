»Počutile smo se kot prave dame«: ganljiva gesta zaposlenih v koprskem domu upokojencev (FOTO)

Na vrtu doma upokojencev v Kopru je bilo konec avgusta precej drugače kot običajno. Namesto vsakodnevne rutine so stanovalke čakale obrazne maske, kopeli za noge, nega rok in nohtov, masaža, urejanje obrvi, hladna limonada in sadje. V domu so namreč pripravili prav poseben Spa dan, ki se ga je udeležilo 20 stanovalk. Kot pravijo, so želeli z dogodkom pokazati predvsem to, da tudi življenje v domu starejših lahko prinaša presenečenja, druženje, nova doživetja in trenutke, namenjene zgolj dobremu počutju.
Na vrtu doma, v prijetni senci, so pripravili prostor za druženje, stanovalke pa so čakali nega obraza, rok, masaža nog in urejanje obrvi. Ob tem so poskrbeli tudi za osvežitev s hladno limonado in sadjem. »Želeli smo ustvariti pravo Spa vzdušje, seveda prilagojeno našim stanovalkam. Ob negi je bilo prav tako pomembno prijetno okolje, sproščeno druženje in čas, ki smo ga namenili vsaki posameznici.« V domu poudarjajo, da namen dogodka ni bil zgolj kozmetične narave. »Šlo je predvsem za doživetje in občutek, da je bil ta dan pripravljen prav zanje.«
Za razvajanje stanovalk so poskrbele receptorka Dorotea Radišić, fizioterapevtka Nuša Žmak in Jelena Kovač iz zdravstvene ekipe. »Veliko zaslug za uspeh takšnega dogodka imajo naši zaposleni, ki s svojo dobro voljo, idejami in pripravljenostjo narediti nekaj več pomembno prispevajo h kakovosti življenja naših stanovalcev,« pravijo in dodajajo, da za prijeten dogodek niso vedno potrebna velika sredstva. »Ni vedno vse pogojeno z denarjem. Tudi z zelo malo finančnimi sredstvi lahko naredimo veliko. Potrebna je predvsem dobra volja, ustvarjalnost in želja zaposlenih, da stanovalcem ponudimo nekaj več od vsakodnevne rutine.«
Podobna presenečenja sicer v domu pripravljajo skozi vse leto. »Trudimo se, da pripravljamo različne aktivnosti, druženja, praznovanja in presenečenja. Ne želimo, da bi bilo življenje v domu sestavljeno samo iz vsakodnevne rutine,« poudarjajo. Pri tem veliko stavijo na sodelovanje zaposlenih. »Vsak zaposleni lahko prispeva svojo idejo, znanje, čas in ustvarjalnost. Prepričani smo, da vsi zaposleni skupaj zmoremo veliko več kot vsak posameznik. Ko stopimo skupaj z istim ciljem – da našim stanovalcem polepšamo vsakdan – lahko naredimo res veliko.« Njihov cilj je, da dom ne bi bil le prostor, kjer človek prejema potrebno oskrbo. »Želimo, da je to prostor odnosov, druženja, topline, smeha in tudi novih lepih spominov.«
Glede na odzive stanovalk Spa dan gotovo ni bil zadnji. »Glede na izredno pozitivne odzive ga bomo zagotovo še ponovili,« napovedujejo. Ob tem pa razkrivajo, da niso pozabili niti na moški del svojih stanovalcev. »Tudi oni potrebujejo pozornost, prijetna doživetja in občutek, da smo nekaj pripravili posebej zanje. Zato trenutno že pripravljamo presenečenje tudi za naše gospode. Kaj natančno jih čaka, pa naj za zdaj ostane še majhna skrivnost.«