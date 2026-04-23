Podaljšajte si že tako podaljšani konec tedna! Tako lahko dobite 9 prostih dni

Prvi maj, mednarodni praznik dela, je letos na petek. To za večino zaposlenih pomeni tudi podaljšan konec tedna. Ker praznik pade na petek, je mogoče tudi brez koriščenja letnega dopusta ali prostih dni preživeti tri dni brez dela:

petek, 1. maj

sobota, 2. maj

nedelja, 3. maj

Za zdaj vremenoslovci napovedujejo lepo vreme, prvi maj pa je običajno tudi prvi termin po veliki noči, ko se načrtujejo krajša potovanja, izleti v naravo, veliko je tudi spomladanskih opravil na vrtu in dvorišču. Hkrati se po zakonu približuje rok za izrabo tako imenovanega starega dopusta, če vam je morda ostal še kak neizkoriščen dan.

Kako do devetih prostih dni

Tako lahko s tremi dnevi letnega dopusta dobite devet prostih dni. V tednu, v katerem je 1. maj, lahko vzamete cel teden dopusta, od ponedeljka do četrtka, za tem pa sledijo prosti dnevi.

Tukaj je še kratek izračun:

Dva dneva za konec tedna, 25. in 26. aprila

Praznični ponedeljek 27. april

Trije dnevi letnega dopusta 28., 29. in 30. april

Trije dnevi podaljšanega konca tedna 1., 2. in 3. maja

Skupaj je to devet prostih dni. V službo se vrnete šele v ponedeljek, 4. maja.