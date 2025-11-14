Podgane napadajo upokojence

ZADEVA SPLOH NI NEDOLŽNA!

Na Ptuju spodkopavajo temelje in uničujejo kanalizacijske jaške. Kljub redni deratizaciji in nameščanju pasti se stanje ne izboljšuje.

Na Ptuju, najstarejšem slovenskem mestu, je prava invazija podgan, te za mnoge zoprne in nevarne golazni. Na dvorišču pred upokojenskim domom se posedajo tla, je ogorčena direktorica Doma upokojencev (DU) Ptuj Vesna Šiplič. Na tamkajšnji komunali medtem meščane pozivajo, naj ne mečejo hrane v kanalizacijo. »Zadeva pravzaprav sploh ni nedolžna!« je zelo resna Šipličeva. Zeleno luč za nov mandat je dobila spomladi, ob usklajevanju vsega potrebnega za uvedbo sistema dolgotrajne oskrbe v ustanovi, DU Ptuj je evidentiran tudi kot izvajalec dolgotrajne oskrbe na domu, pa se Šipličeva v zadnjem času ...