Podaljšajte si že tako podaljšani konec tedna! Tako lahko dobite 9 prostih dni

Prvi maj, mednarodni praznik dela, je letos na petek. To za večino zaposlenih pomeni tudi podaljšan konec tedna. Ker praznik pade na petek, je mogoče tudi brez koriščenja letnega dopusta ali prostih dni preživeti tri dni brez dela:
petek, 1. maj
sobota, 2. maj
nedelja, 3. maj
Za zdaj vremenoslovci napovedujejo lepo vreme, prvi maj pa je običajno tudi prvi termin po veliki noči, ko se načrtujejo krajša potovanja, izleti v naravo, veliko je tudi spomladanskih opravil na vrtu in dvorišču. Hkrati se po zakonu približuje rok za izrabo tako imenovanega starega dopusta, če vam je morda ostal še kak neizkoriščen dan.
Tako lahko s tremi dnevi letnega dopusta dobite devet prostih dni. V tednu, v katerem je 1. maj, lahko vzamete cel teden dopusta, od ponedeljka do četrtka, za tem pa sledijo prosti dnevi.
Tukaj je še kratek izračun:
Dva dneva za konec tedna, 25. in 26. aprila
Praznični ponedeljek 27. april
Trije dnevi letnega dopusta 28., 29. in 30. april
Trije dnevi podaljšanega konca tedna 1., 2. in 3. maja
Skupaj je to devet prostih dni. V službo se vrnete šele v ponedeljek, 4. maja.