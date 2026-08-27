Pretresljivo odkritje pod avtomobilom županskega kandidata, iz Ankarana sporočajo: »Prestopil je vse meje!« (FOTO)

V Ankaranu je pred jesenskimi lokalnimi volitvami prišlo do nenavadnega dogodka, ki je sprožil ostro reakcijo Mesta Ankaran. Na družbenem omrežju Facebook so objavili fotografijo avtomobila kandidata za župana Aleksandra Pahorja, na kateri je videti stol, zataknjen pod zadnji del vozila oziroma pod prtljažnik. Mesto Ankaran je ob fotografiji zapisalo, da naj bi bila stolica odkrita pod avtomobilom kandidata in da obstaja sum, da jo je nekdo tja namerno podstavil. Ob tem so dejanje označili kot »brutalno – mafijsko opozorilo ali nevarno provokacijo kandidatu za župana?«.

V objavi na Facebooku so poudarili, da takšna dejanja po njihovem mnenju presegajo meje političnega boja. »Kdor koli je to storil, je prestopil vse meje! Politični boj mora potekati z argumenti, ne z nevarnimi dejanji, zastraševanjem in ustvarjanjem strahu,« so zapisali. Pri tem pa iz same fotografije ni mogoče ugotoviti, kdo je stol namestil pod avtomobil oziroma ali je bil tja postavljen z namenom zastraševanja. Mesto Ankaran v objavi govori o sumu, da je bil predmet namerno podstavljen.

Pahor letos kandidira za župana

Aleksander Pahor je aktualni občinski svetnik v Ankaranu in član liste Vsi smo Ankaran. Njegovo kandidaturo za župana na letošnjih jesenskih lokalnih volitvah so že javno potrdili. Politično dogajanje v Ankaranu je tako pred volitvami že precej živahno. Aktualni župan Gregor Strmčnik je namreč napovedal, da se jesenskih lokalnih volitev ne bo udeležil in da odhaja v pokoj, medtem ko je Pahor svojo kandidaturo že potrdil.

Pozivajo k odgovornemu ravnanju

Mesto Ankaran je ob objavi fotografije pozvalo k odgovornosti in hkrati zapisalo nekoliko ironičen poziv glede samega stola. »Pozivamo vse, da odslužene stolice in ostale smeti odpeljete v predelovalnico odpadkov na Lazaret,« so zapisali.

Iz objave ni razvidno, ali je bil zaradi dogodka podana prijava policiji oziroma ali poteka kakršenkoli uradni postopek. Prav tako ni mogoče potrditi, kdo je stol postavil pod avtomobil. Primer pa je vsekakor dodatno zaostril predvolilno dogajanje v Ankaranu, kjer bo letošnja tekma za županski položaj očitno zaznamovana tudi z vse bolj ostrim političnim ozračjem.