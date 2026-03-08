Pod Ljubljano odkrili rimsko kopališče s talnim ogrevanjem in več kot 12 ton najdb

RIMSKA DEDIŠČINA

Med najdbami z območja nekdanjega rimskega mesta Emona, ki jih predstavljajo na novi razstavi, izstopajo ostanki kopališča, ogrevanih prostorov in drobni predmeti iz vsakdanjega življenja Emoncev.

V Mestnem muzeju Ljubljana so odprli razstavo arheoloških najdb z izkopavanj na najdišču NUK II, ki jih je v letih 2024 in 2025 vodil Center za preventivno arheologijo ZVKDS. Razstava z naslovom Od zasebne hiše do javnega kopališča. Nove raziskave na lokaciji izgradnje NUK II osvetljujejo razvoj območja znotraj obzidja rimske Emone, kjer sta nekoč stali stanovanjski hiši, ki sta bili postopoma preurejeni v javno kopališče. Na ogled je nekaj zanimivejših drobnih najdb, med katerimi izstopa majhna bronasta figurica Priapa, božanstva plodnosti, zavetnika živine in vrtov. Presenečajo ...