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14. FESTIVAL LESA

Podelili prastol in prestol: tradicionalno suho robo so približali sodobnemu uporabniku (FOTO)

Na Festivalu lesa najbolj navdušila madžarski in tajvanski projekt.
Nagrajeni stoli. FOTOGRAFIJE: Milan Glavonjić

Nagrajeni stoli. FOTOGRAFIJE: Milan Glavonjić

Nagrajeni dijaki z Alešem Maroltom, direktorjem zadruge Kočevski les, in Jožico Brodarič.

Nagrajeni dijaki z Alešem Maroltom, direktorjem zadruge Kočevski les, in Jožico Brodarič.

Po video povezavi se je oglasila Kueija Chen.

Po video povezavi se je oglasila Kueija Chen.

Dániel Lakos ob nagrajenem stolu

Dániel Lakos ob nagrajenem stolu

Stol, ki so ga ustvarili umetniki s Tajvana.

Stol, ki so ga ustvarili umetniki s Tajvana.

Nikola Radeljković in Meta Kamšek

Nikola Radeljković in Meta Kamšek

Pisani stroj, ki so ga v šolski delavnici izdelali dijaki Srednje šole Kočevje.

Pisani stroj, ki so ga v šolski delavnici izdelali dijaki Srednje šole Kočevje.

Nagrajeni stoli. FOTOGRAFIJE: Milan Glavonjić
Nagrajeni dijaki z Alešem Maroltom, direktorjem zadruge Kočevski les, in Jožico Brodarič.
Po video povezavi se je oglasila Kueija Chen.
Dániel Lakos ob nagrajenem stolu
Stol, ki so ga ustvarili umetniki s Tajvana.
Nikola Radeljković in Meta Kamšek
Pisani stroj, ki so ga v šolski delavnici izdelali dijaki Srednje šole Kočevje.
Milan Glavonjić
 29. 10. 2026 | 16:45
5:30
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Kulturni center Kočevje je bil prizorišče odprtja 14. Festivala lesa, ki tudi letos povezuje lesarsko dediščino kočevsko-ribniškega območja s sodobnim oblikovanjem, novimi tehnologijami in trajnostnim razvojem. Osrednji del slovesnosti je bil namenjen mednarodnemu natečaju Prastol, na katerem so letos izbirali najboljše unikatne in industrijsko zasnovane lesene stole, ter predstavitvi ustvarjalnosti dijakov Gimnazije in srednje šole Kočevje.

33 DRŽAV je sodelovalo.

Stol stena

Na natečaj Prastol je prispelo 84 prijav iz 33 držav z vseh celin. Mednarodna strokovna žirija je tudi letos podelila dve glavni nagradi: prastol za ekspresivno, unikatno oblikovan stol in prestol za stol, namenjen serijski industrijski proizvodnji. Prvo nagrado za premišljen in dovršen dizajn je prejel stol Roll Chair, ki ga je ustvaril madžarski oblikovalec ​Dániel Lakos. »Projekt sem začel kot preprost oblikovalski izziv, kako iz lesa izdelati udobno naslonjalo, ki mora biti ukrivljeno v dveh smereh, kar je v praksi izjemno težko doseči,« je ob prevzemu nagrade dejal Dániel. Težavo je rešil z uvedbo dveh lesenih valjev, ki ustvarjata drugo vertikalno ukrivljenost in dajeta stolu njegov ključni prepoznavni karakter. Prvo nagrado v kategoriji ekspresivnega dizajna pa sta prejela oblikovalca Kueija Chena in Beishana Jhousa s Tajvana, in sicer za stol Kway Chair (v interpretaciji stol stena), katerega izhodiščna ideja je bila iskanje arhetipske forme mize in stola. Avtorja, ki sta se oglasila prek video povezave, sta pojasnila, da se njuno družinsko podjetje že generacije ukvarja s predelavo lesa, kar je močno vplivalo na njun odnos do materialov.

Nagrajeni dijaki z Alešem Maroltom, direktorjem zadruge Kočevski les, in Jožico Brodarič.
Nagrajeni dijaki z Alešem Maroltom, direktorjem zadruge Kočevski les, in Jožico Brodarič.
Dániel Lakos ob nagrajenem stolu
Dániel Lakos ob nagrajenem stolu
Stol, ki so ga ustvarili umetniki s Tajvana.
Stol, ki so ga ustvarili umetniki s Tajvana.

