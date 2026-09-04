Pod Krimom oživeli stari kmečki običaji: od mlatve žita do vitja senenih kit (FOTO)

Zadnjo avgustovsko nedeljo je Turistično društvo Krim že šestič zapovrstjo organiziralo Kmečki praznik pod Krimom, ki so ga pripravili na hipodromu v Vrbljenah. Prireditev se je začela na lepo in sočno nedeljo s povorko po hipodromu.

V njej so sodelovali konjenica z zastavami pod vodstvom Mirka Susmana, Ranč pod Krimom, Godba na pihala Ig, konji in kočije. Na kočiji domačije Smole z Iga so se peljali župan Občine Ig Zlatko Usenik, podžupanja Zuhra Jovanović in predsednik odbora za turizem Rado Lovšin. »Kmetija Smole se vedno z veseljem odzove in udeleži naših prireditev, so člani Konjerejskega društva Krim, veliko pa sodelujejo tudi z Društvom prijateljev konj Višnja Gora. Lepo je videti, da pri tem sodeluje celotna družina,« je povedala Darja Modic, ki je prepletala niti Kmečkega praznika pod Krimom.

Na vozu so se peljali kosci in grabljice domačega TD Krim.

Veliki in mali

Naslednjo kočijo je vozila Alja Trček, vnukinja Marjana Trčka, oba sta člana Konjerejskega društva Barje. Na kočiji se je peljal direktor Krajinskega parka Ljubljansko barje Janez Kastelic. Alja je po svojem dedu pred tremi leti prevzela predsedovanje KD Barje, podedovala je seveda tudi ljubezen do konj. Letos je končala biotehniško fakulteto, udeležuje pa se tudi tekmovanj v delovni sposobnosti konj, kjer je že dvakrat zmagala, enkrat pa je osvojila tretje mesto.

Naslednjo kočijo oziroma voz je peljal Vinko Sočič iz Notranjih Goric. Na vozu so se peljali kosci in grabljice domačega TD Krim. Vinko je član KD Barje, s konji se ukvarja 50 let, s prevozi s kočijo pa že 25 let. Udeležuje se vseh prireditev, na katere je povabljen, tudi na prireditvah TD Krim je vedno prisoten. Za dobro voljo in veselo razpoloženje je poskrbel harmonikar David Tom iz Črne vasi, ki se na povabilo članov TD Krim vedno z veseljem odzove. Sodeloval je še Milan Debevc z vnukinjo Ulo, ki je član KD Barje. Tudi on se udeležuje vseh prireditev, na katere je povabljen, prisoten pa je tudi na vseh prireditvah, ki jih med letom organizira TD Krim. Marjan Trček je na kočiji vozil Alenko Jeraj, poslanko državnega zbora. V družini Trček se s konji ukvarjajo že od leta 1949; Trček je ustanovitelj KD Barje in je bil do 2023. tudi predsednik društva, ki je bilo ustanovljeno leta 1997.

Prikaz opravil

Sledil je sprevod traktorjev od starodobnih pa vse od najnovejših, vsak traktorist je v spomin dobil tablico. Ko so traktorji odpeljali krog po hipodromu v Vrbljenah, je sledil blagoslov traktorjev, ki ga je opravil domači župnik Aco Jerant. Še prej so vse obiskovalce pozdravili župan Iga, direktor Krajinskega parka Ljubljansko barje Janez Kastelic in Jerajeva.

Podkrimski traktorji na hipodromu v Vrbljenah

Prikazali so kmečka opravila.

Kmečkega praznika pod Krimom ne bi bilo brez prikaza opravil, ki so še danes aktualna v tistih krajih, kjer se še veliko ljudi ukvarja s kmetijstvom. Prikazali so mlatev žita z mlatilnico, čiščenje s cepci, nato z reto in na koncu še fino čiščenje s pajklom. Potem je bilo žito pripravljeno za shrambo oziroma kaščo. Sledil je prikaz ruženja koruze z ročnim ružalnikom.

Nato so se preselili v parkur, kjer so prikazali vitje senene kite, kar je bila posebna značilnost podkrimskih vasi za transport sena na vlak. Modičeva je podrobneje predstavi to kmečko zanimivost: »Če so kmetje imeli več sena, kot so ga potrebovali, so ga prodali. Ker je bilo seno težko spraviti na vlak v razsutem stanju, so se kmetje znašli po svoje in seno vili v kite ter jih potem z vozom prepeljali do postaje vlaka v Preserje ali na Škofljico. Zdaj seno ali mrvo baliramo, saj skoraj ni več sena v razsutem stanju.«

6. kmečki praznik so že organizirali.

Pestro na stojnicah

Novost na letošnji prireditvi pa so bile stojnice, na katerih so prikazovali izdelavo košar in zobotrebcev; sodelovala sta Edo in Iva Jakič z Golega pri Igu, gospod Papež iz Kranja pa je na ogled postavil izdelavo lesenih obeskov in še marsikaj. Na naslednji stojnici je Jože Rus prikazal točenje medu, saj se s čebelarstvom ukvarja že 40 let. Je domačin, rojen v Strahomeru, zdaj živi v Ljubljani, vendar za čebele skrbi v rodni vasi. Na dveh stojnicah so predstavili delo TD Krim, na eni pa se je predstavil Krajinski park Ljubljansko barje.

Kmetje so za lažji transport seno vili v kite.

Letošnja novost so bile stojnice.

Za najmlajše so pripravili pastirske igre.

Kmetje imajo vse dni v letu več kot dovolj dela, kar so med drugim pokazali na stojnici s prikazom luščenja fižola, ki ga je pripravila članica TD Krim Iva Lesica, pridružilo se ji je veliko pridnih otrok, ki so luščili fižol. Francka Modic je trebila majaron. Na zadnji stojnici je članica domačega turističnega društva Mojca Lenarčič prikazala izdelavo kit čebule in česna ter izdelavo rož in ličkanja koruze in listov čebule. Boris Gorenčič ml. je s traktorjem in kosilnico prikazal, kako je potekala žetev pšenice pred 50 ali več leti.

Po končanem prikazu kmečkih opravil je za dobro voljo in veselo razpoloženje poskrbel duet Prima, ki ga sestavljata Sandi in Helena Urbančič, pozneje pa sta z glasbo popestrila nedeljsko popoldne. Seveda so poskrbeli tudi za najmlajše, saj so zanje pripravili pastirske igre, ki so že skoraj pozabljene. Letos so na Kmečki praznik pod Krimom povabili tudi Klub harmonikarjev Kumše, da je s svojimi člani popestril prireditev.