Podaljšali baterijsko rejo: prepoved reje kokoši v obogatenih kletkah konec 2034

Ministrstvo za kmetijstvo je pred dnevi pripravilo zakonodajni predlog, ki spreminja nekatere najbolj odmevne rešitve, lani uveljavljene z novelo zakona o zaščiti živali.

»Z novelo, ki gre v javno obravnavo, želimo odstraniti aktivizme, iti nasproti rejcem in kmetom ter ohraniti visok nivo dobrobiti živali,« je povedal minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj. Kot je spomnil, s tem izpolnjuje zavezo, da bodo odpravili nekatere spremembe iz lani sprejete novele, ki rejce v praksi omejuje ter jim povzroča preglavice, skrbi in dodatne stroške.

S stroko smo se odločili, da je treba po letu 2034 vendarle prenehati baterijsko rejo.

V nasprotju s procesom priprave prejšnje novele, ki je bil po besedah Cigler Kralja »kompromitiran, izveden mimo pravil ter stroke«, je novi zakonodajni predlog pripravila široko in strokovno zasnovana delovna skupina pod vodstvom v. d. generalne direktorice Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin Andreje Bizjak. Pridružili so se ji še predstavniki Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije, veterinarske fakultete in zbornice, ljubljanske biotehniške fakultete, mariborske kmetijske fakultete in Zveze nevladnih organizacij za zaščito živali.

Neizplačanih 8 milijonov

Med ključnimi spremembami, ki jih prinaša novela, je preložitev prepovedi reje kokoši nesnic v obogatenih kletkah, ki bi morala glede na lani poleti sprejeto novelo zakona začeti veljati 1. januarja 2029, in sicer na konec leta 2034.

»Pri baterijski reji kokoši ohranjamo cilj, da se tovrstna reja kokoši opusti. S podaljšanjem prehodnega obdobja omogočamo rejcem, ki so vlagali v te zmogljivosti za rejo kokoši, da se jim ta vlaganja amortizirajo in da se ustrezno pripravijo na nov režim,« je pojasnil Cigler Kralj. Zaradi podaljšanja prehodnega obdobja nameravajo po drugi strani okrepiti nadzor nad izpolnjevanjem standardov pri preostalih 35 rejcih z baterijsko rejo.

Obenem predlagajo prenehanje vlaganj javnih sredstev v obnovo ali nove kapacitete obogatenih kletk v omenjenem prehodnem obdobju. »To je tudi jasen signal, da smo se skupaj s stroko odločili, da je treba po letu 2034 vendarle prenehati baterijsko rejo,« je bil odločen minister.

Čisto vse kokoške še nekaj časa ne bodo tekale svobodno po dvoriščih. Foto: Dejan Javornik

Napovedana pomoč rejcem pri prilagoditvi na prepoved reje kokoši v obogatenih kletkah ni bila nikoli izplačana. FOTO: Arhiv Aetp

Glede osmih milijonov evrov sredstev, ki jih je prejšnja vlada napovedala za pomoč rejcem pri prilagoditvi na prepoved reje kokoši v obogatenih kletkah, pa je pojasnil, da ta niso bila nikoli izplačana.

Ponekod je to mučenje živali Po mnenju Zveze nevladnih organizacij za zaščito živali Slovenije je podaljšanje uvedbe prepovedi reje kokoši v obogatenih kletkah nedopustno. »Kokoši so ptice, ki potrebujejo možnost izražanja pticam naravnega vedenja. Reja v kletkah, kjer ima ena kokoš na voljo le za en zvezek prostora, je v nekaterih državah kategorizirana kot mučenje živali,« so opozorili. Tudi zato se jim zdi dodatnih šest let prehodnega obdobja pretiranih. »Poleg tega ne rešuje dejanskih izzivov prehoda, pač pa samo podaljšuje nepotrebno trpljenje kokoši,« so še dodali.

Na ministrstvu načrtujejo, da bi bile predlagane zakonodajne spremembe, ki bodo v javni obravnavi mesec dni, sprejete do konca tega leta.