Posebno omembo žirije so si prislužil stoli Hewn, delo že omenjenih mojstrov s Tajvana, Vrnitev, ki je delo Shengtaoa Shena iz ZDA, in stolček Poise, delo Leonharda Paulija iz Avstrije. Pomemben del otvoritvenega večera je bil namenjen mladim lesarskim ustvarjalcem. Dijaki mizarskega programa Gimnazije in srednje šole Kočevje so se preizkusili v izdelavi stola Sedia po navdihu italijanskega oblikovalca Enza Marija, enega pomembnejših predstavnikov modernističnega oblikovanja pohištva. Tretje mesto s stolom, imenovanim Krogi, sta zasedla Nino Mutič in Mai Turk. Nagrado za prvo mesto sta si razdelila stola Jeans Lounge avtorjev Vida Pratljačiča in Edija Kovačiča ter stol Prizma Lana Ivanca. Pri izdelavi tega so aktivno sodelovale tudi dijakinje 1. letnika programa Pomočnik bolničarja. Mentorji nagrajenih dijakov so bili Vid Dobravec, Gal Žvab, Janko Marinč in Andrej Palman.

Festival lesa je spodbudila Gimnazija in srednja šola Kočevje ob podpori občine.

Sprememba miselnosti

Festival lesa, ki ga je leta 2013 spodbudila Gimnazija in srednja šola Kočevje ob podpori občine, želi okrepiti zavedanje o gozdu kot dragocenem naravnem okolju ter lesu kot pomembni surovini za razvoj gospodarstva. Koordinatorica festivala lesa, takratna ravnateljica Gimnazije in srednje šole Kočevje, Meta Kamšek, se spominja začetkov in rasti prireditve, ki je zagotovo dodana vrednost kočevskega prostora: »Začeli smo zaradi težav z vpisom v prenovljeno lesarsko šolo, ki se je po požaru znašla na robu. Rešitev smo videli v spremembi miselnosti in odnosa do lesa, saj ga imamo v izobilju. Večjo dodano vrednost materialu prinaša oblikovanje, zato smo zastavili mednarodni natečaj, na katerega se je v 14 letih prijavilo od 600 do 700 prijaviteljev. Zdaj imamo kolekcijo 25 nagrajenih stolov, ki jih bomo razstavili na sejmu Ljubljanski ambient. S projektom pa spodbujamo tudi otroke k divergentnemu in ustvarjalnemu razmišljanju. Z delavnicami in novimi izdelki, kot je kolekcija Suha +, pa uspešno tržimo lesno zgodbo.«

Nikola Radeljković in Meta Kamšek
Nikola Radeljković in Meta Kamšek
Pisani stroj, ki so ga v šolski delavnici izdelali dijaki Srednje šole Kočevje.
Pisani stroj, ki so ga v šolski delavnici izdelali dijaki Srednje šole Kočevje.

Nikola Radeljković, predsednik mednarodne strokovne žirije in priznani oblikovalec, je ob podelitvi nagrad poudaril, da so sodelujoči avtorji, ne glede na to, od kod prihajajo, prepoznali specifičen karakter dinarskega gozda in materiala, ki izvira iz kočevske regije. Posebej je poudaril pomen dela z lesom, ki ga je opisal kot plemenit in živ material, ki od oblikovalca zahteva pazljivost, previdnost in strahospoštovanje. »Dizajn je poleg ergonomije, funkcionalnosti, ekonomičnosti in same forme predvsem iskanje smisla,« je dejal. Po osrednji slovesnosti so odprli še razstavo SUHA+ v prostorih JSKD Republike Slovenije ob Kulturnem centru Kočevje. Na njej so predstavljeni izdelki, nastali v okviru projekta Suha roba, nova generacija, ki povezuje les iz kočevskih gozdov, rokodelsko znanje ribniško-sodraškega območja in motive vezenin iz doline Kolpe. Partnerji projekta so pod umetniškim vodstvom oblikovalke Jožice Brodarič tradicionalno suho robo, katere dediščina sega več kot 500 let v preteklost, približali sodobnemu uporabniku. Pri razvoju lesenih izdelkov je sodelovalo družinsko mizarstvo Bojana Zajca iz Sodražice, keramične prototipe pa je izdelal lončar Janez Pogorelec iz Dolenje vasi pri Ribnici. Kolekcijo dopolnjujejo tekstilni izdelki, pri čemer se tradicionalne rokodelske tehnike prepletajo s sodobnimi oblikovalskimi pristopi. 

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