Podganji strup v hrani za dojenčke?! Spar Slovenija umika otroško hrano Hipp: »Tveganja ne moremo izključiti«

Po izrednem odpoklicu otroške hrane Hipp v Avstriji je preventivne ukrepe sprejelo tudi podjetje Spar Slovenija, ki je iz prodaje umaknilo izdelke te blagovne znamke v steklenih kozarčkih. Odločitev o umiku je povezana z varnostnim incidentom v Avstriji, kjer so v enem od kozarcev otroške hrane odkrili strup za podgane. Podobne izdelke so v okviru preiskave zasegli tudi na Češkem in Slovaškem, prvi laboratorijski izsledki pa so tudi tam pokazali prisotnost nevarne snovi. Oblasti sumijo, da bi lahko šlo za namerno kontaminacijo, povezano s poskusom izsiljevanja proizvajalca. V Sloveniji so se trgovci in nadzorni organi odzvali previdnostno.

»Sporni izdelki po informacijah zdravstvenega inšpektorata niso bili v prodaji v Sloveniji,« so sporočili pristojni, ob tem pa dodali, da še naprej preverjajo dobavne poti, in sodelujejo z distributerji. Kljub temu potrošnikom svetujejo povečano previdnost. »Pred uporabo naj preverijo, ali so izdelki originalno zaprti. V primeru kakršnihkoli znakov posega naj izdelka ne zaužijejo, temveč ga zavržejo ali vrnejo prodajalcu,« opozarja inšpektorat.

Fotografija je simbolična.

V Sparu Slovenija pojasnjujejo, da so se za preventivni umik odločili na podlagi informacij iz Avstrije in zaradi nezmožnosti izključitve tveganja. »Ni mogoče izključiti, da je bila v izdelke zaradi nedovoljenega odpiranja vnesena nevarna snov, zato smo ukrepali preventivno,« so zapisali. Potrošniki naj bodo pozorni predvsem na morebitne znake nepravilnosti pri embalaži. Med opozorilnimi znaki so poškodovan ali odprt pokrov, nenavaden ali pokvarjen vonj ter odsotnost značilnega zvoka ob prvem odprtju. Sumljivi kozarci naj bi imeli tudi belo nalepko z rdečim krogom na dnu.

Fotografija je simbolična.

Čeprav v Sloveniji doslej niso zaznali primerov kontaminacije ali zastrupitev, pristojni poudarjajo, da je lahko uživanje takšnega izdelka smrtno nevarno. Preiskava v Avstriji in drugih državah medtem še poteka, oblasti pa skušajo razjasniti okoliščine in odgovornost za incident.

KATERI IZDELKI ZAHTEVAJO NAJVEČ POZORNOSTI? Največ previdnosti je potrebne pri otroški hrani Hipp v steklenih kozarčkih, zlasti pri zelenjavnih obrokih za dojenčke. V preiskavi se najpogosteje omenja izdelek »korenje s krompirjem (190 g)«, vendar pristojni opozarjajo, da je treba enako pozornost nameniti tudi drugim podobnim izdelkom iste blagovne znamke v kozarcih. Tveganje ni povezano s samo proizvodnjo, temveč z možnostjo naknadnega posega v embalažo, zato so posebej sporni kozarci, ki kažejo znake odpiranja ali poškodbe. Med bolj izpostavljenimi so tisti z belo nalepko z rdečim krogom na dnu, pa tudi vsi izdelki, pri katerih je pokrov poškodovan, ob odprtju ni slišati značilnega zvoka ali pa ima vsebina nenavaden, pokvarjen vonj.

PREBERITE TUDI: Strup za podgane v priljubljeni otroški hrani?! Izredni odpoklic in preiskava v treh evropskih državah